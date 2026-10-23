Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
sydney sweeney

Sydney Sweeney alig takaró fehérneműben hangolódik a karácsonyra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sydney Sweeney klasszikus ünnepi filmeket idéző, látványos kampánnyal mutatta be fehérneműmárkája első karácsonyi kollekcióját – számolt be a The US Sun.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sydney sweeneyreszkessetek, betörők!fehérnemű

A 29 éves Sydney Sweeney az Instagramon közzétett reklámfilmben először egy fotelben ülve, fehér pulóverben és térdzokniban kanalaz fagylaltot. A jelenet a Reszkessetek, betörők! egyik ismert képsorát idézi, majd egy régi televízión keresztül jelennek meg az új kollekció darabjai.

sydney sweeney
Forró karácsonyra készül Sydney Sweeney. Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney merész fehérneműs fotókkal robbantotta be az ünnepi szezont

Sweeney többek között piros, masnira emlékeztető fehérneműben, fekete szettben, világoskék csipkében és egy teljesen fehér összeállításban pózol. Az egyik jelenetben kockás pizsamát és különleges frizurát visel, amellyel a Grincs Cindy Lou Who nevű szereplőjét eleveníti meg.

A Syrn első ünnepi kollekciója október 27-én kerül forgalomba. Sweeney januárban indította el a márkát, amelynek kampányaiban rendszeresen maga mutatja be a termékeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!