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Szolnoki Péter

Így néz ki most Szolnoki Péter sírja: Továbbra sem enyhül a zenész hiánya

1 órája
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Megható látvány fogadta kollégáinkat, amikor lerótták kegyeletüket a biatorbágyi sírkertben. Az énekes nyughelye ékesen bizonyítja, hogy Szolnoki Péter még mindig sokak szívében foglal el különleges helyet.
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Szolnoki Pétertemetéssírbiatorbágy

Három hónappal a tragédia után kilátogattunk a biatorbágyi katolikus temetőbe, ahol szívszorító látvány fogadott minket. A hozzátartozók, a rajongók és a pályatársak azóta sem tudták feldolgozni Bon-Bon zenekar egykori frontembere, Szolnoki Péter elvesztését. A biatorbágyi sírkertben található nyughelyét a mai napig szinte teljesen ellepik a friss koszorúk és a személyes ajándéktárgyak.

A Szolnoki Péter sírját körülölelő látvány magáért beszél.
Szolnoki Péter sírja a temetés után egy héttel ilyen elképesztő látványt nyújtott (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Szolnoki Péter temetése óta közel 3 hónap telt el

Amikor megérkeztünk a biatorbágyi sírkertbe, azonnal feltűnt, hogy Szolnoki Péter nyughelye mennyire kiemelkedik a környezetéből. Az embernek eláll a lélegzete, amint az urnasír felé sétál. Jól látszik, hogy a hozzátartozók, barátok és az ország minden tájáról érkező tisztelők nemcsak ápolják a területet, hanem rendületlenül visszajárnak ide.

A kőre gravírozott zenei motívumok – a mikrofon és a hangjegyek – mellett pedig apró személyes tárgyak, mécsesek és elhelyezett üzenetek emlékeztetnek arra, mennyien szerették a zenészt.

Szolnoki Péter urnafülkéjáben számtalan személyes tárgy kapott helyet.
Szolnoki Péter családja és baráti köre azóta is gondoskodik arról, hogy ne merüljön feledésbe az énekes emléke (Fotó: MEDIAWORKS)

Csendes küzdelem a színfalak mögött

Szolnoki Péter 2026 júliusában, 56 éves korában hunyt el. Bár a zenekar még tavasszal is aktívan koncertezett, az énekes-dalszerző szervezete július 12-ére feladta a harcot a súlyos betegséggel szemben. A tragédia híre váratlanul érte az országot, hiszen Szolnoki Péter a magánéletéhez hasonlóan a betegségét sem tárta a nyilvánosság elé; a fellépések lemondásáról és a kórházi kezelésekről csak a legutolsó hetekben értesülhetett a közönség.

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Pindroch Csaba ezzel a különleges beszéddel búcsúzott Szolnoki Péter temetésén
Szolnoki Péter temetésén szívszorító beszédek hangzottak el.
Pindroch Csaba vagy Geszti Péter beszéde azóta is élénken él bennünk (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Kultikus filmek zenéit köszönhetjük neki

A július 27-én megtartott búcsúztatón a rokonok, barátok és a hazai művészvilág színe-java vett végső búcsút tőle. A szertartáson megható pillanatok kíséretében idézték fel emlékezetes pályafutását, felejthetetlen slágereit és azt az elhivatottságot, amellyel a popzenei színpadokat és a rendőrzenekari múltját kísérte.

A sírnál eltöltött csendes percek alatt világossá válik, hogy a magyar könnyűzenei élet egyik legkarakteresebb hangja nem merül feledésbe. A közönség számára a Valami Amerika, a Sexepilem vagy a Cukipofa című slágerek mindörökre megőrzik az alakját. A biatorbágyi temetőben látható soha el nem fogyó virágok és ajándékok látványa pedig azt bizonyítja, hogy emléke még nagyon hosszú ideig élni fog a szívekben.

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