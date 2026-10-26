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sztárban sztár

Brasch Bence elárulta, miért puskázott a Sztárban Sztár vasárnapi adásában

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Brasch Bence elképesztő teljesítményt nyújt hétről hétre a TV2 sikerműsorában. A Sztárban Sztár legutóbbi adásában mindkét produkciójára maximális pontszámot kapott, de ehhez kellett egy kis segítség is.
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sztárban sztárBrasch BenceSztárban Sztár 2026

Brasch Bence két egészen eltérő karaktert formált meg a Sztárban Sztár legutóbbi adásában. Először Marilyn Mansonként állt színpadra, majd Dr. Mátyással közösen egy olasz dallal kápráztatta el a közönséget. Az énekes-színész mindkét produkciójával meggyőzte a zsűrit, így kétszer is bezsebelte a maximális pontszámot. 

Brasch Bence a Sztárban Sztár színpadn Marilyn Manson volt.
Brasch Bence teljesen átalakult a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár szereplője elárulta, hogyan szellemült át

A két produkció között nem csupán a jelmez és a smink jelentett hatalmas különbséget, hanem a színpadi karakterek is. Bencének Marilyn Manson sötét, különleges világából kellett pillanatok alatt átlépnie egy teljesen más hangulatú duettbe.

Nagyon nehéz egyik karakterből a másikba átalakulni, erre mentálisan előre fel kellett készülnöm, hogy az első produkció alatt ne azon gondolkodjak, hogy mi lesz a második produkció alatt, a másodikon pedig ne gondoljak már az elsőre. Tehát fontos, hogy egyik produkció se hasson a másikra, ami nem könnyű. Szerencsére nagyon profi a csapat, nagyon gyorsan le tudták szedni a sminket, az átöltözés is gyors volt, így pedig az átszellemülés is gyorsabban ment

– kezdte az Origónak.

„Nagyon más egyedül előadni valamit, mint az, amikor csapatban vagy ketten vagyunk a színpadon. Az egyik esetben figyelni kell a másikra, de közben ad egyfajta mankót, vagyis egyfajta támaszt a másik. Matyival nagyon jó volt együtt dolgozni, de imádtam a Marilyn Manson produkciót is. Még soha az életemben nem csináltam ilyet, próbáltam magam beleásni ebbe a stílusba, és nagyon élveztem.”

Brasch Bence és Dr. Mátyás nagy sikert arattak.
Brasch Bence Dr. Mátyással duettezett (Fotó: Mediaworks)

A Sztárban Sztár zsűrije maximális pontot adott Bencének

A duett során azonban akadt egy apró nehézség, amire Bence előre felkészült. Mivel olasz nyelvű dalt kellett előadniuk, és ő nem beszéli a nyelvet, a biztonság kedvéért felír néhány kapaszkodót a kezére.

Csak a kezdő szavakat írtam fel a kezemre, úgy éreztem, hogy most ez muszáj, hiszen nem beszélek olaszul, és ez adott egyfajta biztonságérzetet. Már csak az a tudat, hogy ott vannak a kezemen ezek a szavak, sokat segített. Nagyon nem akartam elrontani, ezért éreztem szükségesnek ezt a kis puskát.

A kis segítség végül bevált, hiszen Brasch Bence mindkét produkciójával maximális pontszámot szerzett, és a nézőktől is sok szavazatot kapott, így természetesen bejutott a TV2 sikerműsorának az elődöntőjébe.

 

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