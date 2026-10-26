Összetört Stohl András autója, miután vasárnap a Szentendre felé vezető 11-es úton balesetet szenvedett. A színész a Blikk megkeresésére csupán annyit mondott: "Álltam a kanyarodósávban, és hátulról belém jött egy autó". Az ütközésben szerencsére senki sem sérült meg.

Autóbalesetet szenvedett Stohl András: hátulról mentek bele kocsijába. Fotó: Máté Krisztián

Nem ez volt Stohl András első autóbalesete

2002-ben Gödöllő közelében szenvedett súlyos autóbalesetet Stohl András. Összes bordája eltört, és a sérült tüdeje miatt hetekig mesterséges kómában, lélegeztetőgépen tartották. A színész-műsorvezető évekkel később úgy nyilatkozott, hogy a baleset emléke és a bűntudat élete végéig kísérteni fogja.

Ezt követően 2010-ben újabb baleset volt. A színész ekkor alkohol és drog befolyása alatt okozott súlyos autóbalesetet Fótnál, amiért tíz hónap fogházbüntetést kapott, amiből ötöt le is ült. Elmondása szerint a büntetésből tanult, a drogot teljesen letette, és munkája során ma már szigorúan kerüli az alkoholt.