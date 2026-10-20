Schobert Norbi exkluzív interjút adott az Origónak: Ő volt az első, aki ki merte mondani, Réka meg fog gyógyulni

Schobert Norbert a kemény kérdésekre is őszintén válaszolt Rengetegen támogatják, de sokan támadják is a rákkal küzdő Rubint Rékát és a Schobert családot

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Schobert Norbi: Ha a pokolban jársz, sose állj meg!

Origo: Réka néhány napja azt mondta nekem, hogy amikor a tűrőképessége határainál járt a mögöttetek álló négy kőkemény évben, mindent megtett, hogy te és a három gyermeketek ne lássátok megtörni, még ha csak egy-egy pillanatról volt is szó. Te, mint a férje így is nyilván láttad, sőt érezted is, amikor csüggedt. Hogyan élted meg a nehéz időszakokat, amik nyilván időnként egybeestek azzal a küzdelemmel, amit neked kellett megvívnod a stroke utáni felépülés közben?

Schobert Norbi: Azt hiszem, a kulcs abban rejlik, hogy mi lassan huszonöt éve védjük egymást az élet minden területén. Réka a társam, a barátom, a cinkosom, a szerelmem, és mindenek előtt a gyermekeim édesanyja. Azt hiszem, természetes reakció tőle, még ha nem is vártam el, hogy bizonyos extrémen nehéz szituációkban, mint amilyen a nálam fellépő egészségügyi krízishelyzet, megpróbált a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy a küzdelme mellett rám is odafigyeljen.

Persze az ő állapota ingadozó volt, és láttam őt mérhetetlen fájdalmakkal küzdeni. Részletezni nem szeretném, de tudom, hogy sajnos túl sokan tudják ezen a világon, hogy miről is beszélek.

Réka egy valóban rendkívül ritka ráktípussal harcol, aminek a kezelési módjai nagyon gyakran okoztak rendkívüli gyötrelmeket neki. Olyanokat, amiket lehetetlen lett volna leplezni, vagy elfojtani. Ennek a témának végére most szeretnék pontot tenni, mert az én szavaim ehhez kevesek… Végtelenül hálás vagyok Réka segítőinek, akik velem, aztán később a gyermekeinkkel együtt támogatták őt és támogatják ma is. Biztos vagyok benne, hogy ők is sokat láttak Réka állapotának árnyoldalaiból. Mert sok árnyoldala volt, nagyon sok… Az elmúlt négy évünk a pokolban zajlott. Churchill azt mondta: „Ha a pokolban jársz, sose állj meg!” Hát, mi nem álltunk meg…