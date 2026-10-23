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elhunyt

Holtan találták otthonában a népszerű színészt

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Elhunyt a Shazam! című sorozat Billy Batsonja. Michael Gray 75 évesen halt meg otthonában, sajtósa szerint egészségi állapota az utóbbi időben megromlott.
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elhunytShazam!Michael Gray

Michael Gray - aki a 70-es években a Shazam! című sorozatban Billy Batson szerepéről vált ismertté - elhunyt.  A 75 éves színész sajtósa a TMZ-nek elmondta, hogy Gray október 16-án, a kaliforniai Palm Desertben természetes halált halt. Hozzátette, hogy a színész egészségi állapota az utóbbi időben megromlott.

Elhunyt a Shazam! Billy Batsonja
Elhunyt a Shazam! Billy Batsonja. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash 

Elhunyt a Shazam! Billy Batsonja

A Shazam! című sorozatban az általa alakított karakter egy jellegzetes varázsmondat segítségével változott át Marvel kapitánnyá, hogy megmentse a helyzetet.

Michael pályafutása során számos televíziós sorozatban szerepelt, többek között a The Little People, a Dynasty és a The Flying Nun című produkciókban. A The Brady Bunch című sorozatban Marcia barátját, Jeffet is eljátszotta, emellett szinkronszínészként is dolgozott, és egy rövid cameoszerepben a 2023-as Shazam! Az istenek haragja című filmben is feltűnt.

 

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