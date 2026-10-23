Sydney Sweeney alig takaró fehérneműben hangolódik a karácsonyra

A 29 éves Sydney Sweeney az Instagramon közzétett reklámfilmben először egy fotelben ülve, fehér pulóverben és térdzokniban kanalaz fagylaltot. A jelenet a Reszkessetek, betörők! egyik ismert képsorát idézi, majd egy régi televízión keresztül jelennek meg az új kollekció darabjai.

Forró karácsonyra készül Sydney Sweeney. Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney merész fehérneműs fotókkal robbantotta be az ünnepi szezont

Sweeney többek között piros, masnira emlékeztető fehérneműben, fekete szettben, világoskék csipkében és egy teljesen fehér összeállításban pózol. Az egyik jelenetben kockás pizsamát és különleges frizurát visel, amellyel a Grincs Cindy Lou Who nevű szereplőjét eleveníti meg.

A Syrn első ünnepi kollekciója október 27-én kerül forgalomba. Sweeney januárban indította el a márkát, amelynek kampányaiban rendszeresen maga mutatja be a termékeket.