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sydney sweeney

Meglepő titokra derült fény: Sydney Sweeney és Marilyn Monroe rokonok

12 perce
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Sydney Sweeney évek óta előszeretettel idézi meg Marilyn Monroe legendás megjelenését, most pedig kiderült, hogy egy távoli családi kapcsolat is összeköti őket.
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sydney sweeneykapcsolatmarilyn monroe

Sydney Sweeneyt régóta Marilyn Monroe-hoz hasonlítják, most pedig kiderült, hogy a kapcsolatuk ennél jóval különlegesebb: a két színésznő ugyanis rokonságban áll egymással – derült ki a MyHeritage családfakutatásából.

US actress Sydney Sweeney attends the 16th Governors Awards at the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Los Angeles on November 16, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Sydney Sweeney a 2025-ös Governors Awards vörös szőnyegén - Fotó: VALERIE MACON / AFP

A hollywoodi sztárok rokonsága meglehetősen távoli, a családfájuk azonban apai ágon összekapcsolódik. 

Sydney Sweeney és Marilyn Monroe nagyon távoli rokonok: a családfájuk szerint kilencedik unokatestvérek, egy generáció különbséggel. 

A rokoni szál apai ágon vezethető vissza: Sweeney apja, Steven Sweeney és Monroe apja, Charles Stanley Gifford is Ezra Perry leszármazottja volt, aki a 17. században a Massachusetts állambeli Sandwich egyik korai telepese volt.

Sosem titkolta, hogy rajong Marilyn Monroe-ért

A rokonság ugyan meglehetősen távoli, Sweeney évek óta előszeretettel idézi meg a hollywoodi legenda stílusát. Februárban a Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon egy vintage ruhában jelent meg, amelyet Monroe egyik ikonikus összeállítása ihletett.

2025 decemberében, The Housemaid: A téboly otthona premierjén egy egyedi Galia Lahav szettel utalt a színésznő legendás, fehér ruhájára 

A hétévi vágyakozás című 1955-ös filmből. Egy hónappal korábban a Governors Awards vörös szőnyegén egy rövid, hullámos frizurával idézte meg Marilyn Monroe stílusát.

How to marry a millionaire Year : 1953 USA Director : Jean Negulesco Marilyn Monroe Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/20th Century Fox / Photo12 via AFP)
Marilyn Monroe
Fotó: AFP

Sweeney hasonlóságát már párja, Scooter Braun is észrevette. Egy Page Sixnek nyilatkozó forrás szerint a zenei mogul úgy véli, barátnője „a modern Marilyn Monroe”.

Úgy tűnik, a csinos filmcsillagot egyáltalán nem zavarja a legendás szexszimbólummal való párhuzam – most pedig az is kiderült, hogy a hasonlóság mögött egy távoli családi kapcsolat is húzódik.

Korábban arról is beszámolunk, hogy Sydney Sweeney vetkőzős reklámja nagy botrányt kavart.

 

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