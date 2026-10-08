Sebestyén Balázs Mehringer Marci zsebéből veszi ki a pénzt? Megszólalt a rádiós!

Újabb megsoztó témában feszültek egymásnak a vélemények a Balázsékban a Rádió 1-en. A beszélgetés kiindulópontja Juli egészen meglepő meglátása volt, miszerint Magyarországon mindenki mennyire boldog és felszabadult. Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri azonban egyáltalán nem értettek egyet ezzel a rózsaszín elmélettel, Balázs pedig egy friss, a saját bőrén tapasztalt példával cáfolta meg kolléganője álláspontját.
Sebestyén Balázs rengeteg rosszindulatot kapott a szigetes show-ja után
Sebestyén Balázs szerint a magyar valóságot a boldogság és az élet ünneplése helyett sokkal inkább a fojtogató irigység és a rosszindulat jellemzi. Ezt az Oti-jelenség, vagyis a Sziget Nagyrétjén megrendezett fellépése körüli szakmai és civil reakciók tökéletesen megmutatták:
Most nézd meg, a Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rosszindulat, ami áradt felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből! Az, hogy a jelenséget nem értik, egy dolog, az, hogy ez egy trash vagy nem, ez is egy dolog. De hogy tízből nyolc beszélgetésben senki nem tette hozzá, hogy gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is ritkán lát, le a kalappal!
– fakadt ki a műsorvezető.
Mehringer Marciék elől vette el a lehetőséget?
Balázs rávilágított arra a romboló szemléletmódra, ami szerinte hazai közhangulatot uralja, ahelyett, hogy egy hatalmas teljesítményt értékelnének, azonnal megindul a fúrás és a mások zsebében való turkálás:
A nettó irigység: a mennyit keresett rajta kérdés? Hogy lehet, hogy neki előélete sincs... És ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek rajta, de a szemléletet nagyon szépen megmutatja. Volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet három év után, 65 ezer emberrel bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga produkció állt ott a színpadon, amire a Kádár is azt mondta, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát ennyi technikát. És tízből nyolc szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő ember azt mondja, hogy azért baj az Oti, mert az a Blahalouisianatól veszi el a pénzt, meg a Mehringer Marcitól!
– fejtette ki Balázs. A műsorvezető szerint éppen ez a reakció bizonyítja, mennyire mellélőtt Juli a felhőtlen boldogságról szőtt elméletével. Mert lehet, hogy az utcán az emberek lazának tűnnek, de amint valaki letehet valamit az asztalra – legyen az egy 65 ezres fesztiválkoncert –, a látszólagos felszabadultság mögül azonnal előbújik ez a kárörvendő reflex.