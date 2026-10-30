Elkapták az első Célpontot A visszavágóban! Megdöbbentek Sebestyén Balázsék

Pápai Joci számára véget ért a menekülés A visszavágó – Kapj el, ha tudsz! című műsorban. A produkcióban Jocin kívül még Sebestyén Balázs és Frohner Fecó is bújkálnak. Az énekes korábban egy rafinált húzással még sikeresen túljárt a Vadászok eszén, a negyedik epizódban azonban már nem volt ilyen szerencsés. Vályi Pista és Lakatos Laci végül a nyomára bukkant, és hiába próbált egérutat nyerni, ezúttal nem tudta megúszni az elfogást.

Sebestyén Balázs egyik társát elkapták (Fotó: RTL)

Sebestyén Balázs és Frohner Fecó is ledöbbent az elkapáson

A Célpontoknak folyamatosan résen kell lenniük, hiszen a Vadászok bármikor felbukkanhatnak, és egyetlen rossz döntés is a játék végét jelentheti. Joci helyzetét ráadásul egy korábbi büntetés is nehezítette: nem ülhetett autóba, így csak gyalog vagy tömegközlekedéssel próbálhatott elmenekülni üldözői elől. Bár tudta, hogy a nyomában vannak, a menekülés végül nem úgy alakult, ahogyan azt eltervezte.

Vályi Pista és Lakatos Laci már reggel óta az énekes nyomában voltak. Miután kiderítették, hol töltötte az éjszakát Budapesten, lépésről lépésre követték a nyomokat, és végül a Déli pályaudvaron sikerült sarokba szorítaniuk. A Vadászok sprintelve közelítették meg Jocit, majd ügyesen bekerítették, így az énekesnek esélye sem maradt arra, hogy elmeneküljön. A civil segítőjük közreműködésével végrehajtott akció komoly sikerélményt jelentett a párosnak.

Úristen, megvan! Megfogtuk, kinyomoztuk, utánamentünk, kiderítettük, leszerveztük. Ez egy őrületesen nagy elégtétel! Meg a tudat, hogy nem eshetünk ma már ki. Zseni!

– összegezte a történteket Vályi Pista.

Az elfogás után az énekes a másik két Célpontot, a Londonban bujkáló Sebestyén Balázst és Frohner Fecót is értesítette a történtekről. Bár ő már kiesett a játékból, nem hagyta szó nélkül, hogy a Vadászok végül túljártak az eszén. A társainak küldött üzenetéből az is kiderült, hogy utólag már másként látja, kiket lett volna érdemes korábban kiiktatniuk.

Testvéreim, nagyot hibáztunk, hogy nem ezt a két rafinált dögöt tettük ki tegnap

– jelentette ki Joci az elfogása után.