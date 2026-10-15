Rudolf Péter 67 éves lett – Így lett az ifjú színészből színházigazgató

Október 15-én ünnepli születésnapját Rudolf Péter, a magyar színjátszás egyik legsokoldalúbb és legkedveltebb alakja. A Kossuth-díjas színész-rendező és színházigazgató több évtizede meghatározó szereplője a hazai kulturális életnek: emlékezetes filmszerepeivel, utánozhatatlan humorával és szinkronhangjával is belopta magát a közönség szívébe. Idén a 67. születésnapját ünnepli.
A Színművészetin kezdődött a pályája
Rudolf Péter 1959. október 15-én született Budapesten. Már fiatalon a színészet felé fordult, tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte, ahol Horvai István osztályába járt. 1983-ban diplomázott, és ugyanebben az évben a Vígszínház társulatának tagja lett. A teátrumhoz hosszú időn keresztül kötődött, később szabadúszóként, majd más színházak művészeként is dolgozott. A kamera előtt már főiskolásként is megmutathatta a tehetségét: szerepelt a Cha-Cha-Cha és a Szerencsés Dániel című filmekben. Az évek során bebizonyította, hogy a vígjátékoktól a komolyabb hangvételű alkotásokig számos műfajban otthonosan mozog.
Az Üvegtigris Lalijaként emlékezetes pillanatokat okozott Rudolf Péter
A szélesebb közönség számára az egyik legismertebb alakítása kétségkívül Lali, az Üvegtigris büfése. A 2001-ben bemutatott kultikus vígjátékban Rudolf Péter nemcsak főszereplőként, hanem rendezőként is közreműködött Kapitány Iván oldalán. A film sajátos humora, emlékezetes mondatai és különc karakterei miatt azóta is a magyar vígjátékok egyik meghatározó darabja. A színész más népszerű filmekben is feltűnt, ilyen például az Egy szoknya, egy nadrág című vígjáték, amiben szintén emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek.
Marty McFly magyar hangjaként is meghódította a nézőket
Rudolf Péter nemcsak a filmvásznon, hanem a szinkronstúdióban is maradandót alkotott. A Vissza a jövőbe című filmtrilógiában Marty McFly, vagyis Michael J. Fox magyar hangjaként hallhatta a közönség. A fiatal, vagány és folyton kalandba keveredő karakter hangját sok magyar néző számára az ő alakítása tette igazán emlékezetessé.
A Beugróban a rögtönzés mestere volt
A színész televíziós pályájának egyik emlékezetes állomása a Beugró című improvizációs műsor volt, amelyben 2007 és 2011 között szerepelt. A produkcióban a résztvevők előre megírt párbeszédek helyett különféle helyzetekből, játékos feladatokból és váratlan fordulatokból építkeztek. A műsor sikere nagyrészt a szereplők gyors reakcióin, humorán és egymásra hangolódásán múlt. Rudolf Péter ebben a közegben is megmutatta, milyen természetességgel tud reagálni a váratlan helyzetekre, és hogyan képes akár egyetlen gesztussal vagy mondattal nevetést kiváltani a nézőkből.
2020-ban a Vígszínház igazgatója lett
Rudolf Péter pályájának fontos mérföldköve volt, amikor 2020-ban átvette a Vígszínház vezetését. A feladat új felelősséget jelentett számára: színészként és rendezőként szerzett tapasztalatait immár egy nagy múltú társulat irányításában is kamatoztathatta.
Rangos díjakkal ismerték el a munkáját
Rudolf Péter pályafutását számos szakmai kitüntetéssel ismerték el. Ezek közül az egyik legjelentősebb a 2013-ban odaítélt Kossuth-díj, amely a magyar kulturális élet egyik legrangosabb állami elismerése. Korábban, 1991-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2002-ben pedig a Kiváló művész címet is elnyerte. Elismerései között szerepel többek között a Hegedűs Gyula-emlékgyűrű, az Ajtay Andor-emlékdíj, a Páger Antal-színészdíj és a Budapestért díj is. 2015-ben Budapest díszpolgára lett, 2018-ban pedig a Magyar Filmkritikusok Díját kapta meg a legjobb férfi alakításért.