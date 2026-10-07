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Szabó Zsófi

Már nem titok: különleges nevet kapott Szabó Zsófi gyermeke

59 perce
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A műsorvezető újabb részleteket árult el kisfia érkezéséről. Szabó Zsófi azt is elmondta, milyen nevet kapott második gyermeke.
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Szabó Zsófigyermekszülésörömhír

Szabó Zsófi október 6-án adott életet második gyermekének, egy kisfiúnak. A műsorvezető az örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, akkor azonban még csak kevés részletet árult el a babáról.

Szabó Zsófi gyermeke, Szabó Zsófi kisfia, Szabó Zsófi második gyermeke, Karím Maximilián, Mendel, TV2 Mokka, Szabó Zsófi családja Szabó Zsófi második fiának is különleges nevet választott
Szabó Zsófi második fiának is különleges nevet választott
Fotó: Mediaworks

Ma reggel azonban már a TV2 Mokka című műsorában mesélt kisfia érkezéséről, és a névválasztásról. Kiderült, hogy Szabó Zsófi második gyermeke a Karím Maximilián nevet kapta.

A névválasztásnak külön története is van: Zsófi elmondása szerint a Karím nevet a gyermek édesapja használja majd, míg a Maximilián nevet a nagyobbik testvér, Mendel választotta magának a kisöccse megszólítására. A műsorvezető számára elsősorban az volt fontos, hogy gyermeke egészséges legyen, és családjával boldogságban éljenek.

Szabó Zsófi első fia is különleges nevet kapott

A különleges névválasztás nem először jelenik meg Szabó Zsófi családjában. Első fia, aki 2017 decemberében született, a Mendel nevet kapta. E név az Emánuelből eredj, jelentése "velünk az Isten".

Zsófi elmondása szerint a várandósság alatt foglalkoztatta, hogyan változik majd meg a Mendellel kialakult szoros kapcsolata, és képes lesz-e ugyanazzal a szeretettel fordulni mindkét gyermekéhez. A kisfia megszületése után azonban ezek a félelmei gyorsan szertefoszlottak.

 

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