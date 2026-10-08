Meglepő titokra derült fény: Sydney Sweeney és Marilyn Monroe rokonok

Sydney Sweeneyt régóta Marilyn Monroe-hoz hasonlítják, most pedig kiderült, hogy a kapcsolatuk ennél jóval különlegesebb: a két színésznő ugyanis rokonságban áll egymással – derült ki a MyHeritage családfakutatásából.

Sydney Sweeney a 2025-ös Governors Awards vörös szőnyegén - Fotó: VALERIE MACON / AFP

A hollywoodi sztárok rokonsága meglehetősen távoli, a családfájuk azonban apai ágon összekapcsolódik.

Sydney Sweeney és Marilyn Monroe nagyon távoli rokonok: a családfájuk szerint kilencedik unokatestvérek, egy generáció különbséggel.

A rokoni szál apai ágon vezethető vissza: Sweeney apja, Steven Sweeney és Monroe apja, Charles Stanley Gifford is Ezra Perry leszármazottja volt, aki a 17. században a Massachusetts állambeli Sandwich egyik korai telepese volt.

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A rokonság ugyan meglehetősen távoli, Sweeney évek óta előszeretettel idézi meg a hollywoodi legenda stílusát. Februárban a Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon egy vintage ruhában jelent meg, amelyet Monroe egyik ikonikus összeállítása ihletett.

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A hétévi vágyakozás című 1955-ös filmből. Egy hónappal korábban a Governors Awards vörös szőnyegén egy rövid, hullámos frizurával idézte meg Marilyn Monroe stílusát.

Marilyn Monroe

Fotó: AFP

Sweeney hasonlóságát már párja, Scooter Braun is észrevette. Egy Page Sixnek nyilatkozó forrás szerint a zenei mogul úgy véli, barátnője „a modern Marilyn Monroe”.

Úgy tűnik, a csinos filmcsillagot egyáltalán nem zavarja a legendás szexszimbólummal való párhuzam – most pedig az is kiderült, hogy a hasonlóság mögött egy távoli családi kapcsolat is húzódik.

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