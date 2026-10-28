Körözést adott ki a rendőrség a magyar rapper ellen

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancs alapján körözi Tircs Andrást, akit sokan csak Ekhoe néven ismernek.

Körözést adott ki a rendőrség a Ekhoe ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Körözést adott ki a rendőrség Ekhoe ellen

A 24 éves rappert kábítószer birtoklása miatt keresi a Budapesti VII. Kerületi Rendőrkapitányság - szúrta ki a 444.hu. Ráadásul helyzetén az sem segít, hogy több dalában is megjelennek drogutalások, például a Kopott szavakban így fogalmaz: "Több csár kell, több pia, több haze" - utalva a marihuánára a haze alatt.