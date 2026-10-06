A 23 éves Schóbert Lara így cseperedett fel a szemünk előtt: kisbaba kora óta követhetjük az életét

Schobert Norbi és Rubint Réka gyermekei mindannyian a nyilvánosság előtt cseperedtek, így a rajongók az első pillanatoktól láthatták a sikereiket, na meg a hibáikat is. A három testvér legidősebb tagja ma már kész felnőtt nő, de az eddigi élete cseppet sem volt könnyű. Schóbert Lara kora ellenére sok nehézségen ment keresztül, és rengeteg támadást kap a mai napig, de a jelek szerint megtanulta kezelni mindezt. Éppen ezért most megmutatjuk, hogyan vált ilyen erős, magabiztos nővé.

Schóbert Lara családja miatt már kiskora óta gyakran feltűnik a nyilvánosság előtt, de nem bánja, hiszen igazán büszke a szüleire (Fotó: MW Archív)

Schóbert Lara bikinis fotói például mai napig kiverik a biztosítékot az internet népénél, amivel ő is tisztában van, de eszében sincs elbújni az utálkozók miatt. A Schobert házaspárt már évtizedek óta bírálják, például épp amiatt, hogy milyen sokat mutattak a gyerekeikből a kamerák előtt, de róluk ez már lepereg. Úgy tűnik, Lara is ezt a példát követi, bár cseppet sem volt könnyű dolga, hiszen akár bizonytalan tinédzserként vagy éppen egy-egy nehéz időszakban a rosszindulatú megjegyzések bárkinél betalálnának, de a fiatal lány végül mindig talpra állt.

Végre elkezdtem megszeretni önmagam. Nagyon sokat foglalkozok magammal mentálisan, és talán ez az, ami megnyitotta ezt a kaput. Nagyon sokat járok szakemberhez, és egyébként tényleg mindenkinek receptre írnám azt, hogy foglalkozzon magával mentálisan és persze fizikailag is. Szerintem az a legjobb befektetés, amit magadba teszel, mert az, hogy én most így érzem magam a bőrömben, ami kívülről is látszik, szintén ennek az eredménye

– mesélte az influenszer néhány napja a Borsnak.

Ha Schóbert Lara szerelmes, akkor már nem szívesen mutatja meg a nyilvánosság előtt az aktuális párját, hiszen rengeteg támadást kap a választásai miatt (Fotó: MEDIAWORKS)

Schóbert Lara edzéseket tart és modellkedik

Persze a Schobert család következő generációja nemcsak kitartásban és a nehézségek leküzdésében követi a szüleit, hanem a sportos életmódban is. Akárcsak Schobert Norbi Jr., Lara szintén rengeteget edz, sőt nem csak a saját jóllétéért mozog rengeteget, hanem fitneszedzőként órákat is tart, akárcsak édesanyja. Sőt, Rubint Réka betegsége miatt még többször fordul elő, hogy együtt láthatják őket a sportolni vágyók, vagy éppen Lara helyettesíti az édesanyját. Emellett influenszerként és modellként szintén helytáll a mindennapokban, számos magyar márka kifutóján láthattuk már vonulni, sőt az sem elképzelhetetlen számára, hogy a későbbiekben ez is az egyik szakmája legyen. Talán az egyetlen dolog, amiben a fiatal tartalomgyártó nem követi szülei példáját, hogy a magánéletét igyekszik nagyon tudatosan a háttérben tartani, de persze még így sem tud mindent eltitkolni a kíváncsiskodók elől. Persze, lehetséges, hogy még ez is megváltozik, ha megtalálja az igazit.