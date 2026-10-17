Betegségéről vallott Puskás Peti, az előadásait is lemondta

Puskás Peti majd egy hónapig Kolumbiában volt a Celeb vagyok, ments ki innen! miatt, múlt héten pedig több európai országot is megjárt A visszavágó című műsor kapcsán. Most arról számolt be, hogy megbetegedett és az előadásait is lemondta.

Puskás Peti a leterheltségtől betegedhetett le

Fotó: Origo

Puskás Peti masszív hónapokon van túl

Kb. így érzem magam mint a képen. Le is betegedtem sajnos, így a hétvégén hiányozni fogok a Rebecca előadásokról.:/ Cserébe jövő héten Hogyan tudnék maraton. Szeretem ezeket mind csinálni, hálás vagyok hogy ilyen csodás feladataim vannak és imádom szórakoztatni a közönséget, de azért ez masszív 3 hónap volt.

- írta Instagram-posztjában, a bejegyzést pedig elárasztották a jókívánságok.