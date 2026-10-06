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Schóbert Lara

A 23 éves Schóbert Lara így cseperedett fel a szemünk előtt: kisbaba kora óta követhetjük az életét

1 órája
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Rubint Réka és Schobert Norbi lánya már szinte születése óta a rivaldafényben éli az életét, így a rajongók végigkövethették, ahogy kislányból érett, felnőtt nővé válik. Schóbert Lara ma már a 23. születésnapját ünnepli, aminek alkalmából felidéztük, milyen volt régen.
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Schóbert Laragyerekkorkarrierszületésnapcsalád

Schobert Norbi és Rubint Réka gyermekei mindannyian a nyilvánosság előtt cseperedtek, így a rajongók az első pillanatoktól láthatták a sikereiket, na meg a hibáikat is. A három testvér legidősebb tagja ma már kész felnőtt nő, de az eddigi élete cseppet sem volt könnyű. Schóbert Lara kora ellenére sok nehézségen ment keresztül, és rengeteg támadást kap a mai napig, de a jelek szerint megtanulta kezelni mindezt. Éppen ezért most megmutatjuk, hogyan vált ilyen erős, magabiztos nővé.

Schóbert Lara mára maga is influenszer és edző lett.
Schóbert Lara családja miatt már kiskora óta gyakran feltűnik a nyilvánosság előtt, de nem bánja, hiszen igazán büszke a szüleire (Fotó: MW Archív)

Schóbert Lara bikinis fotói például mai napig kiverik a biztosítékot az internet népénél, amivel ő is tisztában van, de eszében sincs elbújni az utálkozók miatt. A Schobert házaspárt már évtizedek óta bírálják, például épp amiatt, hogy milyen sokat mutattak a gyerekeikből a kamerák előtt, de róluk ez már lepereg. Úgy tűnik, Lara is ezt a példát követi, bár cseppet sem volt könnyű dolga, hiszen akár bizonytalan tinédzserként vagy éppen egy-egy nehéz időszakban a rosszindulatú megjegyzések bárkinél betalálnának, de a fiatal lány végül mindig talpra állt.

Végre elkezdtem megszeretni önmagam. Nagyon sokat foglalkozok magammal mentálisan, és talán ez az, ami megnyitotta ezt a kaput. Nagyon sokat járok szakemberhez, és egyébként tényleg mindenkinek receptre írnám azt, hogy foglalkozzon magával mentálisan és persze fizikailag is. Szerintem az a legjobb befektetés, amit magadba teszel, mert az, hogy én most így érzem magam a bőrömben, ami kívülről is látszik, szintén ennek az eredménye

 – mesélte az influenszer néhány napja a Borsnak.

Schóbert Lara magánéletét mindig hatalmas figyelem övezi.
Ha Schóbert Lara szerelmes, akkor már nem szívesen mutatja meg a nyilvánosság előtt az aktuális párját, hiszen rengeteg támadást kap a választásai miatt (Fotó: MEDIAWORKS)

Schóbert Lara edzéseket tart és modellkedik

Persze a Schobert család következő generációja nemcsak kitartásban és a nehézségek leküzdésében követi a szüleit, hanem a sportos életmódban is. Akárcsak Schobert Norbi Jr., Lara szintén rengeteget edz, sőt nem csak a saját jóllétéért mozog rengeteget, hanem fitneszedzőként órákat is tart, akárcsak édesanyja. Sőt, Rubint Réka betegsége miatt még többször fordul elő, hogy együtt láthatják őket a sportolni vágyók, vagy éppen Lara helyettesíti az édesanyját. Emellett influenszerként és modellként szintén helytáll a mindennapokban, számos magyar márka kifutóján láthattuk már vonulni, sőt az sem elképzelhetetlen számára, hogy a későbbiekben ez is az egyik szakmája legyen. Talán az egyetlen dolog, amiben a fiatal tartalomgyártó nem követi szülei példáját, hogy a magánéletét igyekszik nagyon tudatosan a háttérben tartani, de persze még így sem tud mindent eltitkolni a kíváncsiskodók elől. Persze, lehetséges, hogy még ez is megváltozik, ha megtalálja az igazit.

Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Schobert Lara
Galéria: 23 éves lett Schóbert Lara: a szemünk előtt cseperedett felnőtt nővé
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Schóbert Lara ma ünnepli a 23. születésnapját

 

 

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