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Sáfrány Emese

„Sajnos nem vagyok jobban...” – aggasztó hírek érkeztek Sáfrány Emeséről

55 perce
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A feltöltődésnek szánt külföldi út váratlanul rémálommá vált a rajongók nagy aggodalmára. Sáfrány Emese olyan rosszul volt, hogy azonnal kórházba kellett szállítani, és az állapota továbbra sem javul.
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Sáfrány EmeseEgyiptomkórház

Sáfrány Emese az utóbbi időben egymás után halmozza a művészeti sikereket, az egykori légtornász és Farm VIP-szereplő vásznai iránt már nemzetközi szinten is komoly az érdeklődés. Külföldi útjai során legutóbb Firenzéből merített inspirációt, Velencében pedig a rangos Venice International Art Fair keretén belül, a Palazzo Pisani-Revedin falai között mutathatta be alkotásait. A kiállítási láz után az egyiptomi Hurghadába utazott, hogy feltöltődjön a tengerparton, ám a pihentetőnek szánt utazás hirtelen egészségügyi krízisbe torkollott. Az édesanya olyan szinten rosszul lett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Sáfrány Emese kórházba került külföldön.
Sáfrány Emese egyiptomi utazása nem a tervek szerint alakult (Fotó: MW Bulvár)

Sáfrány Emese kórházba került

„Nos, azt hiszem, igazán belekóstoltam Egyiptomba” – fűzte ironikusan a képhez, amelyet a kórházi ágyból osztott meg az Instagram-történetében. Az aggódó üzenetek után Emese részletesebben is beszámolt az állapotáról, kiemelve, hogy a szervezetét rendkívül megviselte a hirtelen jött betegség.

Köszönöm, hogy ennyien írtatok és aggódtatok értem. Még mindig a kórházban vagyok, reggelig bent szeretnének tartani megfigyelésre. Összesen kilenc infúziót kaptam, hogy jobban legyek. A vérvizsgálat alapján nincs bakteriális fertőzés, így jelenleg napszúrásra gyanakodnak. A furcsa az egészben, hogy összesen kb. két órát voltam a napon, úgyhogy ezt még én is próbálom felfogni. Most már remélhetőleg csak pihenés kell, és reggelre sokkal jobban leszek.

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Még mindig rosszul van Sáfrány Emese.
Nem javult sajnos az állapota (Fotó: Instagram)

Még mindig az infúziókra szorul

A kedd esti bizakodó szavak ellenére a szerda reggel sem hozta meg a várva várt áttörést. Emese szervezete továbbra sem nyerte vissza az erejét, így a hurghadai klinika ágyát még nem hagyhatta el. Ugyanabból a kórházi szobából közzétett legfrissebb bejelentkezésében látható, hogy továbbra is folyamatos infúziós kezelés alatt áll: „Sajnos nem vagyok jobban...”

A vizsgálatok egyelőre nem mutattak ki konkrét fertőzést, így a kint tartózkodó orvosi csapat jelenleg is a tünetek enyhítésén és a kiszáradás megelőzésén dolgozik.

 

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