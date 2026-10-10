Puskás Peti összetörve üzent Ember Márknak: „Hiányozni fogsz”

Ma útnak indultak A visszavágó szereplői, délelőtt Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci, délután egykor pedig a nyolc üldöző páros, na meg Puskás Peti egyedül. Mivel a mostani üldözők egytől egyig a Most Wanted előző évadaiból kerültek ki, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Puskás-Dallos Peti miért nem korábbi partnerével, Ember Márkkal, vagy egy új társsal, mint Kulcsár Edina és G.w.M veszi nyakába a kontinenst. Nos, ezt maga a műsorvezető sem árulta el, pedig az utolsó pillanatokban még üzent barátjának. Mutatjuk, mit mondott.

Puskás Peti A visszavágó egyetlen szereplője, aki társ nélkül vág neki Európának, és az üldözésnek (Fotó: ORIGO)

Ember Márk és Puskás Peti a Most Wanted 1. évadában menekültek együtt, és annyira jó párost alkottak, hogy bár Balázsék végül elkapták őket, még így is ők számítottak a műsor aranyérmeseinek. Ezek után pedig, hogy az utolsó pillanatban fosztották meg őket a teljes győzelemtől, nem csoda, ha megtorlásra vágynak. Csakhogy, míg Puskás Peti ma útnak indult a A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! szereplőivel, addig az X-Faktor 2026-os évadának műsorvezetője távol maradt. Így a The Biebers frontembere az egyetlen, aki magányosan próbál boldogulni ebben az embert próbáló feladatban. Nem is csoda hát, hogy hiányolja Márkot, bár a ruhájának csókolgatása talán némiképp túlzás.

Márk! Bosszút állok érted! Bosszút állok mindenért, amit elkövettek ellenünk. Ha nem is vagy velem, lélekben segíts, érezzem mindig a támogatásodat. Hiányozni fogsz

– üzente videóban a start előtt, miközben a szemét törölgette a narancssárga overállal.

A Most Wanted visszavágójában 8 páros és Puskás Peti indultak útnak, miután a játékmester, Majka némi előnyt adott a menekülőknek (Fotó: ORIGO)

Puskás Peti a követőitől kért segítséget

Az indulás előtti pillanatokban Peti még egyszer utoljára bejelentkezett, hogy arra kérje rajongóit: segítsék az útját, hiszen, ahogy újra megerősítette, egyedül szállt be a játékba.

„Vagy csatlakozzatok a DMK – Digitális Most Wanted Körhöz, és segítsétek a játékomat, vagy írjatok ehhez a poszthoz. Legyenek kommentek, legyenek infók, hogy merre indultak el, mert ez nagyon fontos. Én egyedül vagyok, nincsen párom, csak rátok tudok hagyatkozni” – kérte TikTok-oldalán.

Balázs, Fecó, Jocikám! Vigyázzatok, mert érkezem!

– tette még hozzá a menekülő hármasnak címezve, akikről bár nem tudni, merre indultak, de a jelek szerint a Celeb vagyok... ments ki innen! műsorvezetője Bécs felé vette az irányt.