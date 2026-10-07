Álhír volt a svájci klinika: kiderült, hol szült Szabó Zsófi valójában

Téves volt a korábbi információ. Szabó Zsófi most egy Instagram-sztoriban köszönte meg a klinikának a törődést, ahol világra hozta második gyermekét. Ezzel pedig fontos részlet derült ki a kisfia születéséről.
Itt született Szabó Zsófi második gyermeke
Szabó Zsófi szülése előtt attól volt hangos a sajtó, hogy a műsorvezető Svájcban hozhatja világra második gyermekét. Szeptember végén még arról olvashattunk, hogy Zsófi az Alpokban tartózkodik, és egy svájci kórházban készülhetett a szülésre. A mostani fejlemény azonban teljesen más képet fest.
Szabó Zsófi ugyanis az Instagram-sztorijában a Maternity Clinic Budapest munkatársainak mondott köszönetet a törődésért, ami alapján kiderült, hogy a kisfia Budapesten született.
Ezt a nevet kapta Zsófi második gyermeke
A nagy hírt Szabó Zsófi október 6-án jelentette be. A műsorvezető egy megható videót osztott meg, amelyben röviden tudatta követőivel, hogy megszületett második gyermeke. A baba érkezésével így négytagúvá vált a család. A kisfiút már nagyon várta Zsófi nagyobbik gyermeke, Mendel is. A műsorvezető még a várandósság bejelentésekor azt írta, hogy bár ő és a baba édesapja is nagyon várják a gyermeket, és talán a testvér izgatott a legjobban. A baba nemét már a születés bejelentésekor sejteni lehetett, hiszen Zsófi a posztjában a „He’s here” feliratot használta. A nevére azonban csak ma reggel derült fény a TV2 Mokka című műsorában, ami mögött egy aranyos családi történet van. A kisfiú neve nem véletlenszerű választás volt: mindkét keresztnevéhez kapcsolódik egy családtag. Az egyik nevet az édesapja választotta, a másik pedig Zsófi nagyobbik fiától, Mendeltől származik. Szabó Zsófi második kisfia a Karim Maximilián nevet kapta. A Karim nevet az édesapja adta neki, míg a Maximilián nevet a bátyja, Mendel választotta. Így a kisfiú neve egyszerre őrzi az édesapja és a testvére választását is.