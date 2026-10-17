Mi történt? Rá sem ismertek a rajongók Sydney Sweeney-re

Az amerikai színésznő, Sydney Sweeney egy napra maga mögött hagyta Hollywood csillogását, hogy eltöltsön egy kellemes napot Los Angeles egyik látványosságánál. Az Eufória sztárja ekkor egy barátnőjével, Jayde Hafnerrel látogatott el a Santa Monica mólóra, a kiruccanásukról készült képeket pedig a közösségi oldalán is közzétette: ezeken a felvételeken azonban rá sem lehet ismerni a színésznőre, aki - hogy elkerülje a feltűnést -, egy barna paróka alá rejtette hosszú, szőke tincseit.

Rá sem lehet ismerni a legfrissebb fotóin Sydney Sweeney-re / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Rá sem lehet ismerni a legfrissebb fotóin Sydney Sweeney-re

A színésznő a közösségi oldalán közzétett posztjában elárulta, az ötlet a barátjától származott. Mint írta:

Amikor a legjobb barátnőd megjelenik és azt mondja, hogy "tessék, vedd fel ezt a parókát!"

A trükk mindenesetre bevált, a kommentszekcióban ugyanis többen megjegyezték, hogy rá sem ismertek a sztárra, habár azt is kiemelték, ez a stílus is nagyon jól áll neki - írja a Daily Star.

A színésznő egyébként a közelmúltban heves kritikák kereszttüzébe került, miután szerepelt egy sportfogadási platform igencsak merész reklámjában. A sztár az alig egyperces kisfilmben azt szeretné, ha mindenki „csak a sportra” koncentrálna, ennek érdekében azonban meglehetősen sajátos módszert választ: a reklám nagy részében alig visel ruhát, testét focilabdákkal, kosárlabdákkal és különböző sporteszközökkel takarja, miközben újra és újra elismétli a „sport” szót. A film végén félmeztelenül egy biliárdasztalon fekszik, és közli: „Erre nem lehet fogadni, csak jól nézek ki.” A kampány ugyan csakhamar többmilliós megtekintést ért el a közösségi médiában, ugyanakkor többen bírálták is, amiért a reklám azokat a sztereotípiákat erősíti, amelyek ellen a női sport évtizedek óta küzd. A kritikák azonban a jelek szerint nem különösebben hatották meg Sydney Sweeney-t, aki a közelmúltban több képet és videót is megosztott a kampánnyal kapcsolatban a közösségi oldalán.