Meghalt Soós Árpád, a Magyar Televízió legendás rendezője

82 éves korában meghalt Soós Árpád, a Magyar Televízió egykori főrendezője, számos dokumentumfilm és portréfilm alkotója. Halálhírét családja jelentette be, fia megható sorokkal búcsúzott édesapjától, aki egész életében a televíziózásnak szentelte magát - írja az NLC.
Negyven éven át dolgozott a Magyar Televíziónál
Soós Árpád közvetlenül az érettségi után került a Magyar Televízióhoz, ahol vágógyakornokként kezdett dolgozni. Később filmvágóként, adásrendezőként, majd rendezőként is tevékenykedett, többek között a népszerű tudományos műsor, a Delta készítésében is közreműködött.
Pályafutása során dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő alkotásokat és portréfilmeket rendezett. Nevéhez fűződik többek között a Magyar kápolna a Vatikánban című dokumentumfilm, az Amerigo Tot című portréfilm és a Műteremben című képzőművészeti sorozat.
Munkáját számos elismeréssel jutalmazták, tíz MTV elnöki nívódíjat is kapott, 1998-ban pedig elnyerte a Kamera Hungaria díját.
Negyven év televíziós munka után többszörösen díjazott főrendezőként vonult nyugdíjba.
Megható sorokkal búcsúzott fia Soós Árpádtól
Soós Árpád fia személyes hangvételű üzenetben emlékezett meg édesapjáról, felidézve a Magyar Televízió meghatározó korszakát és az ott kialakult barátságokat.
Édesapám, Soós Árpád, a Magyar Televízió aranykorának aranyifja 82 éves korában, ma délelőtt elhunyt
– írta búcsúüzenetében.
Mint fogalmazott, a televízió édesapja egyetlen munkahelye volt, a hivatás és az ott kötött barátságok pedig egész életét meghatározták.
Soós Árpádot felesége, Márta, valamint fiai, Gábor és Gyula gyászolják.