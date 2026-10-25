Sztárban Sztár 2026: Már csak egy női előadó maradt, újabb elképesztő átalakulások jönnek a TV2-n!

Vasárnap este ismét a sztároké a főszerep a TV2 képernyőjén. A Sztárban Sztár 2026-os évada újabb izgalmas fordulóhoz érkezett: az előző élő adás végén Tóth Abigél búcsúzott, így már csak hatan folytatják a versenyt. Ádám Szofi mellett Brasch Bence, Dr. Mátyás, Gudics Máté, Kovács Áron és Takács Nikolas próbálja megszerezni a zsűri és a közönség elismerését.

A Sztárban Sztár 2026 ötödik adásának kiesője Tóth Abigél volt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ádám Szofi az egyetlen női Sztárban Sztár-versenyző

Tóth Abigél kiesésével különleges helyzet alakult ki a Sztárban Sztár műsorában: Ádám Szofi maradt az egyetlen nő a mezőnyben. Az előző adásban Sofi még Deshként lépett színpadra, Tóth Abigél pedig Cascadaként állt a zsűri elé. Az ötödik élő show végén azonban Abigél és Kovács Áron kerültek veszélyzónába, végül a nézők döntése alapján a Megasztár korábbi felfedezettjének kellett távoznia. Most viszont már nincs idő a múlton rágódni, hiszen a hat versenyzőre újabb komoly feladatok várnak. A Sztárban Sztár mai adásában nemcsak egyéni produkciók, hanem különleges duettek is érkeznek.

Az előadők elképesztő közös produkcióval álltak a múlthlten is színpadra (Fotó: Ladóczki Balázs)

Újabb elképesztő átalakulásokkal készülnek a Sztárban Sztár versenyzői

A mai adásban Ádám Szofi Pink bőrébe bújik, míg Takács Nikolas Boban Marković karakterét idézi meg. Nikolas ráadásul duettben is színpadra lép Szofival: ebben a produkcióban Nikolas Montserrat Caballé, Ádám Szofi pedig Freddie Mercury lesz. Kovács Áron Fluor Tomiként érkezik, míg Gudics Máté Charlie szerepében mutatkozik be. A két énekes közös produkcióval is készül, így számukra sem egyetlen átalakulásról szól majd az este. Brasch Bence Marilyn Manson bőrébe bújik, majd Dr. Mátyással közös duettben is színpadra áll. Dr. Mátyás pedig önálló produkciójában Lady Gagát formálja meg. A hat versenyző tehát ezúttal sem kap könnyű feladatot, ráadásul a mezőny egyre szűkebb, így minden produkció egyre nagyobb súllyal eshet latba. A Sztárban Sztár zsűrije, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi ezúttal is árgus szemekkel figyeli majd az átalakulásokat, a műsorvezetővel Till Attilával az élen, a végső sorsukról a versenyzőknek pedig ismét a nézők szavazatai is döntenek.

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