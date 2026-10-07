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Szabó Zsófi

Álhír volt a svájci klinika: kiderült, hol szült Szabó Zsófi valójában

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Nem Svájcban szült a műsorvezető. Szabó Zsófi most maga árulta el, hol hozta világra második gyermekét.
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Szabó Zsófiklinikaszülésálhír

Téves volt a korábbi információ. Szabó Zsófi most egy Instagram-sztoriban köszönte meg a klinikának a törődést, ahol világra hozta második gyermekét. Ezzel pedig fontos részlet derült ki a kisfia születéséről.

Szabó Zsófi fehér blézerben, natúr sminkben néz a kamerába.
Szabó Zsófi gyereke neve: Két különleges nevet kapott az újszülött kisfiú (Fotó: Mediaworks)

Itt született Szabó Zsófi második gyermeke

Szabó Zsófi szülése előtt attól volt hangos a sajtó, hogy a műsorvezető Svájcban hozhatja világra második gyermekét. Szeptember végén még arról olvashattunk, hogy Zsófi az Alpokban tartózkodik, és egy svájci kórházban készülhetett a szülésre. A mostani fejlemény azonban teljesen más képet fest.

Szabó Zsófi mosolyog a kamerába.
Szabó Zsófi most már két kisfiú boldog édesanyja (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi ugyanis az Instagram-sztorijában a Maternity Clinic Budapest munkatársainak mondott köszönetet a törődésért, ami alapján kiderült, hogy a kisfia Budapesten született.

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Már nem titok: különleges nevet kapott Szabó Zsófi gyermeke

Ezt a nevet kapta Zsófi második gyermeke

A nagy hírt Szabó Zsófi október 6-án jelentette be. A műsorvezető egy megható videót osztott meg, amelyben röviden tudatta követőivel, hogy megszületett második gyermeke. A baba érkezésével így négytagúvá vált a család. A kisfiút már nagyon várta Zsófi nagyobbik gyermeke, Mendel is. A műsorvezető még a várandósság bejelentésekor azt írta, hogy bár ő és a baba édesapja is nagyon várják a gyermeket, és talán a testvér izgatott a legjobban. A baba nemét már a születés bejelentésekor sejteni lehetett, hiszen Zsófi a posztjában a „He’s here” feliratot használta. A nevére azonban csak ma reggel derült fény a TV2 Mokka című műsorában, ami mögött egy aranyos családi történet van. A kisfiú neve nem véletlenszerű választás volt: mindkét keresztnevéhez kapcsolódik egy családtag. Az egyik nevet az édesapja választotta, a másik pedig Zsófi nagyobbik fiától, Mendeltől származik. Szabó Zsófi második kisfia a Karim Maximilián nevet kapta. A Karim nevet az édesapja adta neki, míg a Maximilián nevet a bátyja, Mendel választotta. Így a kisfiú neve egyszerre őrzi az édesapja és a testvére választását is.

@borsonline Szabó Zsófi élő adásban búcsúzott el! Nemrég derült ki, hogy Szabó Zsófi a második gyermekét hordja a szíve alatt. Egy ideje már várandósan ült a Mokka műsorvezetői székébe, de a pici születéséhez közeledve inkább a pihenésre akar fókuszálni. #bors #szabozsofi #mokka #varandossag #kismamaélet ♬ eredeti hang – Bors - Bors
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