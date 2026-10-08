Sebestyén Balázs Mehringer Marci zsebéből veszi ki a pénzt? Megszólalt a rádiós!

Újabb megsoztó témában feszültek egymásnak a vélemények a Balázsékban a Rádió 1-en. A beszélgetés kiindulópontja Juli egészen meglepő meglátása volt, miszerint Magyarországon mindenki mennyire boldog és felszabadult. Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri azonban egyáltalán nem értettek egyet ezzel a rózsaszín elmélettel, Balázs pedig egy friss, a saját bőrén tapasztalt példával cáfolta meg kolléganője álláspontját.

Sebestyén Balázs DJ Oti jelenségén keresztül mutatott rá a magyarokat jellemző féltékenységre (Fotó: Origo)

Sebestyén Balázs rengeteg rosszindulatot kapott a szigetes show-ja után

Sebestyén Balázs szerint a magyar valóságot a boldogság és az élet ünneplése helyett sokkal inkább a fojtogató irigység és a rosszindulat jellemzi. Ezt az Oti-jelenség, vagyis a Sziget Nagyrétjén megrendezett fellépése körüli szakmai és civil reakciók tökéletesen megmutatták:

Most nézd meg, a Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rosszindulat, ami áradt felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből! Az, hogy a jelenséget nem értik, egy dolog, az, hogy ez egy trash vagy nem, ez is egy dolog. De hogy tízből nyolc beszélgetésben senki nem tette hozzá, hogy gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is ritkán lát, le a kalappal!

– fakadt ki a műsorvezető.