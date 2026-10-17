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puskás peti

Betegségéről vallott Puskás Peti, az előadásait is lemondta

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Megterhelő időszakon van túl. Puskás Petinek most pihenésre van szüksége.
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puskás petibetegséga visszavágó

Puskás Peti majd egy hónapig Kolumbiában volt a Celeb vagyok, ments ki innen! miatt, múlt héten pedig több európai országot is megjárt A visszavágó című műsor kapcsán. Most arról számolt be, hogy megbetegedett és az előadásait is lemondta.

Puskás Peti a leterheltségtől betegedhetett le
Puskás Peti a leterheltségtől betegedhetett le
Fotó: Origo

Puskás Peti masszív hónapokon van túl

Kb. így érzem magam mint a képen. Le is betegedtem sajnos, így a hétvégén hiányozni fogok a Rebecca előadásokról.:/ Cserébe jövő héten Hogyan tudnék maraton. Szeretem ezeket mind csinálni, hálás vagyok hogy ilyen csodás feladataim vannak és imádom szórakoztatni a közönséget, de azért ez masszív 3 hónap volt. 

- írta Instagram-posztjában, a bejegyzést pedig elárasztották a jókívánságok.

 

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