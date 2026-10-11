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schóbert lara

"Nem is érdemeltem volna meg, hogy továbbjussak" - megszólalt Megasztáros kieséséről Schóbert Lara

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Bár a Megasztár műsorában nem jutott tovább a fiatal influenszer, édesanyját, Rubint Rékát teljesen lenyűgözte a produkciójával. Schóbert Lara az Instagram-oldalán reagált a kiesésére: elmondása szerint mindössze két hét felkészülés után teljesen megérti, miért nem jutott tovább.
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schóbert lararubint rékamegasztár

Mint arról korábban beszámoltunk, Schóbert Lara is feltűnt a Megasztár szombat esti válogatóján, azonban a fiatal influenszer produkciója nem volt elég a továbbjutáshoz. Bár Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi elismerték a tehetségét, a többi zsűritag szavazata hiányzott az újabb körhöz.

Őszintén reagált Megasztáros kiesésére Schóbert Lara
Őszintén reagált Megasztáros kiesésére Schóbert Lara. Fotó: MW-archív

Őszintén reagált Megasztáros kiesésére Schóbert Lara

Lara a dalt édesanyjának, Rubint Rékának címezte, de már előre leszögezte: esze ágában sincs a család nehéz helyzetét felhasználni a saját népszerűsítésére. A kiesést követően egy őszinte Instagram-sztoriban reagált a történtekre. Hangsúlyozta, hogy teljesen megérti a döntést, mert alig készült a megmérettetésre.

Leszögezem! Nem magyarázkodás. Két hetet készültem, két hét készüléssel nem is érdemeltem volna meg, hogy továbbjussak

- írta.
Hozzátette, a Sztárboxban aratott győzelme során saját bőrén tapasztalta meg, hogy a siker kulcsa kizárólag a befektetett munka. A produkcióját firtató hozzászólásokat pedig tudatosan elkerülte.

Nem olvastam kommentet. Nem azért, mert nem bírom a kritikát, hanem mert én is ember vagyok, ahogyan ti is! Izgulok, hibázok, ettől vagyok és maradok ember. Sokat kell ebbe beletennem, ha ebbe az irányba visz az élet.

Lara már a színpadon sem titkolta, hogy borzasztóan izgult. Elárulta, az elmúlt időszak felgyülemlett stresszét szerette volna kiénekelni magából. A dalválasztás nem volt véletlen: édesanyja áprilisban vallotta be, hogy közel négy éve rosszindulatú daganatos betegséggel küzd, és komoly sugár-, illetve kemoterápiás kezeléseken esett át. A megrázó diagnózis miatt Larának és testvérének, Norbinak hirtelen kellett felnőnie, a kezelések pedig a családi mindennapokat is beárnyékolták. Lara kiemelte, hogy a történtek fényében az édesanyja a legnagyobb példaképe.

A megasztáros szereplés mellett Rubint Réka sem ment el szó nélkül. Egy megható Instagram-bejegyzésben üzent a lányának.

Köszönöm Kicsim! Nekem TE vagy a legtökéletesebb. Kívül-belül gyönyörű vagy! Ha dolgod van még ezzel, az élet meg fogja adni a lehetőséget, hogy megmutasd a szíved és a gyönyörű lelked hangját.

 

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