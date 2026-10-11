"Nem is érdemeltem volna meg, hogy továbbjussak" - megszólalt Megasztáros kieséséről Schóbert Lara

Mint arról korábban beszámoltunk, Schóbert Lara is feltűnt a Megasztár szombat esti válogatóján, azonban a fiatal influenszer produkciója nem volt elég a továbbjutáshoz. Bár Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi elismerték a tehetségét, a többi zsűritag szavazata hiányzott az újabb körhöz.

Őszintén reagált Megasztáros kiesésére Schóbert Lara. Fotó: MW-archív

Őszintén reagált Megasztáros kiesésére Schóbert Lara

Lara a dalt édesanyjának, Rubint Rékának címezte, de már előre leszögezte: esze ágában sincs a család nehéz helyzetét felhasználni a saját népszerűsítésére. A kiesést követően egy őszinte Instagram-sztoriban reagált a történtekre. Hangsúlyozta, hogy teljesen megérti a döntést, mert alig készült a megmérettetésre.

Leszögezem! Nem magyarázkodás. Két hetet készültem, két hét készüléssel nem is érdemeltem volna meg, hogy továbbjussak

- írta.

Hozzátette, a Sztárboxban aratott győzelme során saját bőrén tapasztalta meg, hogy a siker kulcsa kizárólag a befektetett munka. A produkcióját firtató hozzászólásokat pedig tudatosan elkerülte.

Nem olvastam kommentet. Nem azért, mert nem bírom a kritikát, hanem mert én is ember vagyok, ahogyan ti is! Izgulok, hibázok, ettől vagyok és maradok ember. Sokat kell ebbe beletennem, ha ebbe az irányba visz az élet.

Lara már a színpadon sem titkolta, hogy borzasztóan izgult. Elárulta, az elmúlt időszak felgyülemlett stresszét szerette volna kiénekelni magából. A dalválasztás nem volt véletlen: édesanyja áprilisban vallotta be, hogy közel négy éve rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, és komoly sugár-, illetve kemoterápiás kezeléseken esett át. A megrázó diagnózis miatt Larának és testvérének, Norbinak hirtelen kellett felnőnie, a kezelések pedig a családi mindennapokat is beárnyékolták. Lara kiemelte, hogy a történtek fényében az édesanyja a legnagyobb példaképe.

A megasztáros szereplés mellett Rubint Réka sem ment el szó nélkül. Egy megható Instagram-bejegyzésben üzent a lányának.