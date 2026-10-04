Indul a Sztárban Sztár harmadik élő adása! Kövesse nyomon az eseményeket az Origón

Elérkezett egy újabb vasárnap este, ami nem jelenthet mást, mint a Sztárban Sztárt. Akár egyedül, a pároddal vagy a családoddal is leülhetsz és élvezheted, amikor néha viccesen, néha pedig elképesztően alakulnak át Magyarország sztárjai. A mai napon, október 4-én a Sztárban Sztár 2026-os évada a harmadik élő adással jelentkezik, melyben a nézők ezúttal is pár egészen elképesztő produkcióra számíthatnak.

A Sztárban Sztár kiesője Mohamed Fatima lett a múlt héten (Fotó: Szabolcs László)

Folytatódik a Sztárban Sztár 12. évada

A TV2 sikerműsora a mai napon már csak kilenc versenyzővel indul, mivel az első adásban ketten is kiestek, Gallusz Niki és Kohánszky Roy személyében, míg a második adásban Mohamed Fatima kapta a legkevesebb nézői szavazatot. Így hárman már elköszöntek a Sztárban Sztár műsorától, viszont a többiek még mindig küzdenek Magyarország legnagyobb házibulijában.

A kilenc versenyző, név szerint: Ádám Szofi, Komonyi Zsuzsi, Lola, Tóth Abigél, Kovács Áron, Gudics Máté, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nicholas egész héten várták, hogy elérkezzen az újabb vasárnap, ahol megmutathatják a sokoldalúságukat.

A Sztárban Sztár zsűriasztalánál pedig négyen döntenek majd az énekesek és énekesnők előadásairól: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi. A műsort pedig nem is vezethetné más, mint Till Attila, aki biztosan emlékezetes bevonulással érkezik majd a színpadra.

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