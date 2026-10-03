Megszólalt Csepregi Éva menye, Heatlie Dóri a Ridikülből való távozásáról: „Mindannyiunkat nagyon megviselt”

Heatlie Dóri három és fél éve csatlakozott a Ridikül csapatához, ami jelenlegi elmondása szerint egy nagyszerű döntés volt. A szerkesztő azt is elmagyarázta lapunknak, hogy nem akarta felkavarni az állóvizet, csupán nem szeretett volna minden ismerősnek egyesével visszaírni, hogy már nem a csapat tagja. Így egyszerűbbnek bizonyult kitenni egy bejegyzést a közösségi oldalára, hogy mindenki értesüljön a történtekről. Most viszont saját maga mondhatta el gondolatait az Origónak, amiben jelenlegi érzéseiről és jövőbeli terveiről is kérdeztük.

Heatlie Dávid feleségét nem rúgták ki a Ridikülből, hanem felbontották a szerződést a külsős céggel, ahova Dóri is be volt jelentve (Fotó: Mediaworks Archív)

Heatlie Dóri szavait kiforgatták

Ez a poszt tényleg csak azért jött létre, mert szerettem volna a vendégeimtől elbúcsúzni. Ennyi idő alatt ők már jó ismerősök, mondhatni barátok is lettek, akikkel folyamatosan kapcsolatban voltam. Nem tudok mindenkinek egyesével válaszolni és vannak olyan kérdések is, amikre egyszerűen nem tudom a választ. Fogalmam sincs, ki az új szerkesztője a Ridikülnek, ami nem probléma, csak tényleg sok ilyen kérdés érkezik most

— mondta lapunknak a korábbi szerkesztő.

Amikor valakit elküldenek egy munkahelyről, akkor nem kell tisztában lenni az ottani környezettel. Azonban Heatlie Dóri három és fél év után búcsúzott el a műsortól, ráadásul nem is őt személyesen küldték el onnan. „Nagyon fáj, hogy egy olyan csapatot veszítettem el, akik mindig támogattak engem és soha egy konfliktus sem volt közöttünk. Mindannyiunkat nagyon megviselt, hogy ránk már nem számítanak a megújult Ridikülben. A másik oldalról pedig érthető, hogy a külső gyártásért felelős céget cserélték le és nem minket, szóval ezt nem veszem személyes sértésnek” — mesélte a Ridikül szerkesztője.

Csepregi Éva menye elcsukló hangon emlékezett vissza a Balatoni Nyár műsorára is (Fotó: Mediaworks Archív)

Heatlie Dóri nem csak a Ridikül műsorát fogja hiányolni

2021 óta dolgozom a Balatoni Nyárnál is, szóval régebb óta, mint a Ridikülben és az is biztos, hogy abban sem fogunk többet mi részt venni. Az fáj, hogy mi tényleg nagy szeretettel csináltuk ezeket a műsorokat és nem is tudnak rólunk szerintem

— jegyezte meg Dóri.

Mindezek ellenére a Ridikül korábbi szerkesztője nem engedné el ezt az utat és továbbra is szeretne a köztelevízió munkatársa lenni. „Nekem mindig is ez volt az álmom, bár csak külsős munkatársként sikerült, de így is imádtam az egészet. Jelenleg egy másik munkám is van, mivel a köztévénél csak másodállásban voltam, szóval így sem lesznek unalmasak a napok” — emelte ki Heatlie Dóri, aki jelenlegi munkájáról nem szeretett volna nyilatkozni.