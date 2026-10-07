Már nem titok: különleges nevet kapott Szabó Zsófi gyermeke

Szabó Zsófi október 6-án adott életet második gyermekének, egy kisfiúnak. A műsorvezető az örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, akkor azonban még csak kevés részletet árult el a babáról.

Szabó Zsófi második fiának is különleges nevet választott

Fotó: Mediaworks

Ma reggel azonban már a TV2 Mokka című műsorában mesélt kisfia érkezéséről, és a névválasztásról. Kiderült, hogy Szabó Zsófi második gyermeke a Karím Maximilián nevet kapta.

A névválasztásnak külön története is van: Zsófi elmondása szerint a Karím nevet a gyermek édesapja használja majd, míg a Maximilián nevet a nagyobbik testvér, Mendel választotta magának a kisöccse megszólítására. A műsorvezető számára elsősorban az volt fontos, hogy gyermeke egészséges legyen, és családjával boldogságban éljenek.

Szabó Zsófi első fia is különleges nevet kapott A különleges névválasztás nem először jelenik meg Szabó Zsófi családjában. Első fia, aki 2017 decemberében született, a Mendel nevet kapta. E név az Emánuelből eredj, jelentése "velünk az Isten".

Zsófi elmondása szerint a várandósság alatt foglalkoztatta, hogyan változik majd meg a Mendellel kialakult szoros kapcsolata, és képes lesz-e ugyanazzal a szeretettel fordulni mindkét gyermekéhez. A kisfia megszületése után azonban ezek a félelmei gyorsan szertefoszlottak.