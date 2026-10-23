Holtan találták otthonában a népszerű színészt

Michael Gray - aki a 70-es években a Shazam! című sorozatban Billy Batson szerepéről vált ismertté - elhunyt. A 75 éves színész sajtósa a TMZ-nek elmondta, hogy Gray október 16-án, a kaliforniai Palm Desertben természetes halált halt. Hozzátette, hogy a színész egészségi állapota az utóbbi időben megromlott.

Elhunyt a Shazam! Billy Batsonja. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elhunyt a Shazam! Billy Batsonja

A Shazam! című sorozatban az általa alakított karakter egy jellegzetes varázsmondat segítségével változott át Marvel kapitánnyá, hogy megmentse a helyzetet.

Michael pályafutása során számos televíziós sorozatban szerepelt, többek között a The Little People, a Dynasty és a The Flying Nun című produkciókban. A The Brady Bunch című sorozatban Marcia barátját, Jeffet is eljátszotta, emellett szinkronszínészként is dolgozott, és egy rövid cameoszerepben a 2023-as Shazam! Az istenek haragja című filmben is feltűnt.