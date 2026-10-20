Meghalt Soós Árpád, a Magyar Televízió legendás rendezője

82 éves korában meghalt Soós Árpád, a Magyar Televízió egykori főrendezője, számos dokumentumfilm és portréfilm alkotója. Halálhírét családja jelentette be, fia megható sorokkal búcsúzott édesapjától, aki egész életében a televíziózásnak szentelte magát - írja az NLC.

Soós Árpád 82 évet élt - Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Negyven éven át dolgozott a Magyar Televíziónál

Soós Árpád közvetlenül az érettségi után került a Magyar Televízióhoz, ahol vágógyakornokként kezdett dolgozni. Később filmvágóként, adásrendezőként, majd rendezőként is tevékenykedett, többek között a népszerű tudományos műsor, a Delta készítésében is közreműködött.

Pályafutása során dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő alkotásokat és portréfilmeket rendezett. Nevéhez fűződik többek között a Magyar kápolna a Vatikánban című dokumentumfilm, az Amerigo Tot című portréfilm és a Műteremben című képzőművészeti sorozat.

Munkáját számos elismeréssel jutalmazták, tíz MTV elnöki nívódíjat is kapott, 1998-ban pedig elnyerte a Kamera Hungaria díját.

Negyven év televíziós munka után többszörösen díjazott főrendezőként vonult nyugdíjba.

Megható sorokkal búcsúzott fia Soós Árpádtól

Soós Árpád fia személyes hangvételű üzenetben emlékezett meg édesapjáról, felidézve a Magyar Televízió meghatározó korszakát és az ott kialakult barátságokat.

Édesapám, Soós Árpád, a Magyar Televízió aranykorának aranyifja 82 éves korában, ma délelőtt elhunyt

– írta búcsúüzenetében.

Mint fogalmazott, a televízió édesapja egyetlen munkahelye volt, a hivatás és az ott kötött barátságok pedig egész életét meghatározták.

Soós Árpádot felesége, Márta, valamint fiai, Gábor és Gyula gyászolják.