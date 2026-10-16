Rá sem ismerni Mahoneyra? Így néz ki ma a Rendőrakadémia egykori sztárja – galéria

Elég volt egy fütty, egy szigorúnak szánt vezényszó vagy Mahoney ártatlan arckifejezése, és már sejteni lehetett, hogy megint elszabadul a pokol. Az 1984-ben bemutatott Rendőrakadémia kis hazánkban valóságos kultfilmmé nőtte ki magát, generációk nőttek fel különc csapaton.

Rendőrakadémia: így megváltoztak a kultfilm szereplői Fotó: NZ / Collection ChristopheL via AFP

Rendőrakadémia: így megváltoztak a kultfilm szereplői

Steve Guttenberg a szabályokat lazán kezelő Mahoneyként, Michael Winslow az emberi hangkeverőként működő Jonesként, Bubba Smith pedig a hatalmas Hightowerként vált emlékezetessé. Mellettük a fegyverrajongó Tackleberry, a halk szavú Hooks és a határozott Callahan is hozzátartozott a csapathoz. A folyton rendre vágyó elöljáróknak esélyük sem volt nyugodt munkanapokra.

A film báját éppen ezek az össze nem illő figurák adták. Lehetett előre tudni, hogy baj lesz, a következő félresikerült gyakorlatot vagy csínyt mégis nehéz volt nevetés nélkül végignézni.

Azóta több mint negyven év telt el. Az egyenruhás szerepekben megismert színészeket sokan máig fiatalon őrzik az emlékezetükben, pedig az évtizedek alatt az ő külsejük is megváltozott.