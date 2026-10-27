Exkluzív interjút adott az Origónak a ma 79 éves Szacsvay László: „Isten ajándéka, hogy még itt vagyok...”

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Szacsvay László a tőle megszokott humorral mesélt élete mélypontjairól és az elmúlásról. A mai napon belépett a 80. életévébe, ami elmondása szerint már közel sem annyira boldog pillanat, mint azt korábban gondolta volna.

Szacsvay László jövőre a 80. életévét ünnepli (Fotó: MW Bulvár)

Szacsvay László születésnapja alkalmából a temetőbe látogat

Origo: Mondhatni, egy nagyon szép kort ünnepelhet a mai napon. Milyen érzések kavarognak Önben, amikor kimondom, hogy boldog 79. születésnapot?

Szacsvay László: Sajnos ez már nem akkora öröm. Csak azt jelenti, hogy közeleg a vége, szóval itt már nincs minek örülni. Hogyan is telnének ezek a napok boldogan, amikor a korosztályom fele már elment? Már nem nagyon van kivel ünnepelnem, szóval, majd egyedül gyújtok egy gyertyát magamnak. Majd ma kimegyek a temetőbe is, mert sajnos sok emberről kell megemlékeznem, ezzel is elkerülve a tatárjárást. Az lesz a születésnapi ajándék, hogy meglátogatom a szeretteimet. Azért remélem, a fiamnak eszébe jutok és felhív majd, de egyelőre úgy tűnik, hogy magányos farkasként ünneplem ezt az évfordulót.

Szacsvay László fiával nagyszerű kapcsolatot ápol (Fotó: MW Bulvár)

O.: Említette, bízik benne, hogy a fia hívni fogja a mai napon. Kettőjük között milyen az apa-fia kapcsolat?

Sz. L.: Véleményem szerint egy normális viszony van közöttünk. Gyakran szoktunk beszélni, főleg, ha én keresem. Nekik is megvannak a saját problémáik, nem szoktam magamat rájuk erőltetni. Megértem, hogy ritkán keres, mivel én sem szeretnék egy vénemberrel foglalkozni. (nevet) Régen ezt nagyon jól megoldották a görögök, felvitték az idős embert a Tajgetoszra, onnan lelökték és nem volt több probléma az öreggel.