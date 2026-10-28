Autóbalesetet szenvedett Stohl András: megszólalt a vétkes sofőr

Nem sokkal a vasárnapi Sztárban Sztár kezdete előtt szenvedett autóbalesetet Stohl András. A színész elmondása szerint a Szentendre felé vezető 11-es főúton állt a leállósávban, amikor hátulról nekiment egy másik autó. Az incidens során szerencsére senki sem sérült meg. Nemrég az ügy kapcsán megszólalt a baleset másik résztvevője, aki beismerte, hogy ő volt a vétkes.

Autóbalesete volt vasárnap Stohl Andrásnak / Fotó: Mediaworks

A rendőrség a story.hu-nak adott tájékoztatásában azt közölte, a vétkes sofőr elismerte a felelősségét, és akit a helyszínen meg is bírságoltak.

A rendőri intézkedéskor nem volt kérdés, hogy ki a felelős. Helyesek az információk, személyi sérülés nem történt, ahogy mondtam, jól vagyok

- árulta el Stohl András hétfőn, majd nem sokkal később megszólalt a másik sofőr is.

Én voltam a baleset egyik résztvevője/okozója. András nem volt hibás ebben a balesetben, csak ott állt, végtelen kedves, megértő és segítőkész volt, még trailert is hívott, végig nyugtatott, és a helyzethez mérten pozitív hangulat uralkodott

- jelentette ki az illető a Facebookon, mialatt kritikával illette azokat az úgynevezett "katasztrófaturistákat", akik állítás szerint nem álltak meg segíteni, vagy megkérdezni, hogy történt-e sérülés.

Korábban is volt már autóbalesete Stohl Andrásnak

A színész számára nem ismeretlenek az autóbalesetek: az elmúlt évtizedekben több komoly incidens is történt vele a volán mögött. 2000 telén például egy baráti rendezvényre tartott, amikor a kocsijával letért az útról, és az árokba csapódott. Az incidens során súlyos sérüléseket szenvedett: a medencéje három helyen eltört. Még komolyabb következményekkel járt egy másik baleset 2002 júliusában: ekkor Aszód és Gödöllő között borult fel az autójával. A színésznek az összes bordája eltört, a csontok átszúrták a tüdejét és légmell alakult ki nála. Az állapota miatt lélegeztetőgépre került, és hetekig mesterséges kómában tartották. 2010 májusában pedig Budapest és Fót között okozott balesetet a színész, mialatt alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett, majd az autójával áttért a szemközti sávba, és két másik járművel ütközött. A karambolban többen megsérültek, egy idős férfi súlyosan. Stohl Andrást - aki vállalta a felelősséget -, ezután tíz hónap fogházbüntetésre ítélték, amelyből öt hónapot töltött le.