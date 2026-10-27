Exkluzív interjút adott az Origónak a ma 79 éves Szacsvay László: „Isten ajándéka, hogy még itt vagyok...”

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Szacsvay László a tőle megszokott humorral mesélt élete mélypontjairól és az elmúlásról. A mai napon belépett a 80. életévébe, ami elmondása szerint már közel sem annyira boldog pillanat, mint azt korábban gondolta volna.
Szacsvay László születésnapja alkalmából a temetőbe látogat
Origo: Mondhatni, egy nagyon szép kort ünnepelhet a mai napon. Milyen érzések kavarognak Önben, amikor kimondom, hogy boldog 79. születésnapot?
Szacsvay László: Sajnos ez már nem akkora öröm. Csak azt jelenti, hogy közeleg a vége, szóval itt már nincs minek örülni. Hogyan is telnének ezek a napok boldogan, amikor a korosztályom fele már elment? Már nem nagyon van kivel ünnepelnem, szóval, majd egyedül gyújtok egy gyertyát magamnak. Majd ma kimegyek a temetőbe is, mert sajnos sok emberről kell megemlékeznem, ezzel is elkerülve a tatárjárást. Az lesz a születésnapi ajándék, hogy meglátogatom a szeretteimet. Azért remélem, a fiamnak eszébe jutok és felhív majd, de egyelőre úgy tűnik, hogy magányos farkasként ünneplem ezt az évfordulót.
O.: Említette, bízik benne, hogy a fia hívni fogja a mai napon. Kettőjük között milyen az apa-fia kapcsolat?
Sz. L.: Véleményem szerint egy normális viszony van közöttünk. Gyakran szoktunk beszélni, főleg, ha én keresem. Nekik is megvannak a saját problémáik, nem szoktam magamat rájuk erőltetni. Megértem, hogy ritkán keres, mivel én sem szeretnék egy vénemberrel foglalkozni. (nevet) Régen ezt nagyon jól megoldották a görögök, felvitték az idős embert a Tajgetoszra, onnan lelökték és nem volt több probléma az öreggel.
Pontosan tudom, mi vár rám. Eladják a házat alólam, bemegyek egy öregek otthonába, hogy ott mit fogok csinálni, azt még nem tudom. Biztos megpróbálok meglógni, mint a legutóbbi filmemben. Aztán annak is az a vége, hogy beletörődik a bácsi a sorsába, mert nem tud mást csinálni. Még unokám sincsen, gondoltam, megmutatom még, hogy kell csinálni, de már az sem megy.
O.: 79 évesen már kevesen mondhatják el magukról, hogy még aktívan dolgoznak. Miben rejlik az Ön sikerének a titka?
Sz. L.: Ha hívnak, akkor megyek. Eljutottam arra a pontra: eljátszom, hogy tudom a szöveget. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Nyilván a közönség nagy motivációt ad még mindig, mert ha ők nem lennének, akkor színház sem lenne. Mindenki próbálkozik valami újjal, de a régi nagyokra már senki sem emlékszik. Csak arra, hogy ki mikor bakizott, meg kivel csalta meg a feleségét. Az, hogy milyen volt a Hamlet, már senkit nem érdekel. Ezt is próbálom humorosan kezelni, mert mindenen röhögni kell, ez a tanácsom a világnak. Viszont, amikor érkezik valaki a főiskoláról és nem tudja, hogy ki az a Ruttkai Éva vagy Latinovits Zoltán, akkor elmegy az embernek a kedve. Ha ezen a pályán szeretne valaki elhelyezkedni, akkor az a minimum, hogy a legnagyobb művészek után olvas.
O.: A humor ezek szerint mindenre gyógyír lehet. Azonban 79 évesen mennyire figyel oda a fizikai állapotára?
Sz. L.: Teniszezek és minden előadásra biciklivel járok. Tömheti az ember magát vitaminokkal, meg ilyen marhaságokkal, de idén jubilálok is, mivel 70 éve dohányzom. Már 9 évesen kezdtem, míg mindenki a forradalomra emlékezett, én megünnepeltem a dohányzásomat. Akkor éppen, amit összelopkodtunk az iskolában, azokat szívtuk. Én még bakaszivart is szívtam, hát borzalmas volt, de nem volt másunk. Csikket is szedtünk, amit szétszedtünk és azt is elszívtuk. Több autó és ház értékét is elcigiztem és az a baj, hogy szeretek dohányozni. Kicsit már köhögök is, de ez is Isten ajándéka, hogy még itt vagyok ennyi év dohányzás után. Jövőre már 80 leszek, hát remélem, hogy azt is megélem.