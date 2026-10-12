Sharon Stone cölibátust fogadott: egy ideje elkerüli a színésznőt a szerelem

Sharon Stone egy interjúban őszintén bevallotta, hogy már egy ideje cölibátusban él. A 68 éves színésznő Mayim Bialik Breakdown podcastjában elmondta, hogy abbahagyta az alkalmi kapcsolatokat, mert most már igazi társat keres, nem pedig valakit, akinek az egyetlen célja a szex.

Már egy ideje cölibátusban él Sharon Stone. Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Már egy ideje cölibátusban él Sharon Stone

Az Elemi ösztön sztárja azt is elismerte, hogy nem hiszi, hogy valaha is megtalálta élete nagy szerelmét, annak ellenére, hogy kétszer volt házas. Az interjúban, amely a sztrók utáni halálközeli élményét is érintette, Stone elárulta, hogy két médium egymástól függetlenül azt jósolta, hogy romantikus szerencséje 70 éves korára megváltozik, az egyikük pedig mindössze 23 évesen adta meg ezt a rendkívüli jóslatot.

Az Agymenők színésznőjével beszélgetve Stone úgy fogalmazott: "Nagyon jó barátnő vagyok, de már régóta nem vagyok barátnő."

Rossz pasiknak voltam jó barátnője, és jó pasiknak is jó barátnője. Volt szerencsém, balszerencsém, és egyáltalán nem volt szerencsém. Sőt, elég sokáig egyáltalán nem volt szerencsém... Már egy ideje cölibátusban élek, mert azon a ponton vagyok, hogy tényleg csak olyannal akarok lenni, akiről gondoskodom. Most, hogy a gyerekeim felnőttek, olyan valakit szeretnék, aki a társam, nemcsak valakit, akihez csak a szex köt. Egy kicsit unom ezt.

Stone - aki a 26 éves Roan, a 21 éves Laird és a 20 éves Quinn anyja - azt mondta, hogy szerinte el kell fogadnia ezt az időszakot, amikor egyedül van, hogy végül megtalálja a kívánt kapcsolatot.

Arra a kérdésre, hogy megtapasztalta-e már élete nagy szerelmét, a hollywoodi sztár elárulta, hogy "voltak szerelmeim az életemben, de azt hiszem, nem volt életem nagy szerelme."

Stone felidézte, hogy még 23 évesen felkeresett egy médiumot, aki a néhai énekesnővel, Tina Turnerrel is dolgozott. Állatása szerint a nő pontosan megjósolta a jövőbeli globális hírnevét - mielőtt figyelmeztette volna, hogy a tartós szerelem megtalálása sokkal nehezebbnek fog bizonyulni majd.

A színésznő szerint a médium azt mondta neki: "Csak akkor fogod megtalálni a saját társadat, amikor már elég öreg vagy, jóval idősebb. És akkor olyanok lesznek, mint te. Bizonyos értelemben azonosulni fogsz velük. De ez csak akkor fog megtörténni, amikor már jóval idősebb leszel, majdnem 70 éves." Stone elmondta, hogy egy másik médium később ugyanezt a jóslatot adta neki arról, hogy mikor találkozik a partnerével.