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Most Wanted

Kegyetlenül megkínozták Sebestyén Balázst: a kamerák előtt vallatták ki a műsorvezetőt

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Úgy tűnik, a műsorvezetőt a sorozatos beszólásai és tréfái végül komoly bajba keverték. Az ismert zenész most megtorolta Sebestyén Balázs bűneit. Mutatjuk, ki áll a kínzás mögött!
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Most WantedvisszavágószereplőkSebestyén Balázs

Sebestyén Balázs Frohner Fecóval és Pápai Jocival üldözte a celebeket a Most Wanted két évadán át, akik bizony ennek egy cseppet sem örültek. Éppen ezért most eljött A visszavágó ideje, és most Balázséknak kell menekülnie, de a műsorvezetőt előtte még bilincsbe verték és jól megkínozták. Ráadásul az is kiderült, ki mozgatja a szálakat.

Sebestyén Balázsékra 17 celeb fog vadászni Európában.
Pápai Joci, Sebestyén Balázs és Frohner Fecó két évadon át üldözték a „celeb bűnözőket”, de most fordul a kocka (Fotó: Instagram)

Október 10-én elkezdődik az RTL legújabb műsora, A visszavágó – Kapj el, ha tudsz!, ahol a Most Wanted üldözőiből most üldözöttek lesznek. Sebestyén Balázsék hármasa hol együtt, hol pedig külön menekül majd Európában, miközben felbőszült hírességek sora igyekszik elkapni őket. A háttérből pedig Majka irányítja majd a hajszát, aki Solti Ádámmal már most belekezdett a hadviselésbe, ugyanis Sebestyén Balázst bilincsbe verték, és úgy igyekeztek kicsalni belőle a menekülési terv részleteit. A színész többek között fűrésszel, buzogánnyal és fogóval is megfenyegette a rádióst, de ő nem akart vallani.

„Ezt mind csak miattad hoztuk ide” – jelentette ki a kínzóeszközök repertoárján végignézve Ádám.

„Biztos, hogy nem mondok semmit” – tartotta magát Balázs az elhatározásához, sőt ki is nevette vallatóját.

Tudod, hogy nem vagyok túl jó ebben. Légy szíves!

 – fogta könyörgőre Solti, mire a fogoly azt tanácsolta hívja fel a főnökét, Majka pedig elő is állt a mestertervvel.

Sebestyén Balázs hirtelen a másik oldalon találta magát.
Sebestyén Balázs A visszavágóban menekülni fog, üldözői pedig az egykori Most Wanted szereplők lesznek (Fotó: RTL)

Sebestyén Balázs végül megtört

A visszavágó műsorvezetője nem mindennapi ötletet eszelt ki Balázs térdre kényszerítésére, amin először maga Solti Ádám is meglepődött, pedig valószínűleg nem a leendő üldözött az egyetlen, akinél ez beválik. A színész ugyanis a Barátok közt főcímdalát kezdte énekelni a rádiósnak, amitől csaknem az egész országnak dallamtapadása van már évtizedek óta. Éppen ezért Balázs is gyorsan beadta a derekát, amikor rájött, hogy még néhány sor és újabb 10 évig képtelen lesz kiverni a fejéből az ikonikus sorokat Solti Ádám előadásában.

Jézusom, de undorító ez. Mindent bevallok! Úristen, mindent bevallok, ez nagyon maníros! Bármit elmondok, csak hagyd abba

 – adta fel, de persze a pontos útitervet így sem tudtuk meg. Az viszont már kiderült, hogy A visszavágó szereplői között Solti Ádám mellett helyet kapott még Józan László, Kabát Peti és Torghelle Sándor, Kulcsár Edina és G.w.M, Vályi István és Lakatos Laci, Puskás-Dallos Peti, Frey Timi és Zsigmond Angi, Linczényi Márkó és Turai Barna, Pumped Gabó és Kiss Laci, valamint Istenes Bence és Csobot Adél.

@rtlhu ⛓️Vallj be mindent, Balázs! Mindent, ami fáj! 🎯Készülhet Európa: október 10-én indul #avisszavago ♬ eredeti hang - RTLhu

 

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