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Stohl András

Nem először karambolozott: ezek voltak Stohl András legdurvább balesetei

1 órája
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Az elmúlt két és fél évtizedben többször is attól volt hangos a sajtó, hogy a színész karambolozott vagy súlyos balesetet szenvedett. Stohl Andrást vasárnap újabb autóbaleset érte, ám szerencsére ezúttal nem lett belőle komoly sérülése. Az Origo most összegyűjtötte a korábbi baleseteit.
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Stohl Andráskarambolbaleset

Futótűzként terjedt el a hír, hogy Stohl Andrásnak újabb autóbalesete volt. A színész neve hallatán sokaknak azonnal eszébe juthatnak a múltban történt súlyos incidensek, amelyek nemcsak az életére, hanem a karrierjére is komoly hatással voltak. De hogyan alakultak a korábbi balesetei, és milyen következményekkel kellett szembenéznie az évek során? Összeállításunkban ezeket gyűjtöttük most össze.

Stohl Andrása a hétvégén szenvedett balesetet.
Stohl András börtönbe került az egyik balesete miatt (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András baleseteiből mindig tanult

Stohl András számára nem ismeretlenek a megrázó autóbalesetek: az elmúlt évtizedekben több súlyos incidens is történt vele a volán mögött. Volt, amikor saját magának kellett segítséget kérnie, máskor vétkes sofőrként kellett felelnie a történtekért. A legutóbbi karambolja szerencsére sérülések nélkül végződött, de a múltja miatt alighanem ezúttal is sokaknak eszébe jutottak a korábbi esetek.

Stohl Andrásnak korábban több balesete is volt.
Stohl Andrásnak újabb balesete volt a napokban (Fotó: Mediaworks)

2000: árokba csapódott, eltört a medencéje

A színész 2000 telén egy baráti rendezvényre tartott, amikor Mazdájával letért az útról, és az árokba csapódott. A korabeli beszámolók szerint a balesetet durrdefekt okozta, és Stohlnak egyedül kellett kimásznia az összetört autóból, hogy segítséget kérjen. Súlyos sérülést szenvedett: medencéje három helyen eltört. A történtek komoly felépülést követeltek tőle.

Stohl András sikeresen felépült a baleset után.
Stohl András sikeresen felépült a baleset után (Fotó: Mediaworks)

2002: hetekig feküdt mesterséges kómában

2002 júliusában Aszód és Gödöllő között borult fel autójával. A színész súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett: összes bordája eltört, a csontok pedig átszúrták a tüdejét, légmell alakult ki nála. Állapota miatt lélegeztetőgépre került, és hetekig mesterséges kómában tartották.

Stohl András súlyos sérüléseket szerzett 2002-ben.
Stohl András családját is megviselte ez a sok baleset (Fotó: Mediaworks)

2010: súlyos karambol, börtön lett a vége

2010 májusában Budapest és Fót között okozott súlyos balesetet. A színész alkohol és kábítószer hatása alatt vezetett, amikor autójával áttért a szemközti sávba, és két másik járművel ütközött. A karambolban többen megsérültek, egy idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Stohl később vállalta a felelősséget, a bíróság pedig tíz hónap fogházbüntetésre ítélte, amelyből öt hónapot töltött le. A történtek nemcsak a karrierjére, hanem a családjára is komoly hatással voltak. Később többször beszélt arról, hogy a történtek súlyát és a bűntudatot máig magával hordozza.

Stohl András csak később vállalta a felelősséget.
Stohl András csak később vállalta a felelősséget (Fotó: Mediaworks)

2026: hátulról hajtottak bele az autójába

A színésznek most, október végén is balesete volt: a Szentendre felé vezető 11-es úton, a kanyarodósávban állt, amikor egy másik autó hátulról belerohant a járművébe. Stohl András megerősítette a történteket, és elárulta, hogy szerencsére senki sem sérült meg. Bár ezúttal nem ő okozta az ütközést, a kocsijában keletkezett károk és a korábbi súlyos balesetek emléke miatt aligha volt kellemes élmény számára az eset.

 

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