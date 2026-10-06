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szabó zsófi

Most érkezett: megszületett Szabó Zsófi gyermeke, mutatjuk a nemét

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Hatalmas örömhírt osztott meg követőivel a népszerű magyar sztár: megszületett a gyermeke. Szabó Zsófi az Instagram-sztorijában jelentette be élete egyik legfontosabb pillanatát.
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szabó zsófigyermekörömhír

Szabó Zsófi egyelőre csak röviden adott hírt a gyermek érkezéséről, további részleteket nem közölt. A bejelentéssel azonban megerősítette, hogy megszületett a baba, az örömhírt pedig közösségi oldalán osztotta meg követőivel.

20230816 Szabó Zsófi fotó: Szabolcs László
Szabó Zsófi Fotó: Mediaworks

Szabó Zsófi gyermeke megszületett

A műsorvezető Instagram-sztorijában tette közzé a hírt, így követői is első kézből értesülhettek a gyermek születéséről. A bejegyzés alapján úgy tűnik, hogy Szabó Zsófinak fia született, a posztban ugyanis a „He’s here”, kifejezést használta.

 

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