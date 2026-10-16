Rubint Réka az Origónak számolt be állapotáról: „A gyógyulásom meg van írva a csillagokban!”

Origo: Nincs jobb következő kérdésem… Hogy lehet ezt ép ésszel átvészelni?

R.R.: Nem is lehetne jobb kérdésed. Ha most nem tetted volna fel, akkor is belekezdenék a témába, mert éppen ez a velem történtek talán legfontosabb tanulsága számomra és ezt igyekszem továbbadni a sorstársaimnak.

A lehető leghangosabban szeretném kiabálni, hogy bárki, aki ezt olvassa, és ő vagy egy számára fontos ember éppen hozzám hasonlóan élet-halál harcot vív, tudja, mennyire nagyon-nagyon fontosak a segítők.

Ez a segítő lehet egy pszichológus, egy kineziológus, de akár hangtál-terapeuta, vagy légzésterapeuta is. És mondhatom még a TM meditációt és az ultrarövid terápiát is, hiszen ezeket magam is egytől egyig kipróbáltam és gyakorlatilag folyamatosan alkalmazom is. Ki merem jelenteni, ha nem vettem volna magam körül segítőkkel, nemcsak én bolondultam volna már meg, de a szeretteim is. Ezt az utat végig lehet járni ép ésszel, de hitem szerint kell hozzá egy összehangolt csapatmunka. Ebben a csapatban természetesen benne vannak az orvosok, akik mindent megtesznek, de benne vannak azok a szakemberek is, akiktől erőt, támogatást és hitet kaptam az elmúlt években. És persze első helyen ott a család.

Ők ennek a csapatnak a csatárai és a védői voltak és most is azok. Ez a rengeteg ember pillérként állt mellettem, de a pillérek között mégis csak én álltam ott…

Szóval persze, kellettem én is.

Rubint Réka négy éve minden decemberben kórházban volt (Fotó: Szabolcs László)

„Én most karácsonyig tervezek előre...”

Origo: Ki fogunk térni a legfrissebb kontrollvizsgálatod eredményére, hiszen ez adja a beszélgetésünk igazi apropóját, ráadásul tényleg nagyon jó híreket kaptál, kaptatok. De most az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen te is és Norbi is esélyt kaptatok egy új, lassacskán ténylegesen elkezdődő életre. Milyen lesz ez az új élet?

R.R.: Értem a kérdést és jogosnak is tűnhet, de hidd el, hogy az én fejemben soha, egyetlen pillanatig sem fordult meg, hogy ennek a harcnak vereség lesz a vége.

Innen nézve pedig nem egy új életre kell készülnünk, csak folytatnunk ott, ahol ha úgy tetszik, megbicsaklott.

Láttam, hogy körülöttem a szeretteim időnként kétségbeestek. Még akkor is láttam, éreztem, amikor ők ezt minden erejükkel titkolni igyekeztek. Figyeltem és ahogy tudtam, óvtam is őket, és közben mindvégig bizonyosan tudtam, hogy végigmegyek a számomra kijelölt úton és az út végén ott vár rám, ránk a gyógyulás. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak… Én most karácsonyig tervezek előre. Nagyon várom, mert akkor esedékes a következő kontrollvizsgálat. Most ugyanis egy hármas kombinációs kezelést kaptam, ami így együtt hatásosnak bizonyult. Ezt folytatjuk, hiszen nem lehet tudni, hogy az egyik, a másik, a harmadik, vagy mind így együtt vezettek-e eredményre.

Ez is furcsán hangozhat, de az a ráktípus, amivel én harcolok, tényleg annyira ritka, hogy nincs is egy ráhúzható kezelési séma, amiről minden orvos egységesen azt mondaná, hogy jó irány lehet a gyógyuláshoz.

Szóval, ahogy mondtam, most a karácsonyra készülök. Várj, most le is kopogom gyorsan! Abban bízom és most először a négy év alatt okkal, hogy egy nagyon szép lelet lesz az ajándék mindannyiunk számára. Amióta tart ez „kis purparlé” én minden év decemberében kórházban voltam. Vagy a tüdőmet tisztogatták, vagy az alap daganatom szövettani vizsgálata volt, vagy a májamból vettek mintát, vagy épp kemót kaptam.