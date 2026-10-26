Sebestyén Balázs tiszta vizet öntött a pohárba! Ilyen lesz A visszavágó - Kapj el, ha tudsz! műsora

Sebestyén Balázs a Balázsékban mesélt az RTL új műsoráról, amelyben kiderült, hogy hogyan is néz majd ki A visszavágó - Kapj el, ha tudsz! című produkció. A Most Wanted óriási sikere után gondolta úgy a csatorna, hogy megcsinálják az inverz verzióját. A ma induló műsorban helyet cserélnek a vadászok és a celebszökevények. Sebestyén Balázs mellett Pápai Joci és Frohner Fecó is útnak indul Európában, hogy az üldözőknek minél nehezebb dolga legyen megtalálni őket.

A visszavágó alatt Majka is nagyobb szerepet kap majd (Fotó: RTL)

Sebestyén Balázs kulisszatitkokat árult el a műsorról

Első blikkre szinte mindenki a Most Wanted-hoz hasonlítja majd A visszavágó - Kapj el, ha tudsz! produkciót, ám a műsorvezető szerint jobban teszik az emberek, ha önálló műsorként tekintenek erre.

Az elején nehéz lesz, mivel mindenki azt mondja majd, hogy a Most Wanted jobb ennél. Ez teljesen más lesz. Ha azt mondjuk fogócskának, akkor ez inkább bújócska. Itt nem lesz olyan, hogy a koppenhágai négysávos úton autós üldözés alakul majd ki, mert ez nem erről szól. Minket megtalálni kell, nyomok alapján, amiket mi hagyunk. Nyomozni kell és kitalálni, hogy merre vagyunk

– jelentette ki Sebestyén Balázs.

A műsorvezető kijelentette, hogy napi szinten kell jelet adni magáról, hogy éppen hol tartózkodik, azonban ezek lehetnek hamisak is. A feladatok alapján azonban a keresők hamar rájöhetnek Balázs és a többiek helyzetére, így onnan gyorsan menekülniük kell majd.

Sebestyén Balázs A visszavágó első évadáról elárulta, hogy folyamatosan esnek majd ki az üldözők (Fotó: RTL)

A Most Wanted sikere után hasonló reakcióra számít Sebestyén Balázs

Az eredeti holland koncepció annyira nem nyerte el a műsorvezető tetszését, azonban szerinte a magyar verzió ebben is túlszárnyalja az eredetit.

A Most Wanted műsorát azért tudták számos helyen eladni, mert velünk adják el. Viszont ez nem a mi érdemünk, hanem a komplett készítő csapaté. A visszavágónál pedig majd kiderül, hogy mekkora siker lesz belőle, de szerintem a nézők teljesen mást várnak, mint amit kapni fognak

– árulta el Sebestyén Balázs.

Az is kiderült a Balázsék műsorából, hogy ha az üldözők rossz felé indulnak és nagyon messze vannak a szökevényektől, akkor ki is eshetnek majd. Így pedig majd egy döntő is kialakul, amelyben már kevesebb üldöző keresi majd a három műsorvezetőt.