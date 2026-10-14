Rubint Réka a frankfurti kórházból üzent: „A pokolból és a teljes reménytelenségből is vissza lehet jönni”

Rubint Réka évek óta küzd súlyos daganatos betegségével, az elmúlt időszakban pedig több kezelésen és beavatkozáson is átesett. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Németországban dendritikus sejtterápiát kapott, miközben itthon is folytatódik a kezelése. Réka most újabb fotót és üzenetet osztott meg követőivel: elmondása szerint van esélye a gyógyulásra.

Rubint Réka betegsége: már több mint 4 éve küzd a rákkal (Fotó: Szabolcs László)

Ezt üzente a frankfurti kórházból Rubint Réka

Férjével, Schobert Norbival vágott neki az útnak a fitneszedző. Először a repülőről jelentkezett be, és mondta, hogy ismét egy újabb mérföldkőhöz érkezett a gyógyulása útján, ami miatt most Frankfurtba tartanak. Majd később egy Instagram fotót is megosztott a kórházi ágyáról, melyhez egy üzenetet is hagyott a követőinek.

Aki igazán ismer, tudja, hogy nem ismerek lehetetlent! Csak a befektetett munka és energia erejében hiszek! Menni, menni és menni előre akkor is, amikor mindenki más már megállna!

– írta Rubint Réka. Majd arról is beszámolt, hogy a nyár elején olyan érzése lett, amelyre már 3,5 éve várt.