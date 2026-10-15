Sáfrány Emesét végre kiengedték a kórházból! Egyiptomi nyaralásán történt meg a baj

Súlyos rosszullét árnyékolta be Sáfrány Emese egyiptomi nyaralását: a festőművészt olyan váratlanul döntötte le a lábáról a betegség, hogy kórházba kellett szállítani. Magas lázzal, drasztikus vérnyomáseséssel és szédüléssel küzdött, állapota miatt pedig két napot töltött orvosi ellátás alatt. Bár abban bízott, hogy szerda reggelre jobban lesz, végül csak ma engedték haza.

Nemrég szerepelt Sáfrány Emese Farm VIP című műsorban (Fotó: TV2)

Sáfrány Emese kórházba került Egyiptomban

Sáfrány Emese a közösségi oldalán, 24 órán át elérhető történetében számolt be arról, min ment keresztül az elmúlt napokban. A nyaralás során olyan hirtelen lett rosszul, hogy azonnali segítségre volt szüksége. A kórházban többféle kezelést is kapott, ám egyelőre ő maga sem tudja pontosan, mi állhatott a megrázó tünetek hátterében.

Az első napon nagyon hirtelen lezuhant a vérnyomásom, magas lázam lett, erősen szédültem, alig láttam, és hihetetlenül rosszul voltam. A második napon ehhez nagyon erős, intenzív hasmenés és újabb rosszullét társult

– írta Sáfrány Emese Instagram-oldalán.

A tünetek nem enyhültek olyan gyorsan, ahogyan azt Emese remélte, ezért további orvosi ellátásra volt szüksége.

„Őszintén szólva továbbra sem tudom pontosan, mi okozta ezt az egészet. Az elején napszúrásra gyanakodtak, később viszont már antibiotikummal is kezeltek. Zárójelentést sajnos nem kaptam, annak ellenére sem, hogy kértem.”

Sáfrány Emese végre kijöhetett a kórházból (Fotó: Instagram/Sáfrány Emese)

Sáfrány Emese gyereke már nagyon hiányolta édesanyját

A kórházban töltött két nap után Sáfrány végül úgy érezte, szeretne hazamenni. Bár még nem épült fel teljesen, ő maga kérte, hogy engedjék ki. A legfontosabb számára most az, hogy újra együtt lehessen kisfiával, Nolennel, aki már nagyon várta az édesanyját.

48 órát töltöttem a kórházban, és bár nem mondom, hogy teljesen jól vagyok, ma reggel én kértem, hogy eljöhessek. Nolen már nagyon várt rám, én pedig alig vártam, hogy újra vele legyek.

A festőművész tehát már elhagyhatta az intézményt, ám a nyaralás megpróbáltatásai után még időre van szüksége a teljes felépüléshez. Bár örül annak, hogy ismét a szerettei közelében lehet, a hazatérést továbbra is nagyon várja.