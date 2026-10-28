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ekhoe

Körözést adott ki a rendőrség a magyar rapper ellen

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Elfogatóparancs alapján körözik Tircs Andrást, azaz Ekhoet. A rappert kábítószer birtoklása miatt keresi a rendőrség.
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ekhoekábítószer birtokláskörözés

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancs alapján körözi Tircs Andrást, akit sokan csak Ekhoe néven ismernek.

Körözést adott ki a rendőrség a Ekhoe ellen
Körözést adott ki a rendőrség a Ekhoe ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Körözést adott ki a rendőrség Ekhoe ellen

A 24 éves rappert kábítószer birtoklása miatt keresi a Budapesti VII. Kerületi Rendőrkapitányság - szúrta ki a 444.hu. Ráadásul helyzetén az sem segít, hogy több dalában is megjelennek drogutalások, például a Kopott szavakban így fogalmaz: "Több csár kell, több pia, több haze" - utalva a marihuánára a haze alatt.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

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