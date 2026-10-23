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Ryan Reynolds

Ryan Reynolds 50 éves lett: Így vált a világ egyik legnépszerűbb színészévé

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Egy nagyon jó humorú, de mégis kissé bizonytalan fiúból Hollywood megkerülhetetlen alakja lett. Ryan Reynolds 50 éves lett, ez alkalomból összegyűjtöttünk róla érdekességeket, galériánkban pedig a eddigi életének legnagyobb mérföldköveit foglaltuk össze.
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Ryan ReynoldsBlake Livelyszületésnap

Október 23-án kerek évfordulót ünnepel Ryan Reynolds: a sármos kanadai színész betölti az 50. életévét. Hollywood egyik legkedveltebb sztárja nemcsak a filmvásznon arat sikert, hanem a magánéletében és az üzleti világban is megállja a helyét. A rajongók milliói imádják szarkasztikus humoráért, lehengerlő kisugárzásáért és azért, mert a legnagyobb sztárok között is képes önmagán nevetni.

Ryan Reynolds 50 éves lett.
Ryan Reynolds 50 éves lett (Fotó: MONICA SCHIPPER / Getty Images via AFP)

A Ryan Reynolds filmekben megmutatkozik a színész elképesztő humora

Ryan Reynolds 1976. október 23-án született a kanadai Vancouverben. Bár ma már a világ egyik legismertebb filmsztárja, a világhírnévhez vezető útja korántsem egyik napról a másikra vezetett. Tizenévesen kapta meg első televíziós szerepét, majd kisebb filmes és sorozatos munkák után fokozatosan építette fel a karrierjét. Az első komolyabb áttörést a 2002-es Buliszerviz hozta meg számára, amelyben a címszereplő egyetemi bulikirályt alakította.

A közönség hamar felfigyelt a sajátos humorára és arra a könnyedségre, amellyel még a legképtelenebb helyzeteket is képes megoldani a kamera előtt. A Nász-ajánlat című romantikus vígjátékban Sandra Bullock oldalán bizonyította, hogy a komédia mellett a romantikus történetekben is otthonosan mozog. A legnagyobb áttörést azonban a Deadpool hozta el számára: a pimasz, szabályszegő szuperhős szerepe szinte összeforrt a nevével. Reynolds nemcsak eljátszotta a karaktert, hanem hosszú időn át kitartóan dolgozott azon is, hogy a film megvalósulhasson.

Ryan Reynolds és Blake Lively 2012-ben házasodtak össze.
Ryan Reynolds és Blake Lively 2012-ben házasodtak össze (Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

Ryan Reynolds felesége több mint 10 éve kitart mellette

A színész szerelmi élete korábban is a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában állt. Alanis Morissette kanadai énekesnővel hosszabb ideig alkottak egy párt, és el is jegyezték egymást, ám kapcsolatuk végül véget ért. Reynolds 2008-ban Scarlett Johansson színésznővel kötött házasságot, amely azonban néhány év után válással zárult.

A fordulatot Blake Lively hozta meg az életében. A két színész a Zöld Lámpás forgatásán találkozott, kapcsolatukból pedig idővel házasság lett: 2012-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Négy gyermekük született, és bár a család életét időnként a nyilvánosság is figyelemmel kíséri, a szülők igyekeznek óvni gyermekeik magánszféráját. Reynolds és Lively kapcsolata a közös humorukról és a közösségi oldalakon egymásnak címzett csipkelődő megjegyzéseikről is ismert.

A színész az évek során a filmeken túl sikeres üzletemberré vált: többek között reklámkampányokban, befektetésekben és vállalkozásokban is szerepet vállalt. A közönség számára azonban továbbra is az a szellemes, önironikus sztár maradt, aki egyetlen megjegyzéssel képes megnevettetni a rajongóit.

5 érdekesség Ryan Reynolds életéből

1. Négy fiútestvér között nőtt fel

Ryan Reynolds a család legfiatalabb gyermeke, három bátyja van. Gyerekkorában tehát nem unatkozhatott, és a családi dinamika alighanem bőven adott alkalmat a humorra és a csipkelődésre.

2. Nem mindig volt magabiztos

Reynolds többször beszélt arról, hogy a szorongás is része az életének. A közönség által ismert magabiztos, viccelődő személyiség mögött tehát olyan ember áll, aki maga is megküzd a belső feszültségekkel.

3. Szeret a kamera mögött is dolgozni

A színészet mellett producerként is tevékenykedik, és több projekt kreatív alakításában részt vesz. Nem csupán eljátssza a rá bízott szerepeket: szívesen foglalkozik azzal is, hogyan születik meg egy-egy történet.

4. A sport is közel áll hozzá

A színész érdeklődik a sport iránt, és a walesi Wrexham labdarúgóklub tulajdonosaként is ismertté vált. Rob McElhenney színésszel közösen vásárolták meg a klubot, és az egyesület története a pályán kívül is rengeteg figyelmet kapott.

5. A nyilvánosság előtt is megőrizte az öniróniáját

Reynolds egyik legnagyobb védjegye, hogy nem veszi magát túlságosan komolyan. Interjúiban és nyilvános szerepléseiben is szívesen viccelődik saját magával, és gyakran éppen ez teszi annyira szerethetővé a rajongók szemében.

Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Ryan Reynolds, RyanReynoldsgal
Galéria: Ryan Reynolds 50 éves lett!
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A Nász-ajánlat című filmmel vált világhírűvé Reynolds, Sandra Bullockkal játszott ebben a filmben

 

 

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