Ryan Reynolds 50 éves lett: Így vált a világ egyik legnépszerűbb színészévé

Október 23-án kerek évfordulót ünnepel Ryan Reynolds: a sármos kanadai színész betölti az 50. életévét. Hollywood egyik legkedveltebb sztárja nemcsak a filmvásznon arat sikert, hanem a magánéletében és az üzleti világban is megállja a helyét. A rajongók milliói imádják szarkasztikus humoráért, lehengerlő kisugárzásáért és azért, mert a legnagyobb sztárok között is képes önmagán nevetni.

Ryan Reynolds 50 éves lett (Fotó: MONICA SCHIPPER / Getty Images via AFP)

A Ryan Reynolds filmekben megmutatkozik a színész elképesztő humora

Ryan Reynolds 1976. október 23-án született a kanadai Vancouverben. Bár ma már a világ egyik legismertebb filmsztárja, a világhírnévhez vezető útja korántsem egyik napról a másikra vezetett. Tizenévesen kapta meg első televíziós szerepét, majd kisebb filmes és sorozatos munkák után fokozatosan építette fel a karrierjét. Az első komolyabb áttörést a 2002-es Buliszerviz hozta meg számára, amelyben a címszereplő egyetemi bulikirályt alakította.

A közönség hamar felfigyelt a sajátos humorára és arra a könnyedségre, amellyel még a legképtelenebb helyzeteket is képes megoldani a kamera előtt. A Nász-ajánlat című romantikus vígjátékban Sandra Bullock oldalán bizonyította, hogy a komédia mellett a romantikus történetekben is otthonosan mozog. A legnagyobb áttörést azonban a Deadpool hozta el számára: a pimasz, szabályszegő szuperhős szerepe szinte összeforrt a nevével. Reynolds nemcsak eljátszotta a karaktert, hanem hosszú időn át kitartóan dolgozott azon is, hogy a film megvalósulhasson.

Ryan Reynolds és Blake Lively 2012-ben házasodtak össze (Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP)

Ryan Reynolds felesége több mint 10 éve kitart mellette

A színész szerelmi élete korábban is a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában állt. Alanis Morissette kanadai énekesnővel hosszabb ideig alkottak egy párt, és el is jegyezték egymást, ám kapcsolatuk végül véget ért. Reynolds 2008-ban Scarlett Johansson színésznővel kötött házasságot, amely azonban néhány év után válással zárult.

A fordulatot Blake Lively hozta meg az életében. A két színész a Zöld Lámpás forgatásán találkozott, kapcsolatukból pedig idővel házasság lett: 2012-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Négy gyermekük született, és bár a család életét időnként a nyilvánosság is figyelemmel kíséri, a szülők igyekeznek óvni gyermekeik magánszféráját. Reynolds és Lively kapcsolata a közös humorukról és a közösségi oldalakon egymásnak címzett csipkelődő megjegyzéseikről is ismert.