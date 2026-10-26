Gyászol a Rammstein énekese, Till Lindemann

Gyászol Till Lindemann: 87 éves korában elhunyt a Rammstein frontemberének édesanyja, Gitta Lindemann. A 63 éves zenész néhány hete még egy fontos családi eseménytől is távol maradt, hogy beteg édesanyja mellett lehessen. Az írónő rajongott fia zenéjéért, és a zenekar koncertjeit is szívesen látogatta – olvasható a Heute cikkében.

Gyászol Till Lindemann: 87 éves korában elhunyt a Rammstein énekesének édesanyja.

Fotó: HEIKO REBSCH / DPA/AFP

A Norddeutscher Rundfunk (NDR) a család tájékoztatására hivatkozva számolt be arról, hogy Brigitte Hildegard Lindemann, akit mindenki Gittaként ismert, október 24-én, szombaton otthonában hunyt el, az északnyugat-mecklenburgi régióban. A halál pontos okát nem hozták nyilvánosságra.

Lemondta a szereplését, hogy édesanyja mellett maradhasson

A Rammstein frontembere és édesanyja közötti szoros kapcsolat korábban is megmutatkozott. Október elején Till néhai édesapja, Werner Lindemann születésének 100. évfordulója alkalmából terveztek megemlékezést Rostockban. Az egykori NDK elismert írójának tiszteletére rendezett eseményen eredetileg anya és fia is részt vett volna.

Az idős nő egészségi állapota azonban nem tette lehetővé az utazást. Till Lindemann ezért szintén lemondta a részvételt, hogy édesanyja mellett maradhasson. Gitta Lindemann néhány héttel később elhunyt.

Megható vallomást írt világhírű fiáról

Gitta Lindemann nemcsak a magánéletben állt közel a fiához, hanem művészi munkásságát is nagyra tartotta. Rendszeresen járt Rammstein-koncertekre, a zenekar látványos színpadi produkcióit pedig az operai előadásokhoz hasonlította.

A zenész iránti szeretetéről 2023-ban megjelent Meine Fensterplätze című emlékkönyvében is vallott. A kötetben külön fejezetet szentelt gyermekének, Szerelmi vallomás a fiamnak címmel.

Ha nem az anyja lennék, akkor is szívesen barátkoznék vele

– írta Tillről. Különösen nagyra becsülte gondoskodó természetét, és nemcsak előadóként, hanem emberként is felnézett rá.

Elismert újságíróként dolgozott

Gitta Lindemann újságíróként és kulturális szerkesztőként is elismert szakembernek számított. 1939. április 11-én született Drezdában, Lipcsében tanult újságírást, majd az egykori NDK rádiójánál dolgozott.