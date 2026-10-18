Sztárban Sztár 2026: ma este újra jönnek az elképesztő átalakulások a TV2-n!

Vasárnap este ismét a sztároké lesz a főszerep a TV2 képernyőjén! Október 18-án visszatér a Sztárban Sztár, amelynek ötödik élő adásában újabb lélegzetelállító átváltozásokra, felejthetetlen produkciókra és rengeteg nevetésre számíthatnak a nézők. A verseny egyre kiélezettebb, hiszen már csak hét énekes küzd azért, hogy hétről hétre bizonyítsa: nemcsak a saját műfajában, hanem egészen más előadók bőrébe bújva is megállja a helyét. A Sztárban Sztár szereplői egész héten készültek az újabb megmérettetésre, hogy vasárnap este ismét elkápráztassák a közönséget. Ádám Szofi, Tóth Abigél, Kovács Áron, Gudics Máté, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nikolas számára már nincs sok lehetőség a hibázásra: minden egyes produkció döntő jelentőségű lehet a verseny folytatásában.

A Sztárban Sztár előző adásában Komonyi Zsuzsi esett ki (Fotó: origo)

Komonyi Zsuzsi után már csak heten maradtak versenyben

A legutóbbi élő show végén Komonyi Zsuzsinak kellett búcsúznia a műsortól. A kiesése után a versenyben maradt énekesek most újult erővel vágnak neki a következő fordulónak. A Sztárban Sztár 2026-os évadában hétről hétre kiderül, ki mennyire sokoldalú, és ki tudja a legmeggyőzőbben életre kelteni a rá osztott sztárt.

A Sztárban Sztár zsűrije és Tilla gondoskodik a hangulatról

A produkciók értékelése ezúttal is a Sztárban Sztár zsűrijére vár: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi figyeli majd árgus szemekkel az átváltozásokat. A négy ítész nemcsak szakmai véleményével, hanem humorával, csípős megjegyzéseivel és olykor meglepő reakcióival is hozzájárul a műsor hangulatához.

A show házigazdája, Tilla szintén gondoskodik arról, hogy a színpadon és a zsűripult körül se fogyjon el a jókedv. A műsorvezető lendülete és humora hétről hétre hozzátartozik a Sztárban Sztár különleges világához, ahol a megható pillanatok mellett a vidámság is fontos szerepet kap.

Hogy a hét versenyző közül ki tudja a legnagyobb meglepetést okozni, és kinek az átalakulása nyeri el leginkább a zsűri és a nézők tetszését, az ma este kiderül. A Sztárban Sztár ötödik élő adása október 18-án, vasárnap este érkezik a TV2-re – újabb sztárbőrbe bújásokkal, izgalmakkal és garantált szórakozással!

Cikkünk az adás végéig folyamatosan frissül.