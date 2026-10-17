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színésznő

Mi történt? Rá sem ismertek a rajongók Sydney Sweeney-re

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Egészen más külsővel jelentkezett be a közösségi oldalán az Eufória sztárja. Sydney Sweeney egy barátnőjével töltött el egy napot, annak érdekében pedig, hogy ne ismerjék fel őt, egy barna paróka alá rejtette ikonikus, szőke tincseit.
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színésznőkülsőSydney Sweeneysztárváltozás

Az amerikai színésznő, Sydney Sweeney egy napra maga mögött hagyta Hollywood csillogását, hogy eltöltsön egy kellemes napot Los Angeles egyik látványosságánál. Az Eufória sztárja ekkor egy barátnőjével, Jayde Hafnerrel látogatott el a Santa Monica mólóra, a kiruccanásukról készült képeket pedig a közösségi oldalán is közzétette: ezeken a felvételeken azonban rá sem lehet ismerni a színésznőre, aki - hogy elkerülje a feltűnést -, egy barna paróka alá rejtette hosszú, szőke tincseit.

US actress Sydney Sweeney attends the 16th Governors Awards at the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Los Angeles on November 16, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Rá sem lehet ismerni a legfrissebb fotóin Sydney Sweeney-re / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Rá sem lehet ismerni a legfrissebb fotóin Sydney Sweeney-re

A színésznő a közösségi oldalán közzétett posztjában elárulta, az ötlet a barátjától származott. Mint írta:

Amikor a legjobb barátnőd megjelenik és azt mondja, hogy "tessék, vedd fel ezt a parókát!"

A trükk mindenesetre bevált, a kommentszekcióban ugyanis többen megjegyezték, hogy rá sem ismertek a sztárra, habár azt is kiemelték, ez a stílus is nagyon jól áll neki - írja a Daily Star.

A színésznő egyébként a közelmúltban heves kritikák kereszttüzébe került, miután szerepelt egy sportfogadási platform igencsak merész reklámjában. A sztár az alig egyperces kisfilmben azt szeretné, ha mindenki „csak a sportra” koncentrálna, ennek érdekében azonban meglehetősen sajátos módszert választ: a reklám nagy részében alig visel ruhát, testét focilabdákkal, kosárlabdákkal és különböző sporteszközökkel takarja, miközben újra és újra elismétli a „sport” szót. A film végén félmeztelenül egy biliárdasztalon fekszik, és közli: „Erre nem lehet fogadni, csak jól nézek ki.” A kampány ugyan csakhamar többmilliós megtekintést ért el a közösségi médiában, ugyanakkor többen bírálták is, amiért a reklám azokat a sztereotípiákat erősíti, amelyek ellen a női sport évtizedek óta küzd. A kritikák azonban a jelek szerint nem különösebben hatották meg Sydney Sweeney-t, aki a közelmúltban több képet és videót is megosztott a kampánnyal kapcsolatban a közösségi oldalán.

 

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