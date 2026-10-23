"Flóra lányom babát vár" - Rudolf Péter nagyapa lesz

Rudolf Péter az RTL Reggeli vendége volt nem sokkal október 15-i, 67. születésnapja után. A színművész elmondta, hogy a kora nem foglalkoztatja különösebben, de az évek múlása mindig elgondolkodtatja az élet valódi értékeiről. A tavalyi év különösen nehéz volt számára, hiszen elveszítette édesanyját, valamint jó barátját és kollégáját, Kálloy Molnár Pétert is.

Nagyapa lesz Rudolf Péter. Fotó: / Mediaworks

Egy reggeli műsorban erről nem is szívesen beszélek, nem tudom, mi a jó időpont hozzá, hogy az ember ezt megossza a világgal. A tény az, hogy ez átalakítja az ember gondolkodását. És amit eddig talán nem olyan erővel képviselt, mint kellett volna, hogy találkozni, barátokkal együtt lenni, családra figyelni... Ez eddig is így volt, csak talán még erősebben felhangosodott, az időhöz való viszony változik meg

- mondta a Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója.

Hozzátette, hogy nem akar komor lenni, és mindenkinek megvannak a maga problémái. "Ez az élet természetes rendje, nem szeretném a saját bajaimmal traktálni a világot" - emelte ki.

Maradjunk annyiban, ha már így a születésnapommal nyitottunk, hogy köszönöm szépen, jól vagyok egyébként a bőrömben, az elmúlt év tanulságait pedig leszűröm.

Nagyapa lesz Rudolf Péter

A gyászidőszak ellenére némi öröm is érte a színművészt, ugyanis fogadott gyermeke – Nagy-Kálózy Eszter előző házasságából született lánya –, a 39 éves Quintus Flóra az első gyermekét várja. A színházigazgató elárulta, hogy decemberben bővül a család.