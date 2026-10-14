Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvényről: a Tisza kiszolgáltatja a magyar gyerekeket a genderlobbinak

P. Diddy

Nem Selma Blair volt az egyetlen, akit letartóztattak: fotókon a balhés sztárok, akiknek meggyűlt a baja a törvénnyel

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kedden érkezett a hír, hogy letartóztatták a Doktor Szöszi színésznőjét. Selma Blair a gyanú szerint két stewardess-t is bántalmazott egy repülőjáraton. Nos, nem ő az egyetlen olyan világsztár, akinek kattant a bilincs a csuklóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
P. DiddyAl PacinoSelma Blair

Selma Blair esete bár egyedülálló, mivel nem mindennap hallani olyan esetről, hogy egy ismert színészt vagy színésznőt letartóztatnak bántalmazás gyanújával. Ennek ellenére lapunk most összeszedte azokat az ismert világsztárokat, akiknek korábban már volt dolguk a hatóságokkal és akár rács mögé is kerültek. A lista pedig nem rövid, mivel a sztárok is csak emberek, és bizony köztük is vannak jó páran, akik kisebb vagy nagyobb bűnöket elkövetnek.

Selma Blair nevétől hangos ma a világsajtó.
Selma Blair börtönbe kerülése egyelőre még nem biztos (Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/AFP)

Ezt tudni Selma Blair esetéről

Az eset vasárnap este történt, amikor is, a CBS News információi szerint, a légi irányítás hangfelvételén az volt hallható, ahogy egy pilóta egészségügyi segítséget kért, és vérző orról, valamint harapásnyomokról számolt be. Ennél többet egyelőre nem lehet tudni a történtekről, azonban a színésznő képviselője több sajtóorgánumnak is eljuttatott egy nyilatkozatot, amiben azt állítja, hogy egészségügyi veszélyhelyzet lépett fel, ami ehhez vezetett.

Selma Blair esete mellett korábban olyan neveknek is meggyűlt a baja a törvénnyel, mint Robert Downey Jr., Paris Hilton, Lindsay Lohan, Hugh Grant, Justin Bieber, P. Diddy, Mel Gibson és Al Pacino.

P. Diddy 2028 márciusában szabadulhat.
P. Diddy-t 2025-ben két vádpontban is bűnösnek találták  (Fotó: HANDOUT / eyevine)

P. Diddy a mai napig börtönben van

A fentebb felsorolt sztárok közül sokan csak pár napig voltak rácsok mögött vagy csak próbaidőre ítélték őket, azonban a rapper a mai napig nem szabadult. Sean Combs, vagy ismertebb nevén P. Diddy ötven hónap szabadságvesztést kapott, miután két vádpontban is bűnösnek találták prostitúció céljából történő személyszállítás miatt.

Nemrég kórházba is kellett szállítani, mivel fejsérülést szenvedett a börtönben. A kórházi ellátást követően magánzárkába került a szebb napokat is megélt rapmogul. Jelenleg úgy tűnik, hogy a rapper 2028. március 2-án szabadulhat majd.

Galériánkban összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akiknek szintén meggyűlt már a bajuk a törvénnyel.

MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
MUGSHOT, börtönviselt celebek
Galéria: Ezeknek a sztároknak gyűlt meg a baja a törvénnyel
1/17
Őrizetbe vették Selma Blair amerikai színésznőt, miután a gyanú szerint rátámadt két légiutas-kísérőre

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!