Schobert Norbi exkluzív interjút adott az Origónak: Ő volt az első, aki ki merte mondani, Réka meg fog gyógyulni

Nehéz szívvel, de az örömhírek vértje mögé bújva hívtam fel Schobert Norbit hétfő délután. Mert bár jó viszonyban vagyunk, nem őriztünk együtt libát, így nem voltam biztos abban, hogy nem veszi majd tolakodásnak a kérdéssort, ami akkor fogalmazódott meg bennem, amikor a megjelenés előtt, utoljára átfutottam a feleségével készült interjút. Mert ebben a kérdéssorba bizony belekerültek olyan, finoman szólva is torzítások, amiket az internet legsötétebb bugyraiból kotortam elő. Vagyis a Rubint Réka betegségéről és a róla szóló cikkek alatti kommentszekciókban találtam. Természetesen igyekeztem ezek élét tompítani, de tudtam, így is fájdalmas vizekre evezek. Nem állítom, hogy nem lepett meg Norbi türelme és a válaszainak őszintesége.
Schobert Norbert a kemény kérdésekre is őszintén válaszolt
- Rengetegen támogatják, de sokan támadják is a rákkal küzdő Rubint Rékát és a Schobert családot
- Schobert Norbi talált rá a Bergben praktizáló professzorra
- A család anyagi helyzete már koránt sem olyan, mint korábban, de ha lassan is, talpra állnak
- Norbi már mélyen hisz az asztrológiában
- Éjszakánként Rubint Réka temetéséről álmodott a fittneszguru
- Schobert Norbi már a következő házassági fogadalmára készül. Már tudja, mit mond majd Rékának 2027-ben
Schobert Norbi: Ha a pokolban jársz, sose állj meg!
Origo: Réka néhány napja azt mondta nekem, hogy amikor a tűrőképessége határainál járt a mögöttetek álló négy kőkemény évben, mindent megtett, hogy te és a három gyermeketek ne lássátok megtörni, még ha csak egy-egy pillanatról volt is szó. Te, mint a férje így is nyilván láttad, sőt érezted is, amikor csüggedt. Hogyan élted meg a nehéz időszakokat, amik nyilván időnként egybeestek azzal a küzdelemmel, amit neked kellett megvívnod a stroke utáni felépülés közben?
Schobert Norbi: Azt hiszem, a kulcs abban rejlik, hogy mi lassan huszonöt éve védjük egymást az élet minden területén. Réka a társam, a barátom, a cinkosom, a szerelmem, és mindenek előtt a gyermekeim édesanyja. Azt hiszem, természetes reakció tőle, még ha nem is vártam el, hogy bizonyos extrémen nehéz szituációkban, mint amilyen a nálam fellépő egészségügyi krízishelyzet, megpróbált a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy a küzdelme mellett rám is odafigyeljen.
Persze az ő állapota ingadozó volt, és láttam őt mérhetetlen fájdalmakkal küzdeni. Részletezni nem szeretném, de tudom, hogy sajnos túl sokan tudják ezen a világon, hogy miről is beszélek.
Réka egy valóban rendkívül ritka ráktípussal harcol, aminek a kezelési módjai nagyon gyakran okoztak rendkívüli gyötrelmeket neki. Olyanokat, amiket lehetetlen lett volna leplezni, vagy elfojtani. Ennek a témának végére most szeretnék pontot tenni, mert az én szavaim ehhez kevesek… Végtelenül hálás vagyok Réka segítőinek, akik velem, aztán később a gyermekeinkkel együtt támogatták őt és támogatják ma is. Biztos vagyok benne, hogy ők is sokat láttak Réka állapotának árnyoldalaiból. Mert sok árnyoldala volt, nagyon sok… Az elmúlt négy évünk a pokolban zajlott. Churchill azt mondta: „Ha a pokolban jársz, sose állj meg!” Hát, mi nem álltunk meg…
Origo: Hogy jutottatok el Bergbe ahhoz a professzorhoz, aki végül egy új kezelést alkalmazott Rékánál?
S.N.: Elképesztő mennyiségű rákkutatási anyagot olvastam el, amióta Réka beteg lett. Így jutottam el a Bergben dolgozó Gansagauge professzor munkásságáig. Beszéltem róla itthoni szaktekintélyekkel, akiknek egy része szerint csak kidobott pénz az a sejtterápia, amivel ő foglalkozik, de a lányom egyik barátnőjének az édesanyja a negyedik stádiumból jött vissza úgy, hogy Rékához hasonlóan nagyon sok áttétet okozott már nála is az alapdaganata. Neki az orvosok már csak heteket adtak, de ez a bergi terápia eltüntette a daganatok felét. Egy éve esett át a terápián és ma daganat- és tünetmentesen él.
Számunkra ez egy megerősítés volt, így belevágtunk…
A professzor volt az első olyan onkológus, aki ki merte mondani, hogy Réka meg fog gyógyulni… És Gansagauge professzor volt az, aki végül Réka leleteit elküldte Frankfurtba, Vogl professzornak, majd telefonon beszélt is vele. Réka így öt nappal későbbre kapott is egy időpontot.
„Talán itt az ideje a kártyák teljes kiterítésének...”
Origo: Kimondhatjuk, hogy hatalmas előnyt jelentett számotokra, hogy jómódban éltek, és mondjuk is ki, hiszen a kommentszekcióban ez az egyik örök toposz, amivel találkoztok ti is és bárki, aki úgy gondolja, hogy nincs elég baja a gyalázkodó kommentek nélkül. Nektek persze bőven volt bajotok, de nehéz nem meglátni azt a sok…
S.N.: Bizonyos szempontból értem ezt a „nektek könnyű, mert gazdagok vagytok” kezdetű gondolatsort. Az ehhez párosuló embertelen stílust már kevéssé. De ezt most engedjük is el.
Nem különösebben tartozik senkire, de nagy vonalakban azért elmondom, hogy a birodalmat, amit felépíttetünk, a betegségem alatt kijátszották alóla, alólunk. Ez nem azt jelenti, hogy bármikor is kenyérgondjaink voltak, de ami tény, az tény: Ami volt, az már elmúlt.
Elmentem dolgozni, mint bárki más, bár a jó időkben sem lógattam a lábam, ahogy Réka sem tette soha. De tény, hogy újra ki kellett találnom magam és én megettem. Eközben Réka folyamatosan órákat tartott, mert egyszerűen nem engedte, hogy az állapota megfossza attól, amit a családja után a legjobban szeret, vagyis a mozgás örömétől. Új termékeket hoztam létre és felépítettem egy új életmódprogramot is. Beszerzőtől, beszerzőig jártam és időnként a kocsiban, napszemüveg mögé bújva sírtam. Ahol senki sem látott… Olyan emberekhez jártam házhoz, akik a segítségemet kérték a fogyáshoz. Eközben édesanyám összeesett otthon és kórházba került. Térd alatt amputálni kellett a lábát és heteken át küzdöttek az életéért. Istennek és az orvosinak hála, ő is jobban van és hamarosan kap egy protézist. Szóval megmért minket a sors rendesen… Mindez nem panasz, csupán a nyers igazság, amit most úgy érzem, el kell mondanom, hiszen a mi életünk eddig is nyitott könyv volt, és talán itt az ideje a kártyák teljes kiterítésének.
Szóval, bár nem lényeges, de ma már korántsem abban az anyagi helyzetben vagyunk, mint amit mögénk gondolnak olyan sokan.
Megvagyunk, nincsenek napi gondjaink és hitem szerint nem is lesznek, de…
Origo: Réka szinte hihetetlen optimizmussal beszél a betegségéről, amióta csak kiálltatok a nyilvánosság elé a TV2-nek adott interjútokban. Te sem vesztetted el a reményt egyetlen pillanatra sem?
S.N.: De igen. Sajnos többször is. Számtalanszor riadtam fel arra éjszaka, hogy az álmomban Rékát temettük. Az édesapja mellé… Láttam a sírnál állni az egész családot és a rengeteg embert, akik szeretik őt. Álmomban egy gyönyörű márványszobrot állítottam neki.
Minden egyes ilyen lidérces éjjelen a verejtékemben úszva ébredtem, és bevallom, nem egyszer jutottam arra a következtetésre, hogy ha elveszítem őt, én sem maradok életben.
Persze ezek a gondolatok csak pillanatokig maradtak velem. Hiszen van három gyermekünk. Én pedig nem lehetek annyira gyenge, hogy otthagyjam őket, bármi is történik… Arról nem beszélve, hogy Réka odaát várna és biztosan eltörné a hátamon a seprűnyelet. Szerencsére mindez csak az álmomban játszódott le, de ez is bőven sok volt, és szerencsére már elkerülnek ezek a képek éjjelente.
„Csalódtam! Csalódtam mindenben...”
Origo: Nyers leszek, de ez is egy olyan kérdés, ami nem túl szép „köntösökbe” csomagolva gyakran előkerül a már említett kommentszekciókban. Hosszú éveken át az egészséges életmód és a fittség jelképei voltatok. Nehéz szembenézni azzal, hogy Réka az életéért küzd, és mondjuk ki, téged sem kímélt a sors?
S.N.: Legyen hát! Csalódtam! Csalódtam mindenben... De sokan vannak, akik hozzám hasonlóan csalódtak pont úgy, ahogyan én. Mondhatnék hozzánk hasonlóan a sportnak élő ismert embereket, akiket már elvesztettünk, de olyat is, aki Rékához hasonlatosan jelenleg is küzd a rettenettel. Őket név szerint nem szeretném említeni, kegyeleti okból, vagy éppen azért, mert ő maga nem beszél az állapotáról a nyilvánosságban. Mondom viszont a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezelt gyermekeket, akik szintén nem éltek egészségtelen életet, a sors mégis hatalmas teherrel sújtja őket. Mi az én csalódásom a szüleikéhez képest? A rák nem válogat…
Az egészséges életmód nem véd meg, de segíthet túlélni. Réka szervezete a sportnak és az egészséges életmódnak, no meg persze a kezelések összességének és az alternatív módszereknek hála, ráléphetett a gyógyulás útjára és ez egyszerűen tény.
Eltűnt az alap daganata! És ez szó szerint egy orvosi csoda!
Origo: Réka az Origónak adott interjúban arról is beszélt, hogy egy asztrológus négy éve azt sulykolja belé, hogy 2026 a gyógyulás éve lesz, és ő ebbe a hitbe kapaszkodott a legrosszabb leletek idején is. Te, aki mellette élted át ezeket az éveket, hogyan viszonyultál ehhez a „bizonyossághoz”?
S.N.: Izing Klára rengeteget segített Rékának, nekem és egy ideje már a gyermekeinknek is abban, hogy bízzunk a gyógyulásban. Én nem igazán hittem az asztrológiában, de nehezen tudnék vitatkozni azzal, hogy bármit is mondott eddig, az pontosan úgy alakult a mögöttünk álló években.
Kimondom, ahogy gondolom: Ez már jóval több, mint a gondolat teremtő ereje.
Origo: Korábban azt mondtad, hogy a legnagyobb álmod a 2027-es, 25. házassági évfordulótokon újra feleségül venni Rékát. Ha ott álltok majd egymás mellett azon a napon, és újra fogadalmat tehettek egymásnak, mit mondasz majd neki?
S.N.: Azt, hogy sokkal, sokkal jobb férj és ember leszek, mint eddig voltam.
Origo: Most, hogy Réka legfrissebb leletei végre reményt adnak, és te is túl vagy a stroke utáni felépülés nehezén, talán először engedhetitek meg magatoknak, hogy ne a következő vizsgálatra, ne a következő egészségügyi krízisre készüljetek. Ha holnaptól biztosan tudnátok, hogy mindketten egészségesek maradtok, mit változtatnátok meg először az életetekben?
S.N.:
Először is nem holnaptól fogjuk tudni, hogy mindkettőnkkel, sőt, minden szerettünkkel minden rendben lesz, hanem már ma is tudjuk!
Másodszor pedig nem fogunk annyit dolgozni, mint azt tettük korábban.