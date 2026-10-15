Rudolf Péter 67 éves lett – Így lett az ifjú színészből színházigazgató

Október 15-én ünnepli születésnapját Rudolf Péter, a magyar színjátszás egyik legsokoldalúbb és legkedveltebb alakja. A Kossuth-díjas színész-rendező és színházigazgató több évtizede meghatározó szereplője a hazai kulturális életnek: emlékezetes filmszerepeivel, utánozhatatlan humorával és szinkronhangjával is belopta magát a közönség szívébe. Idén a 67. születésnapját ünnepli.

Rudolf Péter az egyetem után lett a Vígszínház társulatának a tagja (Fotó: Mediaworks)

A Színművészetin kezdődött a pályája

Rudolf Péter 1959. október 15-én született Budapesten. Már fiatalon a színészet felé fordult, tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte, ahol Horvai István osztályába járt. 1983-ban diplomázott, és ugyanebben az évben a Vígszínház társulatának tagja lett. A teátrumhoz hosszú időn keresztül kötődött, később szabadúszóként, majd más színházak művészeként is dolgozott. A kamera előtt már főiskolásként is megmutathatta a tehetségét: szerepelt a Cha-Cha-Cha és a Szerencsés Dániel című filmekben. Az évek során bebizonyította, hogy a vígjátékoktól a komolyabb hangvételű alkotásokig számos műfajban otthonosan mozog.

Rudolf Péter és Eszenyi Enikő a Cha-Cha-Cha című filmben (Fotó: YouTube)

Az Üvegtigris Lalijaként emlékezetes pillanatokat okozott Rudolf Péter

A szélesebb közönség számára az egyik legismertebb alakítása kétségkívül Lali, az Üvegtigris büfése. A 2001-ben bemutatott kultikus vígjátékban Rudolf Péter nemcsak főszereplőként, hanem rendezőként is közreműködött Kapitány Iván oldalán. A film sajátos humora, emlékezetes mondatai és különc karakterei miatt azóta is a magyar vígjátékok egyik meghatározó darabja. A színész más népszerű filmekben is feltűnt, ilyen például az Egy szoknya, egy nadrág című vígjáték, amiben szintén emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek.

Az Üvegtigris-trilógia óriási sikert aratott hazánkban (Fotó: Mediaworks)

Marty McFly magyar hangjaként is meghódította a nézőket

Rudolf Péter nemcsak a filmvásznon, hanem a szinkronstúdióban is maradandót alkotott. A Vissza a jövőbe című filmtrilógiában Marty McFly, vagyis Michael J. Fox magyar hangjaként hallhatta a közönség. A fiatal, vagány és folyton kalandba keveredő karakter hangját sok magyar néző számára az ő alakítása tette igazán emlékezetessé.