Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendőrakadémia

Rá sem ismerni Mahoneyra? Így néz ki ma a Rendőrakadémia egykori sztárja – galéria

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mahoney pimasz mosolya, Hightower tekintélyt parancsoló termete és Jones elképesztő hangutánzásai ma is könnyen felidézik a régi tévézések hangulatát. A Rendőrakadémia első része óta több mint négy évtized telt el: galériánkban megmutatjuk, hogyan változtak az emlékezetes szereplőket alakító színészek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RendőrakadémiaszínészgalériaKim Cattrall

Elég volt egy fütty, egy szigorúnak szánt vezényszó vagy Mahoney ártatlan arckifejezése, és már sejteni lehetett, hogy megint elszabadul a pokol. Az 1984-ben bemutatott Rendőrakadémia kis hazánkban valóságos kultfilmmé nőtte ki magát, generációk nőttek fel különc csapaton.

Rendőrakadémia: így megváltoztak a kultfilm szereplői
Rendőrakadémia: így megváltoztak a kultfilm szereplői  Fotó: NZ / Collection ChristopheL via AFP

Rendőrakadémia: így megváltoztak a kultfilm szereplői 

Steve Guttenberg a szabályokat lazán kezelő Mahoneyként, Michael Winslow az emberi hangkeverőként működő Jonesként, Bubba Smith pedig a hatalmas Hightowerként vált emlékezetessé. Mellettük a fegyverrajongó Tackleberry, a halk szavú Hooks és a határozott Callahan is hozzátartozott a csapathoz. A folyton rendre vágyó elöljáróknak esélyük sem volt nyugodt munkanapokra.

A film báját éppen ezek az össze nem illő figurák adták. Lehetett előre tudni, hogy baj lesz, a következő félresikerült gyakorlatot vagy csínyt mégis nehéz volt nevetés nélkül végignézni.

Azóta több mint negyven év telt el. Az egyenruhás szerepekben megismert színészeket sokan máig fiatalon őrzik az emlékezetükben, pedig az évtizedek alatt az ő külsejük is megváltozott.

Steve Guttenberg
Chelsea Flower Show
B8374
19860321_prc_g90_301.jpg
20110220_mkh_l55_221.jpg
Galéria: Emlékszel még Carey Mahoneyra? Így néz ki ma a Rendőrakadémia legendás csibésze
1/13
Steve Guttenberg Carey Mahoney rendőrakadémiai hallgató szerepében, Kim Cattrall pedig Karen Thompson szerepében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!