„Ez lett Miki utolsó szövege” – Szikora Róbert Fenyő Miklóssal való végső közös munkájáról vallott!

Szikora Róbert és Fenyő Miklós barátsága egészen azóta tartott, amióta a fiatal zenész belépett a Hungária zenekarba és, mint az együttes dobosa, utazta be a fél világot. Ezért is esik nehezére felfogni, hogy Fenyő Miklós már nincs többé. Szikora Róbert most lapunknak elmesélte, hogy tavaly év végén hogyan kereste meg az énekest és milyen érzés volt, amikor Fenyő Miklós igent mondott neki, majd karácsonykor együtt léptek színpadra.

Szikora Róbert és Fenyő Miklós az utolsó években nagyon szoros barátságot ápoltak (Fotó: Mediaworks archívum)

Szikora Róbert félve kereste fel korábbi zenésztársát

Tavaly év végén jelent meg a lemezem, aminek az a címe, hogy Verhetetlen 11. Már az nagy szó, hogy mindenki egyből igent mondott, Demjén Ferenctől kezdve Mikiig, de mondhatnám Charlie-t is. Az is jól mutatja, hogy a jóisten hogyan keveri a lapokat, hogy felhívtam a Mikit, hogy csinálnék egy ilyen lemezt és szeretném, hogy énekeljünk együtt. Megkérdeztem, hogy megírná-e a szöveget, amire egyből belement

– emlékezett vissza az R-Go frontembere.

Ezek alapján az ember nem nagyon érti, hogy miért is tartott a választól Szikora Róbert, viszont lapunknak adott interjújában erre is kitért. „Ez történhetett volna úgy is, hogy nemet mond, mert a Miki nagyon nem volt egy egyszerű ember, még néha a barátaival sem. Pedig az utolsó 3-4 évben nagyon közel kerültünk egymáshoz” – magyarázta a Máté Péter-díjas énekes.

Szikora Róbert a mai napig gyászolja elhunyt barátját (Fotó: Csudai Sándor)

Szikora Róbert az idei évre is tartogat még meglepetéseket

Pár nap múlva felhívott és mondta, hogy megvan, Öreg! Az volt a szöveg, hogy „A mi életünk, egy furcsa pár”. Ez lett a Miki utolsó szövege, az utolsó stúdiózása. Az az ember, aki bevett engem a Hungáriába, akire egyedüliként felnéztem. Egyetlen egy lemezt vettem életemben, ami a Hungária második lemeze volt, akkor még nyilván nem voltam a bandában

– jegyezte meg az R-Go énekese.

Idén januárban pedig minden megváltozott és átértékelődött, mivel Fenyő Miklós eltávozott a mi világunkról. Szikora Róbert pedig hamarosan megjelentet egy olyan dalt, amit korábban még senki sem hallott, és Fenyő Miklós varázslatos hangja is megjelenik benne. „Amikor elhunyt, akkor kerestem, kutattam olyan dolgokat, hogy mi maradt még meg a Mikiből. Találtam egy kazettát 1974-ből, amikor csatlakoztam a csapathoz és Kékes Zolihoz mentünk át és írtuk a dalokat. Van egy dal, amit a Mikivel ketten írtunk és a Szenes Iván, hogy tudjunk menni egy fesztiválra. Ezt most átdolgoztam a modern technikával és az R-Go fogja kísérni rajta Fenyő Miklós hangját. Ezekre nagyon büszke vagyok” – emelte ki az énekes.