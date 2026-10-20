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sahara ray

Kiderült, mi okozhatta Justin Bieber volt barátnőjének halálát

43 perce
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Néhány hónappal kislánya születése után, 34 évesen halt meg az ausztrál modell és fürdőruha-tervező. Az újabb sajtóértesülések szerint Sahara Ray fentaniltúladagolás miatt került kórházba, a halál hivatalos okát azonban egyelőre nem erősítették meg.
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sahara rayJustin Bieberhalál

Sahara Rayt péntek este szállították egy Los Angeles-i kórházba, a feltételezések szerint fentaniltúladagolás miatt. A modell állapota kritikus volt, ezért életfenntartó kezelésre szorult – írja a Page Six.

Sahara Ray
Sahara Ray halálát fentaniltúladagolás okozhatta
Fotó: Twitter/X

A család vasárnap döntött az életfenntartó berendezések lekapcsolásáról. Azt egyelőre nem tudni, hogy a feltételezett túladagolás véletlenül vagy szándékosan történt-e, és hivatalosan a halál okát sem hozták nyilvánosságra.

Sahara Ray édesanyja is megszólalt a halála után

Sahara Ray édesanyja, Gretchen Bach a Daily Mailnek adott nyilatkozatában szenvedélyes és kedves emberként emlékezett meg a lányáról. Elmondása szerint Sahara nagyon szerette a családját, a divatot, a kislányát és a szörfözést.

A család köszönetet mondott a barátoktól, rajongóktól és a világ különböző pontjairól érkező támogatásért is.

Súlyos betegséggel is küzdött

A modell 2024-ben arról beszélt, hogy egy autóbaleset után Guillain–Barré-szindrómát diagnosztizáltak nála. A ritka neurológiai betegség miatt részlegesen lebénult, és egy ideig kerekesszékre szorult.

A közösségi médiában is megosztotta a felépülésével és egészségi állapotával kapcsolatos nehézségeit. 

Arról azonban nincs megerősített információ, hogy betegsége összefüggésben állt volna a halálával.

Justin Bieber barátnője volt

Sahara Ray 2016-ban került a figyelem középpontjába, amikor romantikus kapcsolatba hozták Justin Bieberrel. Ezután modellként és fürdőruha-tervezőként építette karrierjét, és saját márkát is alapított.

A modell kislánya, Snow januárban született meg. Utolsó Instagram-bejegyzésében júliusban a gyermekéről osztott meg fényképeket, és „egész világának” nevezte őt.

 

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