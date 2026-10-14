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Rubint Réka

Rubint Réka a frankfurti kórházból üzent: „A pokolból és a teljes reménytelenségből is vissza lehet jönni”

27 perce
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Kórházi ágyáról jelentkezett be, ahol kezelésen és konzultáción vesz részt. Rubint Réka meggyőződése, hogy a mostani németországi kezelés után meg fog gyógyulni.
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Rubint Rékabetegséggyógyulás

Rubint Réka évek óta küzd súlyos daganatos betegségével, az elmúlt időszakban pedig több kezelésen és beavatkozáson is átesett. Az Origo korábban arról számolt be, hogy Németországban dendritikus sejtterápiát kapott, miközben itthon is folytatódik a kezelése. Réka most újabb fotót és üzenetet osztott meg követőivel: elmondása szerint van esélye a gyógyulásra. 

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Ezt üzente a frankfurti kórházból Rubint Réka

Férjével, Schobert Norbival vágott neki az útnak a fitneszedző. Először a repülőről jelentkezett be, és mondta, hogy ismét egy újabb mérföldkőhöz érkezett a gyógyulása útján, ami miatt most Frankfurtba tartanak. Majd később egy Instagram fotót is megosztott a kórházi ágyáról, melyhez egy üzenetet is hagyott a követőinek.

Aki igazán ismer, tudja, hogy nem ismerek lehetetlent! Csak a befektetett munka és energia erejében hiszek! Menni, menni és menni előre akkor is, amikor mindenki más már megállna!

 – írta Rubint Réka. Majd arról is beszámolt, hogy a nyár elején olyan érzése lett, amelyre már 3,5 éve várt.

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Júniusban (a születésnapom környékén) megváltozott minden... de erről majd részletesebben beszámolok! Akkor éreztem először igazán 3,5 év után, hogy meg fogok gyógyulni! És ma a Frankfurtban kapott kezelés és konzultáció után érzem, hogy ez így is lesz!

– fogalmazott, és hozzátette: az elmúlt évek legnehezebb pillanatai nem jelentik azt, hogy nincs kiút. „Nagyon szeretlek Titeket! És egy valamit már biztosan tudok! A pokolból és a teljes reménytelenségből is vissza lehet jönni!” – üzente követőinek. Lapunk ezúton is sok erőt, egészséget és mihamarabbi gyógyulást kíván Rékának.

@origo_hu

Rubint Réka újabb részleteket árult el a gyógyulásáról Réka hónapok óta példát mutat kitartásból és pozitív hozzáállásból. Miután tavasszal nyilvánosan beszélt arról, hogy már négy éve rosszindulatú daganattal küzd, egy ország kezdte el figyelemmel követni a gyógyulásáért vívott harcát. #origo #rubintréka #daganat #betegség #fitness

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