Most érkezett: megszületett Szabó Zsófi gyermeke, mutatjuk a nemét

Hatalmas örömhírt osztott meg követőivel a népszerű magyar sztár: megszületett a gyermeke. Szabó Zsófi az Instagram-sztorijában jelentette be élete egyik legfontosabb pillanatát.
Szabó Zsófi egyelőre csak röviden adott hírt a gyermek érkezéséről, további részleteket nem közölt. A bejelentéssel azonban megerősítette, hogy megszületett a baba, az örömhírt pedig közösségi oldalán osztotta meg követőivel.
Szabó Zsófi gyermeke megszületett
A műsorvezető Instagram-sztorijában tette közzé a hírt, így követői is első kézből értesülhettek a gyermek születéséről. A bejegyzés alapján úgy tűnik, hogy Szabó Zsófinak fia született, a posztban ugyanis a „He’s here”, kifejezést használta.
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