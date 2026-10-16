Így néz ki most Szolnoki Péter sírja: Továbbra sem enyhül a zenész hiánya

Három hónappal a tragédia után kilátogattunk a biatorbágyi katolikus temetőbe, ahol szívszorító látvány fogadott minket. A hozzátartozók, a rajongók és a pályatársak azóta sem tudták feldolgozni Bon-Bon zenekar egykori frontembere, Szolnoki Péter elvesztését. A biatorbágyi sírkertben található nyughelyét a mai napig szinte teljesen ellepik a friss koszorúk és a személyes ajándéktárgyak.
Szolnoki Péter temetése óta közel 3 hónap telt el
Amikor megérkeztünk a biatorbágyi sírkertbe, azonnal feltűnt, hogy Szolnoki Péter nyughelye mennyire kiemelkedik a környezetéből. Az embernek eláll a lélegzete, amint az urnasír felé sétál. Jól látszik, hogy a hozzátartozók, barátok és az ország minden tájáról érkező tisztelők nemcsak ápolják a területet, hanem rendületlenül visszajárnak ide.
A kőre gravírozott zenei motívumok – a mikrofon és a hangjegyek – mellett pedig apró személyes tárgyak, mécsesek és elhelyezett üzenetek emlékeztetnek arra, mennyien szerették a zenészt.
Csendes küzdelem a színfalak mögött
Szolnoki Péter 2026 júliusában, 56 éves korában hunyt el. Bár a zenekar még tavasszal is aktívan koncertezett, az énekes-dalszerző szervezete július 12-ére feladta a harcot a súlyos betegséggel szemben. A tragédia híre váratlanul érte az országot, hiszen Szolnoki Péter a magánéletéhez hasonlóan a betegségét sem tárta a nyilvánosság elé; a fellépések lemondásáról és a kórházi kezelésekről csak a legutolsó hetekben értesülhetett a közönség.
Kultikus filmek zenéit köszönhetjük neki
A július 27-én megtartott búcsúztatón a rokonok, barátok és a hazai művészvilág színe-java vett végső búcsút tőle. A szertartáson megható pillanatok kíséretében idézték fel emlékezetes pályafutását, felejthetetlen slágereit és azt az elhivatottságot, amellyel a popzenei színpadokat és a rendőrzenekari múltját kísérte.
A sírnál eltöltött csendes percek alatt világossá válik, hogy a magyar könnyűzenei élet egyik legkarakteresebb hangja nem merül feledésbe. A közönség számára a Valami Amerika, a Sexepilem vagy a Cukipofa című slágerek mindörökre megőrzik az alakját. A biatorbágyi temetőben látható soha el nem fogyó virágok és ajándékok látványa pedig azt bizonyítja, hogy emléke még nagyon hosszú ideig élni fog a szívekben.