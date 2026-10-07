Álhír volt a svájci klinika: kiderült, hol szült Szabó Zsófi valójában

Téves volt a korábbi információ. Szabó Zsófi most egy Instagram-sztoriban köszönte meg a klinikának a törődést, ahol világra hozta második gyermekét. Ezzel pedig fontos részlet derült ki a kisfia születéséről.

Szabó Zsófi gyereke neve: Két különleges nevet kapott az újszülött kisfiú (Fotó: Mediaworks)

Itt született Szabó Zsófi második gyermeke

Szabó Zsófi szülése előtt attól volt hangos a sajtó, hogy a műsorvezető Svájcban hozhatja világra második gyermekét. Szeptember végén még arról olvashattunk, hogy Zsófi az Alpokban tartózkodik, és egy svájci kórházban készülhetett a szülésre. A mostani fejlemény azonban teljesen más képet fest.

Szabó Zsófi most már két kisfiú boldog édesanyja (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi ugyanis az Instagram-sztorijában a Maternity Clinic Budapest munkatársainak mondott köszönetet a törődésért, ami alapján kiderült, hogy a kisfia Budapesten született.