Ádám Szofi megmutatja a szexi oldalát: „Szó szerint kint lesz a popsim”

A Sztárban Sztár 2026-os évadának egyik legnagyobb meglepetése – és most már közönségkedvence is – kétségtelenül Ádám Szofi, aki hétről hétre olyan elképesztő energiával és profizmussal áll színpadra, hogy a zsűri és a nézők is hátast dobnak tőle. Viszont bármilyen hihetetlen, még így is akadnak bőven, akik bántják a fiatal énekesnőt. Persze ő mindezekre fittyet hány, és igyekszik a legtöbbet kihozni magából, még akkor is, ha ez a héten cseppet sem lesz könnyű.

Ádám Szofi Michael Jacksonként lépett a Sztárban Sztár színpadára múlt héten, de nem érezte igazán magáénak a feladatot (Fotó: Gabor Zoltan)

Ádám Szofi Christina Aguileraként áll színpadra a Sztárban Sztár 12. évadának negyedik adásában. Ez abszolút nem könnyű feladat, bár Michael Jackson után feltehetően meg se kottyan az énekesnőnek. Az viszont, hogy épp olyan szexi legyen, mint Christina, már valamivel keményebb dió, de Sofi elmondása szerint ezt is nagyon élvezi.

„Táncolni fogok, meg szexizni, és összességében egy nagy díva leszek. Ezt most inkább magaménak érzem, mint a múlt hetit, mert az valamiért nagyon idegen volt számomra. Nehezen bújtam bele Jackson bőrébe, de most nyilván jobban érzem magam. Tényleg brutál szexi lesz a kinézet is, szó szerint kint lesz a popsim” – kezdte izgatottan.

A legutóbbi saját dalom a Main Hoe egy elég forró szám, meg ami most jött ki Mihályfi Lucával, abban is abszolút ez az énem van előtérben, szóval mondhatni: azt a vadabb önmagam hozom most, akit ott is láthatnak

– folytatta Sofi.

Sofi Dara Bangaranga című számával hatalmas sikert aratott két hete (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár versenyzője sok kritikát kap

Bár a legtöbben imádják Ádám Szofi Sztárban Sztáros produkcióit, minduntalan akadnak olyanok, akik, ha tehetik, belekötnek. A rapper azonban már megtanulta kezelni ezeket a beszólásokat, még az sem tudja meghatni, ha a külseje miatt piszkálják.

A visszajelzések általában jók, de nyilván a Michael Jacksonnál voltak nagyon nagy rajongók, akik beszólogattak. Nyilván valahogy lehoztam, de nem volt az igazi. Szóval, amúgy jók a visszajelzések, és látom, hogy kedvelnek az emberek, és örülök, hogy ezt úgy kapom meg, hogy közben full őszinte lehetek. Ha meg valakinek nem szimpatikus valami, akkor fogom magam és megyek az utamra

– közölte lazán a rapper.