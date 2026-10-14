Exkluzív interjú! Óriási fordulat következett be Rubint Réka állapotában: „Az alap daganatom eltűnt”

Rubint Réka és Schobert Norbi a napokban Frankfurtban jártak, ahol a sztáranyuka egy új kezelésnek vetette alá magát abban a reményben, hogy végre valóban a teljes gyógyulás útjára lép. A fitnesz házaspár ma érkezett haza Németországból, és még a reptéren beszámoltak az óriási fordulatról, amit ezzel az eljárással sikerült elérniük.

Rubint Réka daganatos betegsége ellenére sem hagyta el magát, példaértékűen küzdött, aminek talán most végre itt az eredménye (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka frankfurti kezelése után már a kórházból bejelentkezett követőinek, ami alapján joggal kezdtek bizakodni, hiszen kijelentette, most már tudja, van kiút a pokolból. És, hogy mi is történt pontosan, ami meghozta ezt az óriási fordulatot? Arról maga számolt be az Aktív stábjának.

Az alap daganatom eltűnt, amihez senki nem tudott hozzáférni, mert azt mondták, hogy megközelíthetetlen, tehát nem eltávolítható. A hasnyálmirigyemből eltűnt, nincs ott, a tüdőmben is számos pici apró góc volt, az is eltűnt. A májamban pedig jelenleg 9 góc helyett 4 góc van

– mesélte még a reptéren ragyogó mosollyal.

Rubint Réka gyerekei most már úgy érezhetik, hamarosan itt a vége ennek a borzasztó időszaknak (Fotó: Rubint Réka/Facebook)

Rubint Réka állapotát teljesen megváltoztatta a kezelés

Ez a dendritikus sejtterápia, ami Rubint Réka betegségére ilyen elképesztő hatással volt, egy egészen különleges kezelés, amire itthon nem volt lehetőség.

„Egy katéteren keresztül rögtön a májban lévő daganatba juttatják el lokálisan a méreganyagot, és tulajdonképpen a daganat vérellátását blokkolják” – magyarázta a kezelés lényegét.

Azt mondták, hogy ez az egy kezelés nem lesz elég, mert a májban van egy nagyobb góc, illetve nem egy, hanem négy. Szóval, november 10-én a névnapomat Frankfurtban fogom ünnepelni, és akkor leszünk 25 évesek is

– mesélte a fitneszlady, aki a teljes gyógyulás – immár elérhetőnek tűnő – lehetőségénél többet nem is kívánna ajándékba.

Rubint Réka családja végre fellélegezhet

Bár még koránt sincs vége a küzdelemnek, a sztáranyuka és szerettei végre bizakodhatnak, hogy talán hamarosan pont kerül a 4 éve tartó embert próbáló történet végére. Bár Schobert Norbi azt mondja, ha korábban tudomást szereznek erről az eljárásról, minden másképp alakul.

„Akkor a műtét, a kemoterápia fel sem merült volna, mert akkor ezzel az eljárással azt a daganatot kezelték és ölték volna meg, és Réka ezt a 4 év poklot nem élte volna át, velem együtt” – mondta a fitneszguru, de természetesen így is a lehető legboldogabb, hogy felesége most valódi reményt kapott.