Ezért igazolhatott át Rónai Egon? Megszólalt a műsorvezető új főnöke

A múlt hét folyamán jelentették be, hogy távozik az ATV-től Rónai Egon, ahol az elmúlt 16 évben politikai, közéleti és portréműsorokat vezetett. A hír sokakat váratlanul ért, nem sokra rá pedig az is kiderült, hogy a műsorvezető a Network4 Media Groupnál folytatja a pályafutását, a korábbi kötelezettségeinek teljesítését követően. Az okokról, illetve, hogy pontosan melyik csatornán és mely műsorokban lesz látható, eddig kevés információ érkezett, nemrég azonban a részletek kapcsán megszólalt a médiacsoport elnök-vezérigazgatója, Borsány-Gyenes András.

Megszólalt Rónai Egon új főnöke / Fotó: Rónai Egon oldala/Facebook

Borsány-Gyenes András ekkor elárulta, habár sokan már nem emlékeznek rá, de közel negyedszázados a munkakapcsolatuk Rónai Egonnal.

Annak idején, amikor a Sport1-et elindítottuk a vezetésemmel, Egon volt az egyik nagy „találmányunk”, ha mondhatok ilyet. Korábban ismert rádiós személyiség volt, megfordult kisebb csatornákon, de a tévés karrierje tulajdonképpen a Sport1-en kapott igazi lendületet

- idézte fel az elnök-vezérigazgató a Blikknek, aki úgy vélte, szép folytatása lesz a szakmai együttműködésüknek, hogy most ismét együtt fognak dolgozni. Borsány-Gyenes András korábban már elmondta, Rónai Egonra elsősorban a közéleti műsorokban számítanak a cégcsoportnál, azonban előfordulhat, hogy lesznek majd más feladatai is.

A Network4 jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő a tévés piacon. Nálunk több lehetőség is kibontakozhat a számára: nem lennék nagyon meglepődve, ha a közéleti műsorok mellett például egyes sportközvetítéseinkben vagy a különböző podcastjeinkben is szerepet vállalna

- mondta, kiemelve, Rónai Egont mindenképp a csatorna egyik fontos arcának szánják, úgy, ahogy a korábbi csatornájának is az volt.

Erre csak azt tudom mondani, hogy a Network4-nek kitűnő munkavállalói vannak. Nagyon fontos, hogy a piacon elérhető legjobb emberekkel dolgozzunk együtt, mert ezt az üzletet az emberek építik, tehát nagyon sok múlik azon, hogy azok, akik a cégben dolgoznak, milyen képességűek és mennyire megbecsültek. Mi mindig odafigyeltünk arra, hogy megbecsüljük az embereket, de számháborúba nem szeretnék bocsátkozni

- jelentette ki ezután Borsány-Gyenes András, azokra az iparági pletykákra reagálva ezzel, amelyek szerint Rónai Egon kiemelten magas fizetésért száll be a Network4 munkájába.

A Network4 Media Group az elmúlt években jelentősen bővítette televíziós és streamingkínálatát. A vállalathoz öt szórakoztató csatorna, köztük a TV4, a Story4 és a Film4, valamint az Arena4 és a Match4 sportcsatornák tartoznak. A médiacsoport a sportközvetítések, filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez a saját gyártású produkciókra, amelyek között közéleti műsorok is szerepelnek.

Így reagált a pletykákra Rónai Egon

Rónai Egon korábban a közösségi oldalán reagált a távozásával kapcsolatos pletykákra: akkor kijelentette, nem a kontroll, nem a pénz, nem a politika, és nem is az ATV miatt hagyja el 16 év után az ATV-t, a részletekbe azonban nem ment bele. Mint írta, nem így és nem akkor kívánja ezt kifejteni, és egyébként sincs valódi szenzáció.