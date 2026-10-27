Nem először karambolozott: ezek voltak Stohl András legdurvább balesetei

Futótűzként terjedt el a hír, hogy Stohl Andrásnak újabb autóbalesete volt. A színész neve hallatán sokaknak azonnal eszébe juthatnak a múltban történt súlyos incidensek, amelyek nemcsak az életére, hanem a karrierjére is komoly hatással voltak. De hogyan alakultak a korábbi balesetei, és milyen következményekkel kellett szembenéznie az évek során? Összeállításunkban ezeket gyűjtöttük most össze.

Stohl András börtönbe került az egyik balesete miatt (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András baleseteiből mindig tanult

Stohl András számára nem ismeretlenek a megrázó autóbalesetek: az elmúlt évtizedekben több súlyos incidens is történt vele a volán mögött. Volt, amikor saját magának kellett segítséget kérnie, máskor vétkes sofőrként kellett felelnie a történtekért. A legutóbbi karambolja szerencsére sérülések nélkül végződött, de a múltja miatt alighanem ezúttal is sokaknak eszébe jutottak a korábbi esetek.

Stohl Andrásnak újabb balesete volt a napokban (Fotó: Mediaworks)

2000: árokba csapódott, eltört a medencéje

A színész 2000 telén egy baráti rendezvényre tartott, amikor Mazdájával letért az útról, és az árokba csapódott. A korabeli beszámolók szerint a balesetet durrdefekt okozta, és Stohlnak egyedül kellett kimásznia az összetört autóból, hogy segítséget kérjen. Súlyos sérülést szenvedett: medencéje három helyen eltört. A történtek komoly felépülést követeltek tőle.

Stohl András sikeresen felépült a baleset után (Fotó: Mediaworks)

2002: hetekig feküdt mesterséges kómában

2002 júliusában Aszód és Gödöllő között borult fel autójával. A színész súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett: összes bordája eltört, a csontok pedig átszúrták a tüdejét, légmell alakult ki nála. Állapota miatt lélegeztetőgépre került, és hetekig mesterséges kómában tartották.

Stohl András családját is megviselte ez a sok baleset (Fotó: Mediaworks)

2010: súlyos karambol, börtön lett a vége

2010 májusában Budapest és Fót között okozott súlyos balesetet. A színész alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett, amikor autójával áttért a szemközti sávba, és két másik járművel ütközött. A karambolban többen megsérültek, egy idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Stohl később vállalta a felelősséget, a bíróság pedig tíz hónap fogházbüntetésre ítélte, amelyből öt hónapot töltött le. A történtek nemcsak a karrierjére, hanem a családjára is komoly hatással voltak. Később többször beszélt arról, hogy a történtek súlyát és a bűntudatot máig magával hordozza.