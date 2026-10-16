Így néz ki most Szolnoki Péter sírja: Továbbra sem enyhül a zenész hiánya

Három hónappal a tragédia után kilátogattunk a biatorbágyi katolikus temetőbe, ahol szívszorító látvány fogadott minket. A hozzátartozók, a rajongók és a pályatársak azóta sem tudták feldolgozni Bon-Bon zenekar egykori frontembere, Szolnoki Péter elvesztését. A biatorbágyi sírkertben található nyughelyét a mai napig szinte teljesen ellepik a friss koszorúk és a személyes ajándéktárgyak.

Szolnoki Péter sírja a temetés után egy héttel ilyen elképesztő látványt nyújtott (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Szolnoki Péter temetése óta közel 3 hónap telt el

Amikor megérkeztünk a biatorbágyi sírkertbe, azonnal feltűnt, hogy Szolnoki Péter nyughelye mennyire kiemelkedik a környezetéből. Az embernek eláll a lélegzete, amint az urnasír felé sétál. Jól látszik, hogy a hozzátartozók, barátok és az ország minden tájáról érkező tisztelők nemcsak ápolják a területet, hanem rendületlenül visszajárnak ide.

A kőre gravírozott zenei motívumok – a mikrofon és a hangjegyek – mellett pedig apró személyes tárgyak, mécsesek és elhelyezett üzenetek emlékeztetnek arra, mennyien szerették a zenészt.

Szolnoki Péter családja és baráti köre azóta is gondoskodik arról, hogy ne merüljön feledésbe az énekes emléke (Fotó: MEDIAWORKS)

Csendes küzdelem a színfalak mögött

Szolnoki Péter 2026 júliusában, 56 éves korában hunyt el. Bár a zenekar még tavasszal is aktívan koncertezett, az énekes-dalszerző szervezete július 12-ére feladta a harcot a súlyos betegséggel szemben. A tragédia híre váratlanul érte az országot, hiszen Szolnoki Péter a magánéletéhez hasonlóan a betegségét sem tárta a nyilvánosság elé; a fellépések lemondásáról és a kórházi kezelésekről csak a legutolsó hetekben értesülhetett a közönség.