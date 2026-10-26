Új sztárpár születhet? Kézen fogva kapták lencsevégre a világhírű énekest és a gyönyörű színésznőt

Sofia Vergara színésznő és Dan Reynolds egy Beverly Hills-i étteremben vacsorázott, ahol a fotók tanúsága szerint egymás kezét fogták. Az intimnek tűnő pillanatok találgatásokat indítottak el, különösen annak fényében, hogy az Imagine Dragons frontembere nemrég szakított Minka Kelly színésznővel. Azt azonban egyelőre nem tudni, valóban több van-e közöttük barátságnál.

Sofia Vergara kolumbiai származású színésznő és televíziós személyiség

Fotó: XAVIER DUVOT / AFP

Sofia Vergara és Dan Reynolds közös vacsorájáról október 25-én számolt be a Page Six. A Modern család című sorozat sztárját és az Imagine Dragons énekesét előző este fényképezték le a Beverly Hills-i Cipriani étteremben. A TMZ által közzétett felvételeken az látható, amint az asztal fölött megfogják egymás kezét.

Sofía Vergara and Imagine Dragons singer Dan Reynolds spark romance rumors after holding hands The ‘Modern Family’ star, 54, and newly single musician, 39, were photographed holding hands at a Beverly Hills restaurant befor... https://t.co/SfxlxwVXl3 https://t.co/r1xjSVdw8p — Ynet Global (@ynetnews) October 26, 2026

A vacsorán Anastasia Soare, az Anastasia Beverly Hills szépségmárka alapítója és egy másik férfi is részt vett. A beszámolók szerint a társaság éjjel fél egy körül, az étterem hátsó kijáratán keresztül távozott.

A kézfogás ellenére egyelőre nincs hivatalos megerősítés arról, hogy a két híresség romantikus kapcsolatban állna egymással.

Nemrég ért véget Dan Reynolds kapcsolata

Az énekes magánélete azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy október elején nyilvánosságra került a Minka Kellyvel való szakítása. A People értesülése szerint közel négy évig alkottak egy párt, mielőtt különváltak.

Dan Reynolds amerikai énekes és Minka Kelly amerikai színésznő

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Reynoldst október 18-án Chantel Jeffries modellel is látták Miley Cyrus Hollywood Bowlban tartott koncertjén. Ez a találkozás sem bizonyítja azonban, hogy a modell és a zenész között romantikus kapcsolat lenne.

Sofia Vergara házassága is véget ért

A kolumbiai származású színésznő 2023 júliusában jelentette be, hogy elválik Joe Manganiello színésztől, akivel 2015-ben házasodtak össze. Válásukat 2024 áprilisában véglegesítették.

Manganiello később a Bloodlines című memoárjában is írt a házasságáról és annak nehézségeiről. A színész korábban arról is beszélt, hogy egy autoimmun betegséggel folytatott küzdelme jelentős hatással volt az életére.

Az Imagine Dragons énekese, Dan Reynolds 2011-ben házasodott össze Aja Volkman énekesnővel, akivel négy gyermekük született. A pár 2022-ben szakított, válásukat pedig 2024 márciusában mondta ki a bíróság.

A Page Six a találkozó után megkereste a két híresség képviselőjét, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ. Egyelőre tehát a közös vacsora és a kézfogás ismert, kapcsolatuk valódi természetéről azonban nincs hivatalos információ.