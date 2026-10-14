„Sajnos nem vagyok jobban...” – aggasztó hírek érkeztek Sáfrány Emeséről

Sáfrány Emese az utóbbi időben egymás után halmozza a művészeti sikereket, az egykori légtornász és Farm VIP-szereplő vásznai iránt már nemzetközi szinten is komoly az érdeklődés. Külföldi útjai során legutóbb Firenzéből merített inspirációt, Velencében pedig a rangos Venice International Art Fair keretén belül, a Palazzo Pisani-Revedin falai között mutathatta be alkotásait. A kiállítási láz után az egyiptomi Hurghadába utazott, hogy feltöltődjön a tengerparton, ám a pihentetőnek szánt utazás hirtelen egészségügyi krízisbe torkollott. Az édesanya olyan szinten rosszul lett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani.

Sáfrány Emese egyiptomi utazása nem a tervek szerint alakult (Fotó: MW Bulvár)

Sáfrány Emese kórházba került

„Nos, azt hiszem, igazán belekóstoltam Egyiptomba” – fűzte ironikusan a képhez, amelyet a kórházi ágyból osztott meg az Instagram-történetében. Az aggódó üzenetek után Emese részletesebben is beszámolt az állapotáról, kiemelve, hogy a szervezetét rendkívül megviselte a hirtelen jött betegség.