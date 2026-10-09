Szabó Győző és Rezes Judit gyászolnak: „Sikerült! Megmérgezted a kutyánkat!”

Szabó Győző felesége hosszasan átkozza Tokió gyilkosát

Rezes Judit posztját teljes egészében közöljük.

„A méregkeverőhöz!

Sikerült. Megmérgezted a kutyánkat, Tokiót. Mit érzel? Boldog vagy? Elégedett? Kielégült? Nyugodt? Kiürült? Én a siker után mindig érzek egy nagy ürességet. Hogy ennyi volt? És mi lesz majd ezután? Gondolom régóta tervezted, hogyan fogod kivitelezni. Feltételezem, te voltál 2022-ben is a mérgező. De akkor egy kisebb falatkával túlélte Tokió az akciódat. Hú, a két mérgezés közötti szenvedésedre de kíváncsi lettem volna. Most nem bíztad a véletlenre, jó nagy adagot dobtál be. Mi ez különben? Mi is és az orvosok is valami csokipudingra gyanakszunk. Vagy valami párizsi, amit belemártottál valamibe? Fagyállóba az biztos, mert ugye az a te stílusod! Fagyálló sz*rjankó! Bocsánat, az indulat most egy pillanatra kizökkentett! A kis lakásodban ott kotyvasztottad a mérget, mint valami elcseszett Hókusz Pókusz? És még a kamerára is gondoltál, nehogy felvegyen, ezért a bokor mögött dobtad be. Ügyes! Kár volt egyébként az igyekezet, mert nem működik a kameránk. Ezt üzenem Tóth Lajos nagyapának is! Feltéve, ha nem te vagy ez a szemfüles nagyapó. Mindenesetre feljelentést tettünk a rendőrségen.”

Nem mondom, hogy megtalálunk, mert annál szkeptikusabb vagyok, de hátha sikerül és akkor börtönbe kerülsz, te mocsok!

„Bocsánat, megint az indulat! Most meg fogsz nyugodni, vagy ez nem lesz elég, rákaptál az ízére, és folytatod? Izgi volt gondolom, biztos tetszett, még a saját sikered mámorában fürdesz, de aztán mi lesz? Újabb kutya, macska vagy jöhet az ember? Te leszel a 12. kerület fasza sorozatgyilkosa? Ja és nem tőled kérek elnézést, amikor sz*rjankónak és mocsoknak nevezlek, mert abszolút tudnám még fokozni, hogy milyen egy geci, nyomorék lelkű, utolsó okádék f*stalicska vagy, csak nem akarom, hogy az indulatok vigyenek el, és ezért kérek magamtól elnézést. És kérek bocsánatot Tokiótól, hogy nem vigyáztunk jobban rá. Hogy természetesnek vettük, hogy ő egy hős, túlélő, amiből csak 10% van a világon. De nekünk csak egy, az egyetlen! Tokió, mentett kutya, élt 5 évet, nagyon nagy szeretetben” – írta ki magából dühét és fájdalmát Rezes Judit színésznő.

Szabó Győző feleségének posztja alá özönlenek az együttérző kommentek.