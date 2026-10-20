Van egy hely Párizsban, amely teljesen levette a lábáról Stanley Tuccit

A 65 éves Stanley Tucci a Masterplan című akcióvígjáték európai forgatásán Olaszországban, Párizsban és Londonban is megfordult. Rómában szerinte különösen könnyű jó ételeket találni, párizsi tartózkodása alatt azonban egyetlen hely vált állandó választásává – írta meg a People Magazin.

Stanley Tucci elárulta, melyik párizsi étteremben evett szinte mindennap. Fotó: Mike Egerton / PA Wire

Stanley Tucci elárulta, melyik párizsi étteremben evett szinte mindennap

Tucci szinte mindennap a Camille nevű étteremben evett, amely közel volt a szállodájához. A sűrű forgatási program miatt kevés ideje maradt, így fontos szempont volt számára, hogy gyalog is gyorsan elérhesse a vendéglőt.

A gasztronómia iránti rajongásáról ismert színész korábban két utazási és gasztronómiai sorozatban, valamint Taste: My Life Through Food című memoárjában is foglalkozott az ételekkel.

A Prime Videón október 16-án bemutatott Masterplan történetében Tucci egy mestertolvajt alakít, aki két társával a Mona Lisa megszerzésére készül. A filmben Victor Belmondo és Simona Tabasco is szerepel.