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Tápai Szabina

Hamarosan indul az RTL új műsora: Erős kritikákat fogalmaztak meg a nézők

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Folyamatosan derülnek ki a Hotel Blöff szereplői, akik vegyes érzelmeket váltanak ki az emberekből. Az RTL csatornáján ennek ellenére nemsokára kezdetét veszi a műsor, amit Gundel Takács Gábor vezet majd.
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Tápai SzabinaRTLDér Heni

Egy tokaji luxushotelben forgatták le a külföldi Fortune Hotel magyar változatát, a Hotel Blöfföt. A játék, ahogy nevében is szerepel, a blöffölésről szól majd. Tíz celebpáros veselkedik neki az RTL-es kihívásnak, ahol minden páros kap a játék elején egy bőröndöt. A tíz bőrönd közül az egyikben a 20 milliós főnyeremény lapul, míg egy másikban az azonnali kiesést jelentő kártya. Eddig hat párost ismerhettek meg a nézők, ám a tegnapi bejelentés után kritikák jelentek meg a közösségi oldalakon. 

Gundel Takács Gábor vezeti az RTL új műsorát, a Hotel Blöfföt
Gundel Takács Gábor vezetésével indul hamarosan az RTL új műsora, a Hotel Blöff (Fotó: RTL)

Az RTL műsorának szereplőit nem fogadták nagy szeretettel a nézők

A tegnapi bejelentés előtt még csak négy párossal barátkozhattak meg a rajongók: Görög Zita és Nádai Anikó, Lakatos Laci és testvére, Szorcsik Viki és Visváder Tamás, Pető Brúnó és Szlépka Armand, azaz VV Moh. Ezek után következett Tápai Szabina és Dér Heni párosa, ami nagy port kavart a közösségi oldalakon. 

Szomorúnak tartom, hogy az RTL úgy érzi, hogy ezeket az embereket még képernyőre kell tenni! Egyre inkább ott tartok, hogy lassan már RTL-t sem nézek...

– fogalmazta meg az egyik hozzászóló, kritizálva a Hotel Blöff szereplőit.

A mai napon még egy párost jelentett be a csatorna, akik nem más, mint Wolf Kati és testvére. Így is meglepő, hogy a 12 ember közül Tápai Szabina és Dér Heni szereplésén kívül senkivel nem volt problémájuk az embereknek, sőt nekik kifejezetten örültek a nézők. 

@rtlhu #hotelblöff 🏨 Dér Heni és Tápai Szabina igazi energiabombák, akik még hasonlóképpen is gondolkodnak. Őket látva lesz bőven mitől tartaniuk a játékostársaiknak. ➡️ Nézd meg a teljes interjút az RTL.hu-n! #rtlhu ♬ eredeti hang - RTLhu

Ezt gondolja a Hotel Blöff műsoráról Tápai Szabina és Dér Heni

Igazából nagyon hasonlóképpen gondolkodunk és azt meg is beszéltük, hogy ha lesz olyan kérdés, amin majd el kell gondolkodnunk, akkor csak válaszold azt, amit majd te döntenél, mert valószínűleg az lesz majd a jó. Azt szeretem, hogy nagyon egy rugóra jár az agyunk

– jelentette ki Kucsera Gábor felesége.

Dér Heni azonban kicsit aggódik a párosuktól, mivel elmondása szerint a folyamatos beszélgetés nekik a vérükben van. „Kicsit tartok attól, hogy a sok beszédnek sok az alja és ez lesz majd a mi hátrányunk. Ha keményen kell stratégiázni és egész nap blöffölni, hogy ne szóljuk el magunkat, ott lehet, hogy nehezebb helyzetbe kerülünk, ha folyamatosan beszélünk – jegyezte meg az énekesnő

@rtlhu Kedves Szabina és Heni! 💌 Üdvözlünk titeket a Hotel Blöff játékában! 🛎️ Egy jó tanács: itt nem árt kétszer is meggondolni, kinek hisztek! 👀💸 Hotel Blöff – hamarosan az RTL-en! 🏨🎩📺 #hotelblöff #rtl ♬ eredeti hang - RTLhu

 

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