Körözést adott ki a rendőrség a magyar rapper ellen

Elfogatóparancs alapján körözik Tircs Andrást, azaz Ekhoet. A rappert kábítószer birtoklása miatt keresi a rendőrség.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancs alapján körözi Tircs Andrást, akit sokan csak Ekhoe néven ismernek.
Körözést adott ki a rendőrség Ekhoe ellen
A 24 éves rappert kábítószer birtoklása miatt keresi a Budapesti VII. Kerületi Rendőrkapitányság - szúrta ki a 444.hu. Ráadásul helyzetén az sem segít, hogy több dalában is megjelennek drogutalások, például a Kopott szavakban így fogalmaz: "Több csár kell, több pia, több haze" - utalva a marihuánára a haze alatt.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.