Így örülnek a hazai sztárok Szabó Zsófi újszülött kisfiának: özönlenek a gratulációk

Szabó Zsófi várandóssága szinte sokként érte az egész országot, hiszen mindaddig azt sem lehetett tudni, hogy a csinos műsorvezető párkapcsolatban él. A Mokka házigazdája annyira óvta magánéletét, hogy a terhességről is csak nagy pocakkal számolt be, amikor feltehetően már nem tudta tovább rejtegetni a várandósságát. Ekkor merült fel sokakban a kérdés, hogy na de akkor ki Szabó Zsófi gyermekének apja? Időközben ez is kiderült. Most pedig már meg is érkezett a kicsi, így özönlenek a gratulációk a sztáranyuka felé.

Bár sokan nem tudtak a kapcsolatukról, Szabó Zsófi új férje és gyermeke apja nem más, mint Bassam Abou Watfa milliárdos üzletember (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi második gyermeke érkezését két pocakos polaroid fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, amihez hozzátette, hogy ő és gyermeke apja, illetve kisfia, Mendel nagyon várják az érkezését. És bár a hangulatos képekből nem sok derült ki, az egyértelműen látható volt, hogy a kismama már a várandóssága előrehaladott szakaszában játr. Ezután alig egy hónappal, június 4-én a műsorvezetőnő egy érzelmes adásrészletben elbúcsúzott a Mokkától, ugyanis a terhessége utolsó időszakát szerette volna nyugalomban otthon tölteni.

Szabó Zsófi férje egy szír üzletember

A kérdésre, hogy ki is Szabó Zsófi párja hamar kiderült a válasz, a sztáranyuka a hírek szerint már néhány éve Bassam Abou Watfa szír milliárdos üzletemberrel alkot egy párt, akihez a pletykák szerint nemrég hozzá is ment. Bár Szabó Zsófi esküvője teljes titokban zajlott, arról kiszivárgott némi információ, hogy július végén a leendő szülők új otthonba költöztek egy Pest megyei településen, ahova már feltehetően a kicsi is érkezett.

Végre megérkezett Szabó Zsófi és Bassam kisfia, a műsorvezető második gyermeke (Fotó: Archív)

Szabó Zsófi kisfia megszületett

Bár a műsorvezető feltehetően nem most adott életet a kicsinek, és valószínűleg csak próbálták az első néhány napot a lehető legmeghittebben megélni négyesben, ma este végre megtette a nagy bejelentést. Szabó Zsófi fia arcát nem mutatta meg teljes egészében, de az ígyis látható, hogy egy nagyon aranyos csöppségről van szó, akinek érkezéséhez természetesen celebek hada is gratulált. Többek között Gáspár Bea, Proksa Szandra, Tápai Szabina, a szintén friss anyuka Tornóczky Anita, valamint Szabó Ádám felesége, Farkas Jennifer is elküldte jókívánságait, na meg persze a friss anyuka műsorvezetőtársai, Iszak Eszti és Istenes Laci sem maradhattak ki az örvendezők sorából. A legtöbben annyit írtak neki, hogy „Gratulálok”, de például Kiszel Tünde hosszabb üzenetet írt a kétszeres anyukának: „Isten hozta a gyönyörű babát! Szívből gratulálok, jó egészséget és sok boldogságot kívánok drága Zsófikám!” Ezúton pedig mi is sok boldogságot kívánunk Szabó Zsófi családjának!