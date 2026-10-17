Stohl András megrázó vallomást tett A Nagy Ő lányairól: volt, akit fizikailag is bántalmaztak

Stohl András számára nemcsak érzelmileg, hanem emberileg is különösen nehéz feladat volt A Nagy Ő műsora. Ugyan 19 nő versengett a kegyeiért, a színész azonban most arról beszélt, hogy a forgatások alatt olyan személyes történetekkel találkozott, amelyek mélyen megrázták.

Stohl András a zsűriasztalnál foglal helyet a Sztárban Sztár 2026-os évadában (Fotó: Tumbász Hédi)

Stohl András: Mind a 19 nő hozott magával valamit, amit férfi okozott neki

Stohl András Krizsó Szilvia podcast műsorában vendégeskedett, ahol A Nagy Ő műsora is szóba jött. Elmondta, a műsor készítése során nagyon nehéz volt úgy figyelnie a versenyzőkre, ugyanis a forgatás szabályai miatt kizárólag kamera előtt találkozhatott velük. A 19 nő története azonban idővel olyan súlyos tapasztalatot jelentett számára, amire egyáltalán nem számított.

Életem egyik legnehezebb munkája volt. Kizárólag kamera előtt találkozhattam a lányokkal. Ezt így végig vinni 19 nővel, hogy oda tudjál rájuk figyelni, hihetetlen nehéz. És mindegyik sérült volt. Mind a 19 nő hozott magával valamit, amit férfi okozott neki

– vallotta be Stohl.

Stohl András a fináléban Kiara Lord és Kiss Kriszta közül választott (Fotó: Máté Krisztián)

A színész számára különösen megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy milyen sokféle sérülést és traumát hordozhatnak magukban a nők egy-egy korábbi kapcsolat miatt.

Nekem ez akkora tapasztalás és döbbenet volt, hogy mi férfiak mit művelünk a nőkkel, hogy mennyire nem értünk hozzátok. Mindegyikőjük egytől egyig bántva volt, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy bárhogy. És ezt nekem kezelni kellett

– fogalmazott.