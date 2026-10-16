Rubint Réka az Origónak számolt be állapotáról: „A gyógyulásom meg van írva a csillagokban!”

Sokat, sőt túl sokat beszélgettem már Rubint Rékával azóta, hogy kiállt a nyilvánosság elé és őszintén felvállalta évek óta tartó küzdelmét egy rendkívül ritka rákbetegséggel szemben. Ezek a beszélgetések mindig nagyon mélyek és hosszúak voltak és áradt belőlük a pozitivitás, de közben valahogy mindig ott bujkált bennem egy kérdés: hogy lehet valaki ennyire derűlátó, miközben a kontrolleredményei egyre rosszabb és rosszabb képet festenek a helyzetéről? Nem tettem fel neki, mert úgy gondoltam, jó lesz ez akkor, amikor megérkezik végre az első, pozitív elmozdulást hirdető lelet. És eljött végre a kérdés napja, hiszen Rubint Réka a TV2 Aktív kamerájának elárulta, a kezelések hatására eltűnt az az „alapdaganat”, ami aztán sorozatos áttéteket képzett a szervezetében. Szóval, most egy a korábbiaktól merőben eltérő hangulatú beszélgetés leirata következik. Végre! És persze egy ponton arra a lappangó kérdésre is választ kapok.
Rubint Réka rákja most végre vesztésre áll
Origo: Ma már tudom, hogy a beszélgetéseink során időnként úgy mutattál törhetetlen erőt és pozitivitást, hogy közben a kontrollvizsgálatok rendre rosszabb és rosszabb eredményeket mutattak. Most, hogy szinte hihetetlen ütemben indult meg a valódi javulás, azonnal elhitted, vagy…?
Rubint Réka: Elég pontosan belekérdeztél a kellős közepébe… Éppen ebben a furcsa állapotban vagyok. Aki az enyémhez hasonló cipőben jár, az tudja csak igazán, hogy minden egyes képalkotó vizsgálat előtt, ami lehet CT, lehet MR vagy PET-CT, mi szorongás megy végbe egy emberben, mire visszamegy és megkapja az eredményt. Ez akkor is igaz, ha az orvos, csak egy gyanús árnyékot látott korábban és leginkább egy tüdőgyulladásból visszamaradt hegesedést gyanít, és csak a biztonság kedvéért rendel komolyabb vizsgálatot. Ez egy elmagyarázhatatlan lelki teher.
Akkor pedig hatványozódik ez a rettenetes érzés, ha már diagnosztizált és a gyógyulásáért, sőt az életéért küzd az ember.
Úgy várni valami pozitív változást, maga a reménnyel telt kénköves pokol… Aztán megkapni a rossz eredményt… Na, arra szavaim sincsenek.
Origo: Nincs jobb következő kérdésem… Hogy lehet ezt ép ésszel átvészelni?
R.R.: Nem is lehetne jobb kérdésed. Ha most nem tetted volna fel, akkor is belekezdenék a témába, mert éppen ez a velem történtek talán legfontosabb tanulsága számomra és ezt igyekszem továbbadni a sorstársaimnak.
A lehető leghangosabban szeretném kiabálni, hogy bárki, aki ezt olvassa, és ő vagy egy számára fontos ember éppen hozzám hasonlóan élet-halál harcot vív, tudja, mennyire nagyon-nagyon fontosak a segítők.
Ez a segítő lehet egy pszichológus, egy kineziológus, de akár hangtál-terapeuta, vagy légzésterapeuta is. És mondhatom még a TM meditációt és az ultrarövid terápiát is, hiszen ezeket magam is egytől egyig kipróbáltam és gyakorlatilag folyamatosan alkalmazom is. Ki merem jelenteni, ha nem vettem volna magam körül segítőkkel, nemcsak én bolondultam volna már meg, de a szeretteim is. Ezt az utat végig lehet járni ép ésszel, de hitem szerint kell hozzá egy összehangolt csapatmunka. Ebben a csapatban természetesen benne vannak az orvosok, akik mindent megtesznek, de benne vannak azok a szakemberek is, akiktől erőt, támogatást és hitet kaptam az elmúlt években. És persze első helyen ott a család.
Ők ennek a csapatnak a csatárai és a védői voltak és most is azok. Ez a rengeteg ember pillérként állt mellettem, de a pillérek között mégis csak én álltam ott…
Szóval persze, kellettem én is.
„Én most karácsonyig tervezek előre...”
Origo: Ki fogunk térni a legfrissebb kontrollvizsgálatod eredményére, hiszen ez adja a beszélgetésünk igazi apropóját, ráadásul tényleg nagyon jó híreket kaptál, kaptatok. De most az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen te is és Norbi is esélyt kaptatok egy új, lassacskán ténylegesen elkezdődő életre. Milyen lesz ez az új élet?
R.R.: Értem a kérdést és jogosnak is tűnhet, de hidd el, hogy az én fejemben soha, egyetlen pillanatig sem fordult meg, hogy ennek a harcnak vereség lesz a vége.
Innen nézve pedig nem egy új életre kell készülnünk, csak folytatnunk ott, ahol ha úgy tetszik, megbicsaklott.
Láttam, hogy körülöttem a szeretteim időnként kétségbeestek. Még akkor is láttam, éreztem, amikor ők ezt minden erejükkel titkolni igyekeztek. Figyeltem és ahogy tudtam, óvtam is őket, és közben mindvégig bizonyosan tudtam, hogy végigmegyek a számomra kijelölt úton és az út végén ott vár rám, ránk a gyógyulás. De, hogy a kérdésedre is válaszoljak… Én most karácsonyig tervezek előre. Nagyon várom, mert akkor esedékes a következő kontrollvizsgálat. Most ugyanis egy hármas kombinációs kezelést kaptam, ami így együtt hatásosnak bizonyult. Ezt folytatjuk, hiszen nem lehet tudni, hogy az egyik, a másik, a harmadik, vagy mind így együtt vezettek-e eredményre.
Ez is furcsán hangozhat, de az a ráktípus, amivel én harcolok, tényleg annyira ritka, hogy nincs is egy ráhúzható kezelési séma, amiről minden orvos egységesen azt mondaná, hogy jó irány lehet a gyógyuláshoz.
Szóval, ahogy mondtam, most a karácsonyra készülök. Várj, most le is kopogom gyorsan! Abban bízom és most először a négy év alatt okkal, hogy egy nagyon szép lelet lesz az ajándék mindannyiunk számára. Amióta tart ez „kis purparlé” én minden év decemberében kórházban voltam. Vagy a tüdőmet tisztogatták, vagy az alap daganatom szövettani vizsgálata volt, vagy a májamból vettek mintát, vagy épp kemót kaptam.
Origo: Az előbb bizonyosságról beszéltél. Ebben a helyzetben azt ugyan honnan lehet meríteni?
R.R.: Ha hiszed, ha nem, de a négy év alatt volt mellettem egy olyan erős támasz, aki nem engedte, hogy az igazán rossz gondolatok elvigyék a fókuszomat a gyógyulásról. Ő Izing Klára asztrológus, akivel a harc legelején, teljesen véletlenül sodort össze az élet és aki már akkor megmondta, hogy meg fogok gyógyulni. Ahogy azt is, hogy egy hosszú út elején vagyok és végig kell járnom minden stációt, vagyis hogy nem fogják könnyen adni a gyógyulást.
2025-ben már mondta, hogy '26 lesz számomra a gyógyulás éve és '27-ben a születésnapom körül már ki lehet mondani, hogy teljesen felépültem, vagyis győztem. A gyógyulásom meg van írva a csillagokban!
Közben pedig minden egyes vizsgálat előtt megmondta, hogy mire kell számítanom. Nem kertelt, azt is elárulta, ha rossz eredményre kellett számítanom. Sosem tévedett… És most mondok még valamit, ami talán meghökkentő lesz, de még a kontroll időpontok egyeztetésébe is bevontam őt.
„Figyelj! Még most is beleborzongok, ha kimondom, de megtörtént az, amiben talán igazán csak gyedül én hittem”
Origo: Nézd! Szerintem arákkal vívott háborúban nincs olyan, hogy meghökkentő. Ami hitet ad és életben tartja a reményt, az ér. Szerinted könnyebb volt úgy szembesülni a sorozatosan érkező negatív eredményekkel, hogy előre tudtad, nem jó hírek várnak a dokinál?
R.R.: Azt hiszem, hogy igen. Ha Klára nem áll mellettem, szinte biztos, hogy összeomlottam volna minden egyes rossz és még rosszabb lelet láttán.
Mindeközben pedig folyamosan sulykolta, hogy higgyem el, ennek az egésznek vége lesz egyszer és én győztesen, egészségesen jövök ki belőle.
És most nézd meg! Azt tudom mondani, amit már tudsz. Az alap daganat, ami végül az összes áttétet okozta a szervezetemben, eltűnt! Az a daganat, ami a kemoterápia alatt a duplájára nőtt, miközben nekem kihullott a hajam. Az a daganat, ami minden orvos szerint inoperabilis volt, vagyis kivehetetlen. Figyelj! Még most is beleborzongok, ha kimondom, de megtörtént az, amiben talán igazán csak egyedül én hittem. A fő cél az volt, hogy azt kinyírják és ez most megvan. Közben természetesen folyamatosan kezelték az áttéteket is. Részletesen és talán már szakszerűen is el tudnám mondani, hogy mit és mivel, de ez most nem is lényeges.
A lényeg inkább az, hogy az áttétek gócpontjainak száma is jelentősen csökkent a célzott kezeléseknek hála. Összegezve, most egy nagyon-nagyon fontos fordulóponthoz érkeztünk.
Úgy tűnik, tényleg ez lett a gyógyulás éve… Az itthon és a Bergben kapott kezelések kombinációja most szerencsés csillagzat alatt ért össze. Illetve biztos vagyok benne, hogy az alternatív utak is mind becsatlakoztak ebbe a most már remélhetőleg hőstörténetbe, amit az élet írt számomra.
Origo: Most, hogy egy válaszoddal lelőtted a következő kérdésemet is, térjünk rá a családra. Felteszem, azért most már alakul a bulihangulat, de legalábbis vidámabb a légkör, mint az utóbbi években bármikor.
R.R.: Most tényleg megríkatsz?! Hát, legyen… Egészen megrázó, ahogy a gyermekeim metakommunikációjukon keresztül adják nekem az erőt, amióta csak tudják, hogy miféle háborúban is állok, sőt állunk mi együtt öten. Csak odabújnak hozzám és annyit mondanak: szeretlek! Én pedig érzem, hogy miattuk, értük legyőzhetetlen vagyok. Ugyanakkor ezzel most ki is nyitottuk Pandóra szelencéjét. Mert tudod mi van?
Valójában fogalmam sincs, hogy mindaz, amin Norbi és én átmentünk az elmúlt években, milyen törést is okozott bennük.
Ha mindenen túlleszünk, az lesz a következő életfeladatunk Norbival, hogy bennük a helyükre tegyük a dolgokat. Szavak nélkül is érezték és érzik ma is minden rezdülésünket, és ez a pár év számukra sem volt egy fáklyásmenet. Arra egyébként nagyon büszke vagyok, hogy a mentális segítőimnek köszönhetően a gyermekeim soha nem láttak engem összeomlani, még a legnehezebb időkben sem.
„Ő abba kapaszkodott, hogy én küzdöttem, én pedig abba, ahogyan ő harcolt”
Origo: És ki láthatott?
R.R.: Most kézenfekvő lenne, ha azt mondanám, hogy a Norbi. De nem így volt. Egy hozzánk nagyon közel álló baráti pár előtt, akik az első pillanattól szorosan mellettem voltak és a segítőim előtt sem mindig tartottam magam. Valahol muszáj volt kiadnom a mindent is… Remélem nem szorul különösebb magyarázatra, hogy miért nem a férjem előtt adtam ki magamból minden fájdalmamat.
Ez az én döntésem volt, és igen, őt védtem ezzel, amennyire csak tudtam, hiszen ő is vívta a maga harcát a stroke utáni felépüléssel.
Neki éppen olyan fontos volt, hogy erős maradjak, ahogy nekem is. Ő abba kapaszkodott, hogy én küzdök, én pedig abba, ahogyan ő harcolt.
Origo: Rékám! Nem maradt más hátra, mint, előre! Decemberben beszélünk újra és szorítok, hogy tényleg szép legyen az idei karácsonyotok. Végre…
R.R.: Köszönöm…